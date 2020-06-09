9 червня у світі відзначають Міжнародний день друзів. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 підібрали найкращі фільми, які показують, що дружба між чоловіком та жінкою може легко обернутись у роман.

А щоб глядачі знайшли ідеальний фільм для вечора, ми підібрали кінострічки, які отримали схвальні відгуки від кіноманів. Тож дивіться добірку LifeStyle 24 та насолоджуйтесь однією з комедій.

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"Плюс один" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,6

Актори: Майя Ерскін, Джек Квейд, Ед Беглі, Кірстен Армстронг, Алекс Анфанджер

Весілля – одне з найромантичніших свят. Однак для головних героїв Аліси та Бена походи на такі урочистості перетворюються на нудні розмови про самотність та насмішки друзів. Тому вони вирішують супроводжувати один одного на весіллях упродовж року. Проте вдавання з себе пари таки зближує їх.

Дивіться трейлер до фільму "Плюс один": відео

"Підстава"

Рейтинг IMDb – 6,5

Актори: Зої Дойч, Глен Пауелл, Тей Діггз, Люсі Лью

За сюжетом, Гарпер працює на самотню та успішну бізнесвумен, яка з ранку до ночі дає їй різноманітні завдання. Звільнятись дівчина не хоче, адже розуміє, що це може бути чудовим стартом для її кар'єри. Та одного разу в офісі вона стикається з колегою, який також потерпає від витівок боса. Тоді у молодих людей з'являється план: потрібно закохати один в одного своїх керівників. Та щось піде не за планом.

Дивіться трейлер до фільму "Підстава": відео

"З любов'ю, Розі" (2014)

Рейтинг IMDb – 7,2

Актори: Лілі Коллінз, Сем Клафлін, Крістіан Кук, Темсі Егертон, Джеймі Вінстон

Романтична комедія "З любов'ю, Розі" розповість про найкращих друзів Розі та Алекса, які запланували вступ до університету та переїзд. Однак випускний вечір вносить корективи: дівчина вагітніє від іншого та вирішує залишити дитину. І тільки, коли друзі опиняються за тисячі кілометрів один від одного, розуміють, що насправді мали сильні почуття весь цей час.

Дивіться трейлер до фільму "З любов'ю, Розі": відео

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"Дружба, і ніякого сексу?" (2013)

Рейтинг IMDb – 6,8

Актори: Деніел Редкліфф, Зої Казан, Меґан Парк, Адам Драйвер, Маккензі Девіс

Головний герой Воллес повністю розчарувався у коханні та більше не мріє його шукати. Колишня дівчина його зрадила, тому хлопець переконаний, що це повториться і з іншою. Однак на вечірці він знайомиться з Чентрі, яка з легкістю переконує його у зворотному. Та проблема в тому, що дівчина заручена, тому сприймає його як друга.

Дивіться трейлер до фільму "Дружба, і ніякого сексу?": відео

"Мій хлопець – псих" (2012)

Рейтинг IMDb – 7,8

Актори: Дженніфер Лоуренс, Бредлі Купер, Джулія Стайлз, Кріс Такер

Шкільний вчитель Пет Солітано пройшов курс лікування у психіатричній клініці. Він повертається додому, щоб продовжити курс реабілітації. І несподівано його помічницею у цьому стає дівчина Тіффані, яка пропонує Пету угоду: вона допоможе помирити його з колишньою дружиною, якщо він станцює з нею на місцевому конкурсі.

Дивіться трейлер до фільму "Мій хлопець – псих": відео

"Наречений напрокат" (2011)

Рейтинг IMDb – 5,9

Актори: Кейт Гадсон, Дженніфер Гудвін, Колін Ігглсфілд, Джон Кразінскі

Типова американська комедія про дружбу та кохання. За сюжетом, Рейчел – успішна адвокатка, яка готується до весілля своєї найкращої подруги та студентського друга. Однак всі роки вона кохала Декса, про що зізнається незадовго до весілля. Церемонія вже запланована, проте хто з двох красунь піде до вівтаря.

Дивіться трейлер до фільму "Наречений напрокат": відео

"Секс по дружбі" (2011)

Рейтинг IMDb – 5,9

Актори: Міла Куніс, Джастін Тімберлейк, Емма Стоун, Нолан Гулд

Джеймі не шукає собі стосунки, бо боїться шлюбу та не мріє йти до вівтаря. А от Ділан залюбки б почав серйозні стосунки, проте потерпає від уваги жінок, які не годяться для створення сім'ї. Обидвоє героїв вирішують бути друзями по сексу, що переростає у кохання.

Дивіться трейлер до фільму "Секс по дружбі": відео 18+

"Більше, ніж друг" (2010)

Рейтинг IMDb – 6,1

Актори: Джейсон Байтман, Дженніфер Еністон, Джефф Голдблюм, Патрік Вілсон

Кессі не може знайти собі чоловіка для шлюбу і про всі свої невдачі вона розповідає другу Воллі. Саме йому жінка розповідає про штучне запліднення, на яке наважилась. І тільки за 6 років після пологів Келлі дізнається, що її друг замінив біоматеріал та є батьком її сина.

Дивіться трейлер до фільму "Більше, ніж друг": відео

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"Більше, ніж секс" (2011)

Рейтинг IMDb – 6,2

Актори: Наталі Портман, Ештон Кутчер, Кері Елвіс, Лейк Белл

Емма і Адам через заклопотаність не можуть побудувати серйозні стосунки. Тому вони вирішують підтримувати дружні стосунки і не відмовляються від інтиму. Однак такі зустрічі переростають у перше справжнє побачення і згодом у кохання.

Дивіться трейлер до фільму "Більше, ніж секс": відео 18+

"Як відбити наречену" (2008)

Рейтинг IMDb – 5,9

Актори: Патрік Демпсі, Мішель Монаган, Кевін Маккідд

Ще зі студентських років Ханна дружить з ловеласом Томом і дізнається від нього про всі романи. Дівчина закохана у свого друга, але не зізнається йому, адже він не вірить в шлюб чи кохання. Однак коли Ханна виїжджає у Велику Британію на кілька місяців, Том розуміє, що теж має почуття. Дівчина заручається з іншим, а головний герой має на меті зірвати весілля подруги.

Дивіться трейлер до фільму "Як відбити наречену": відео