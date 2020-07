Часто кіномани не довіряють оцінкам експертів, надаючи перевагу голосуванню звичайних глядачів. Тому стрімінгова компанія Netflix залюбки ділиться даними щодо вибору фільмів своїх підписників. Так, днями стало відомо, які стрічки найчастіше шукали у червні 2020 року.

Як передає Just Jared, до рейтингу Netflix за червень увійшли 10 телепроєктів різних років виходу. Деякі стрічки мають низькі показники на сервісах IMDb чи Rotten Tomtoes, або ж потрапили у гучний скандал, однак їх однаково активно переглядали глядачі.

"Цілитель"

Оригінальна назва – The Healer

Рік виходу – 2017

Жанр – драма, романтика

Рейтинг IMDb – 6,3

Сюжет. Звичайний підліток Алек Бейлі випадково виявляє, що має дар зцілення. Та часу розібратись у своїх нових можливостях та силах у нього обмаль, адже дівчина, хвора на рак, потребує його допомоги. Та чи вдасться Сесілії змусити Алека повірити в себе?

"Загублена куля"

Оригінальна назва – Lost Bullet

Рік виходу – 2020

Жанр – екшн, трилер

Рейтинг IMDb – 6,2

Сюжет. Талановитий механік, який тільки починає своє життя після кримінальної справи, знов має неприємності із законом. Його звинувачують у вбивстві, до якого він не причетний. Тому єдиний вихід для головного героя – знайти зниклу машину, в якій застрягла куля вбивці.

"Нетямущі"

Оригінальна назва – Clueless

Рік виходу – 1995

Жанр – комедія, романтика

Рейтинг IMDb – 6,8

Сюжет. Це історія про багатих підлітків, які навчаються в елітній школі Беверлі-Гіллз. Головна героїня – донька успішного адвоката Шер Горовітц, яка полюбляє витрачати гроші свого багатого татуся. Однак і від почуттів дівчина не відмовляється, тому часто проявляє великодушність та потрапляє у курйозні ситуації.

"П'ять корешів"

Оригінальна назва – Da 5 Bloods

Рік виходу – 2020

Жанр – пригодницький фільм, драма

Рейтинг IMDb – 6,6

Сюжет. На тлі протестів у США популярності набув фільм "П'ять корешів". Стрічка розповідає про темношкірих ветеранів війни, які повертаються до В'єтнаму, щоб знайти і перепоховати свого командира. Окрім цього, головні герої шукають скарб, який заховали разом із тілом побратима.

"Останні дні американської злочинності"

Оригінальна назва – The Last Days of American Crime

Рік виходу – 2020

Жанр – екшн, трилер

Рейтинг IMDb – 3,5

Сюжет. Уряд США знайшов вихід подолання злочинності. Вони винайшли сигнал, який запрограмує людей на дотримання усіх законів. Та в ході першого експерименту на людині гине злодій. Брат жертви Грем вирішує отримати своєрідну компенсацію: вкрасти в урядовців 30 мільйонів доларів до того, як програму запустять. Реалізувати задум йому допомагають бандит Кевін і професійний хакер Шелбі.

"Відчуй ритм"

Оригінальна назва – Feel the Beat

Рік виходу – 2020

Жанр – комедія, драма, сімейний

Рейтинг IMDb – 6,4

Сюжет. Після того, як головній героїні Ейпріл не вдалось підкорити Бродвей, вона змушена повернутись до рідного містечка. Там їй пропонують не дуже оплачувану роботу. Але виходу в Ейпріл немає: вона береться тренувати шкільний гурток танцівників до великого танцювального конкурсу.

"Реальна білка"

Оригінальна назва – The Nut Job

Рік виходу – 2014

Жанр – мультфільм, комедія

Рейтинг IMDb – 5,7

Сюжет. Білка Злюка і щурик Бадді давно тероризують свій рідний парк Ліберті. Та одного дня лісові жителі об'єднуються, щоб вигнати розбишак. Тепер друзі змушені оселитись у шумному місті та шукати там харчі. І вирішення проблем з харчами знаходиться швидко: Злюка і Бадді хочуть пограбувати магазин з запасами горіхів.

"Прислуга"

Оригінальна назва – The Help

Рік виходу – 2011

Жанр – драма, історичний фільм

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет. Події стрічки розгортаються у 1960-их роках, коли в США процвітав расизм. Тоді афроамериканські жінки могли влаштуватись тільки на роботу прислуги, адже їх вважали другосортним. Змінити ситуацію вирішила головна героїня, яка захотіла написати книгу про життя таких працівниць елітних будинків.

Фільм опинився у центрі скандалу після того, як у США спалахнули масові протести проти расизму. Глядачі заявили, що стрічка "Прислуга" романтизує жорстоке ставлення до афроамериканок та попросили навіть зняти його зі стрімінгових платформ.

"Мінлива хмарність, часом фрикадельки"

Оригінальна назва – Cloudy with a Chance of Meatballs

Рік виходу – 2009

Жанр – мультфільм

Рейтинг IMDb – 6,9

Сюжет. Дивний науковець захотів подолати проблему голоду у світі. І на це він має революційну ідею. Але науковий експеримент обертається конфузом: тепер на планеті йдуть дощі з їжі, а головному герою потрібно якомога швидше повернути все назад.

"365 днів"

Оригінальна назва – 365 Days

Рік виходу – 2020

Жанр – еротика, драма

Рейтинг IMDb – 3,4

Найбільшої популярності на Netflix отримав еротичний фільм "365 днів". Стрічка розповідає про італійця Массімо, який стає главою сицилійської мафії після трагічної смерті батька. Перед загрозою смерті він побачив образ дівчини, яку захотів знайти. Нею виявилась полька Лаура, яка приїхала на відпочинок в Італію. Дівчину викрадають, а Массімо дає їй всього рік на те, щоб вона в нього закохалась.

Стрічка отримала багато негативних відгуків, адже популяризує рабство та сексуальні домагання.

