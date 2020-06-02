2 червня британська монархія відзначає 67 річницю з дня коронації Єлизавети ІІ. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найкращі фільми про королівську родину, які допоможуть уявити, що приховується за зачиненими дверима палацу.

Як відомо, після смерті короля Георга VI його донька не одразу хотіла очолити монархію. Минуло 16 місяців жалоби, після чого Єлизавета ІІ таки присягнула на вірність британському народу. З цього дня минуло 67 років, а Її Величність та вся королівська родина все більше і більше привертають увагу громадськості.

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Сотні скандалів, чуток і пліток ледь не щодня розлітаються світовими ЗМІ, адже кожному читачу цікаво уявити, як це – бути королевою. А допомагають їм в цьому не тільки преса, але й кінострічки про британську монархію, які вже встигли оцінити мільйони глядачів.

Фільми про Єлизавету ІІ

Серіал "Корона"

Рік виходу – 2016 і до сьогодні

Рейтинг IMDb – 8,7

Актори: Клер Фой, Метт Сміт, Ванесса Кірбі, Айлін Еткінс, Джеремі Нортем, Вікторія Гамільтон, Алекс Дженнінґс, Лія Вільямс, Бен Майлз, Ґреґ Вайз, Джаред Гарріс

Якщо ви хотіли дізнатись більше про життя британської королівської родини, тоді варто почати з серіалу "Корона". Його події засновані на історичних фактах, однак сюжет містить і вигадані сцени. Та це аж ніяк не шкодить рейтингу стрічки: "Корону" вважають одним із найкращих серіалів сьогодення, адже він демонструє, як Єлизавета ІІ зійшла на трон та береже одвічні традиції.

Звісно, життя монарха не обходиться без скандалів. Тому автори проєкту показали, наскільки мудро і виважено Її Величність зі своїми родичами та помічниками знаходять вихід з будь-яких ситуацій.

Дивіться трейлер до серіалу "Корона": відео

"Лондонські канікули"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 6,5

Актори: Сара Ґадон, Бел Паулі, Джек Рейнор, Емілі Вотсон, Руперт Еверетт, Джек Лескі, Джек Гордон

Кінострічка "Лондонські канікули" показує життя Єлизавети ІІ та її сестри Маргарет ще до коронації. Спадкоємиці британського престолу активно допомагали військовим під час Другої світової війни. Так, Єлизавета ІІ вивчилась на механіка та лагодила автівки. Тому у 1945 році знамениті британки вирушили на площу Лондона святкувати перемогу над фашизмом. В які пригоди потрапили Єлизавета ІІ і Маргарет – глядачі дізнаються у комедії "Лондонські канікули".

Дивіться трейлер до фільму "Лондонські канікули": відео

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"Королева"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 7,3

Актори: Гелен Міррен, Майкл Шин, Джеймс Кромвелл, Гелен МакКрорі, Алекс Дженнінґс

Мабуть, одним із найскладніших моментів життя британської монархії була загибель принцеси Діани. Всі знали про її непростий шлюб та стосунки з королівськими родичами. Після новин про аварію Єлизавета ІІ з внуками Гаррі та Вільямом усамітнилась у заміській резиденції та готувалась до прощання з невісткою.

Кінострічка "Королева" розповість саме про цей етап життя Букінгемського палацу та роль прем'єр-міністра Тоні Блера в інформуванні громадськості. Фільм точно не розчарує глядачів, адже майстерна гра Гелен Міррен не дає й долі сумніву, що перед вами – реальне життя королеви.

Дивіться трейлер до фільму "Корона": відео

"Королева світу"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,3

Документальна кінострічка "Королева світу" стала справжньою сенсацією. Все тому, що Її Величність вкрай рідко підпускає журналістів до палацу. Однак у 2018 році вона кілька днів провела перед камерою, показавши залаштункові деталі підготування до весілля принца Гаррі та Меган Маркл, а також свої щоденні справи.

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Фільми про родичів Єлизавети ІІ

"Ми. Віримо в кохання"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 6,3

Актори: Еббі Корніш, Андреа Райзборо, Джеймс Д'Арсі, Оскар Айзек, Річард Койл

Фільм, як і історія короля Едуарда VIII і звичайної американки Волліс Сімпсон привернув увагу кіноманів. Кінострічка "Ми. Віримо в кохання" покаже, як сила почуттів може змусити відмовитись від трону, влади чи будь-яких статків. Після рішення Едуарда VIII про складання королівських обов'язків трон очолив батько Єлизавети ІІ – Георг VI.

Дивіться огляд до фільму "Ми. Віримо в кохання": відео

"Король говорить"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 8,0

Актори: Колін Ферт, Джефрі Раш, Гелена Бонем Картер, Дженніфер Ілі, Майкл Гембон, Дерек Якобі, Гай Пірс

Історична драма "Король говорить" зможе розвеселити не одного глядача. Фільм розповідає про Георга VI, який готується до очолення монархії. Єдиною його проблемою є боязнь виступати на публіці та заїкання. Допомогти майбутньому королю фахівець з нетрадиційними методами лікування.

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"Діана: Історія кохання"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 5,5

Актори: Наомі Вотс, Невін Ендрюс, Кес Анвар, Лауренс Белчер

Фільм розповідає про улюбленицю мільйонів – принцесу Діану. Після скандального розлучення з сином Єлизавети ІІ Леді Ді продовжувала жити у палаці та виконувати свої обов'язки. У цей період вона й закохалась у пакистанського емігранта і талановитого лікаря Хасната Хана. Біографічна драма покаже глядачам події останніх років життя принцеси Діани, які не залишать вас байдужими.

Дивіться трейлер до фільму "Діана: Історія кохання": відео

Звісно, у Голлівуді зняли ще десятки інших кінострічок про британську монархію, які зможуть вразити навіть найобізнаніших прихильників королівської родини. "Молода Вікторія", "Вільям і Кейт", "Гаррі та Меган: Королівська історія кохання", "Єлизавета" та інші – вибір для кіноманів вражає різноманіттям. Тож обирайте фільм для вечора та насолодіться цікавими історіями з буднів у палаці.