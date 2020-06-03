У США не вщухають протести проти расової дискримінації та свавілля поліції. У Голлівуді не вперше порушують цю важливу соціальну тему, тому ми підібрали фільми, які змусять кожного задуматись над подіями минулого та сьогодення.

Як відомо, 25 травня у Міннеаполісі відбулось резонансне затримання афроамериканця Джорджа Флойда. Під час затримання він благав не вбивати та неодноразово казав правоохоронцям, що не може дихати через прийом, який вони застосували. Однак поліцейський не зважав на слова чоловіка, аж поки той не помер просто на вулиці.

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Таке ставлення спровокувало масштабні акції протесту в багатьох містах США, до яких долучились представники Голлівуду. Відреагували на це й українські зірки, які розмістили у мережі фото в знак підтримки мітингувальників.

Щоб більше зрозуміти проблему расової дискримінації та задуматись про те, що кожен з нас може зробити, аби подібні історії не повторювались – пропонуємо переглянути 7 фільмів, які розкривають цю важливу соціальну тему.

"Судити по совісті"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 7,5

Актори: Брі Ларсон, Майкл Б. Джордан, Джеймі Фокс, Тім Блейк Нельсон

У центрі сюжету – темношкірий юрист Браян Стівенсон, яки все своє життя намагається відстоювати справедливість. Він не боїться братись за справи, в яких фігурують найбідніші люди, бо не очікує великих прибутків від своєї роботи.

Новим його підзахисним є Волтер Макмилліан. Він – звичайний представник трудового класу, який намагається прогодувати 9 дітей. Однак Волтер може потрапити до в'язниці через вбивство, якого той не скоював. На час злочину герой був на вулиці, в оточенні друзів, тому адвокат докладе всіх зусиль, аби витягнути чоловіка на волю.

Дивіться трейлер до фільму "Судити по совісті": відео

"Банкір"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 7,2

Актори: Семюел Л. Джексон, Ніколас Холт, Джессі Ашер, Ніа Лонг, Колм Міні, Джейсон Девіс, Майкл Харні, Пол Бен-Віктор, Грегорі Алан Вільямс

"Банкір" – один з фільмів, які варто переглянути кожному. У цьому переконаний шоумен Сергій Притула.

Фільм розповідає про афроамериканців, які хитрістю будують успішний бізнес у США. Через расову дискримінацію та несприйняття суспільством вони вдаються до обману: на роль директора банку головні герої наймають привабливого американця, який представляє їх на перемовинах. Однак установою керують ті, хто через колір шкіри не може розкрити всі карти.

Дивіться трейлер до фільму "Банкір": відео



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"Зелена книга"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 8,2

Актори: Вігго Мортенсен, Махершала Алі, Лінда Карделліні, Себастіан Маніскалко

Кінострічка "Зелена книга" здобула чимало міжнародних відзнак, зокрема, – Оскар, як найкращий фільм.

Автори проєкту показали реальну історію талановитого піаніста Дона Ширлі, який у 1960 роки вирушив у турне містами США. Для поїздки він найняв особистого водія Тоні Валлелонга. Американець італійського походження часто не стримує емоцій, однак вправно захищає темношкірого музиканта від небезпеки. А щоб мінімізувати ризики, головні герої користуються "зеленою книгою", де відзначені місця, найбільш небезпечні для афроамериканців.

Дивіться трейлер до фільму "Зелена книга": відео

"Чорний куклукскланівець"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,5

Актори: Джон Девід Вашингтон, Адам Драйвер, Тофер Грейс, Лора Геррієр

Фільм розповідає про темношкірого поліцейського, який у 1979 році стає шпигуном в "Ку-клус-клані". Він настільки завойовує довіру усіх, що йому пропонують очолити одне з відділень жорстокого угрупування.

"Чорний куклукскланівець" здобув нагороду Оскар за найкращий сценарій та був номінований у 5 інших категоріях.

Дивіться трейлер до фільму "Чорний куклукскланівець": відео

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"Чужа ненависть"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,4

Актори: Амандла Стенберг, Реджина Холл, Расселл Хорнсбі, Ентоні Макі

16-річна Старр Картер живе у незаможному районі, однак навчається у дорогій школі, де більшість учнів – білошкірі. Змалку дівчину вчать, як спілкуватись з поліцейськими, щоб не потрапити у в'язницю, та не привертати до себе увагу. І все вона успішно виконує, поки не стає єдиним свідком вбивства. На очах у Старр поліцейський вбиває беззбройного, а дівчина автоматично стає ціллю номер 1.

Дивіться трейлер до фільму "Чужа ненависть": відео

"Приховані фігури"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,8

Актори: Тараджі Генсон, Октавія Спенсер, Жанель Моне, Кевін Костнер

Фільм розкаже, як афроамериканки боролись за свою кар'єру у 50 – 60-их роках. Кетрін Джонсон, Дороті Воган і Мері Джексон стали математиками, які працювали на NASA та щодня стикались з расовою дискримінацією. Однак науковці щоразу доводили, що гідні більшого, аніж їм пропонує суспільство.

Дивіться трейлер до фільму "Приховані фігури": відео

"Маршалл"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,2

Актори: Чедвік Боузман, Кейт Гадсон, Джош Гад

Тергуд Маршалл став першим темношкірим американцем, який працював у Верховному суді США.Та на початку своєї адвокатської кар'єри він брався за безнадійні справи. Однією з них був вигаданий напад водія-афроамериканця на свою роботодавицю. У суді його звинувачували у сексуальному насиллі, якого він не вчиняв.

Дивіться трейлер до фільму "Маршалл": відео