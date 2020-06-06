6 червня в Україні відзначають День журналіста. З цією професією пов'язано чимало захопливих історій, які здатні змінити світ. Часто ці події стають основою для фільмів.

З нагоди свята LifeStyle 24 підібрав найкращі кінострічки про журналістів, які демонструють складність та цікавість цієї професії. Фільми були створені за реальними подіями, відтак вже давно користуються популярністю серед кіноманів.

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"Ціна правди" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,8

Актори: Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яків Ткаченко, Олег Драч

У фільмі показали правдиву історію репортера Гарета Джонса, який вирушив до Радянського Союзу, аби взяти інтерв'ю у Сталіна. До його рук потрапили свідчення про Голодомор. Не отримавши інформації від політика, Гарет Джонс, ризикуючи своїм життям, вирушає до України. Моторошні кадри його приголомшують, тому журналіст робить все для того, щоб звірства системи були викриті.

Дивіться трейлер до фільму "Ціна правди": відео

"Сенсація" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,8

Актори: Марго Роббі, Ніколь Кідман, Шарліз Терон, Еліс Ів, Аланна Юбак, Кейт Маккінон, Мадлен Зіма

Кінострічка "Сенсація" яскраво демонструє непросту історію жінок у медіа. За сюжетом, Роджер Ейлс вже багато років є власником і главою телеканалу Fox News. Та попри бездоганну репутацію його поведінка щодо підлеглих бажає кращого. Журналістки об'єднуються, щоб хтивий Роджер Ейлс отримав покарання у суді.

Дивіться трейлер до фільму "Сенсація": відео

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"Секретне досьє" (2017)

Рейтинг IMDb – 6,8

Актори: Меріл Стріп, Том Генкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк, Трейсі Леттс, Брюс Грінвуд

Це напружена біографічна драма про авторитетних журналістів, які отримують секретні документи про війну у В'єтнамі. Через можливе ув'язнення та погрози від президента у 1971 році дві газети, які конкурують, об'єднуються, щоб показати правду про роль США на фронті. Рушієм у цьому процесі була перша жінка-видавець Кетрін Грем, яку яскраво описали у стрічці.

Дивіться трейлер до фільму "Секретне досьє": відео

"Правда" (2015)

Рейтинг IMDb – 6,8

Актори: Кейт Бланшетт, Роберт Редфорд, Тофер Грейс, Елізабет Мосс, Брюс Грінвуд, Стейсі Кіч, Денніс Квейд

Події фільму "Правда" розгортаються у 2004 році. На телеканалі CBS з'являється новий ведучий – Ден Ратер. Бездоганну репутацію він отримав, працюючи у найгарячіших точках світу. Одного дня продюсерка каналу Мері Мейпс отримує підтвердження свого розслідування, що триває 4 роки. Жінка має докази, що чинний президент Джордж Буш-молодший завдяки впливовим батькам уникнув служби у В'єтнамі. Ден оприлюднює цю інформацію в новинах, що перетворює життя обидвох журналістів на пекло.

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"У центрі уваги" (2015)

Рейтинг IMDb – 8,1

Актори: Марк Раффало, Майкл Кітон, Рейчел МакАдамс, Лев Шрайбер, Стенлі Туччі

Фільм "У центрі уваги" має непростий сюжет, який змусить задуматись кожного. Кінострічка розповідає про групу журналістів, які беруться за власне розслідування у справі розбещування дітей. За їхньою інформацією, священник у Бостоні не раз був причетний до сексуального насилля. Тому головні герої вирушають на пошуки доказів. Та хто буде свідчити проти церкви?

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"Зодіак" (2007)

Рейтинг IMDb – 8,1

Актори: Джейк Джилленгол, Марк Раффало, Роберт Дауні-молодший, Ентоні Едвардс, Браян Кокс, Еліас Котеас

У 60 – 70-их роках ХХ століття у США орудував безжальний маніяк. На пошуки злочинця скеровані всі сили поліції, однак слідство зайшло у глухий кут. До справи долучаються журналіст Пол Евері та карикатурист Роберт Грейсміт, які першими розгадали містичний шифр вбивці у його листах.

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"Добраніч та нехай щастить" (2005)

Рейтинг IMDb – 7,4

Актори: Девід Стретейрн, Патрішія Кларксон, Джордж Клуні, Джефф Деніелс, Роберт Дауні молодший, Френк Ланджелла, Роберт Джон Берк

В епоху розвитку телебачення у США спалахує гучний скандал. Репортера Едварда Мароу звинуватили у комуністичних поглядах. І зробив це впливовий сенатор Джозеф Маккарті, тому журналіст береться доводити зворотне. Однак у протистоянні з політиком відкривається чимало цікавих деталей справи.

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"Афера Стівена Гласса" (2003)

Рейтинг IMDb – 7,1

Актори: Гайден Крістенсен, Пітер Сарсгаард, Хлоя Севіньї, Розаріо Доусон, Мелані Лінскі, Генк Азарія, Стів Зан

Стівен Гласс – молодий репортер, про якого знає вся країна. Його журналістські розслідування створюють чималий резонанс у світі. Однак найбільший скандал виникає, коли з'являються підозри у правдивості фактів, які подає Гласс. Та як довести чи спростувати статтю, коли інформаторів розсекречувати не можна. Фільм має динамічний сюжет, який вже оцінили глядачі.

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"Вся президентська рать" (1976)

Рейтинг IMDb – 8,0

Актори: Роберт Редфорд, Дастін Гоффман, Джейсон Робардс, Роберт Дюваль

Це неперевершена кінострічка, яка показує, як журналісти можуть впливати на хід подій. За сюжетом, репортери дізнаються, що Адміністрація Річарда Ніксона прослуховує розмови політичних опонентів. Викривальні статті отримують шалений розголос, тому президенту нічого не залишається як скласти свої обов'язки та подати у відставку.

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