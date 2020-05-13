Еротичні фільми з надто відвертими сценами, які захочеться повторити вдома: відео 18+

Сайти з еротичними відео вже давно мають шалену популярність у світі. Та і в Голлівуді є чимало фільмів з надто відвертими сценами, деякі з яких хочеться повторити з другою половинкою.

Психологи переконують, що завдяки таким кінострічкам пари часто долають труднощі у шлюбі. Адже що ще може розпалити пристрасть між людьми, як не якісне кіно з елементами еротики? Тож журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 спекотних фільмів, які підійдуть для грайливого настрою.

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"Останнє танго в Парижі" (1972)

Фільм "Останнє танго в Парижі" став одним із першим у світовій кіноіндустрії, який вмістив еротичні кадри. За сюжетом, американський бізнесмен і вдівець крутить роман з молодою дівчиною. Від початку стосунків він попереджає обраницю, що це буде тільки секс. Та від юної партнерки головний герой дізнається чимало нового про насолоду.

Кінострічка стала своєрідним мотиватором для багатьох людей, які переживають втрату. Ну, а палкі сцени надихнули багатьох пар.

Дивіться трейлер до фільму "Останнє танго в Парижі": відео 18+

"Дев’ять із половиною тижнів" (1986)

Саме після виходу цієї кінострічки з Міккі Рурком та Кім Бейсінгер популярності набуло брати у ліжко лід чи вершки. Головні герої – Джон та Елізабет – настільки закохані, що не проти експериментувати у сексі. Та їхні еротичні ігри заходять занадто далеко, а межа між почуттями та божевіллям швидко стирається.

Культовими стали сцени інтиму на драбині або під проливним дощем.

Дивіться трейлер до фільму "Дев'ять з половиною тижнів": відео 18+

"Основний інстинкт" (1992)

Ця кінострічка викликала шалений резонанс після виходу на великий екран. За сюжетом, у Лос-Анджелесі відбувається серія загадкових вбивств. Головною підозрюваною стає письменниця Кетрін, яка в одній зі своїх книг описала подібний злочин. Сексуальна розкутість та провокативна поведінка жінки приваблює поліцейського Ніка Каррена. Чоловік розуміє, що підсвідомо він завжди шукав таку пристрасну партнерку, яка ладна скоїти злочин і уникнути будь-якого покарання.

Фільм "Основний інстинкт" наповнений надто відвертими сценами сексу, які можуть перевершити "50 відтінків сірого". Та найбільшої популярності набув епізод допиту, коли Шерон Стоун максимально використала свою сексуальність. Саме цю сцену чимало американців повторили вдома.

Дивіться трейлер до фільму "Основний інстинкт": відео 18+

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"Автокатастрофа" (1996)

Когось може збуджувати еротичний танець, інших – інтимні розмови, а головних героїв фільму "Автокатастрофа" – розбиті машини. Руйнування металу стало тільки початком, адже далі персонажі кінострічки отримують задоволення від сексу в авто та шрамів на власному ж тілі.

І хоч фільм є надто еротичним та викликав резонанс у мережі, все ж кадри інтиму в машині стали своєрідною класикою.

Дивіться трейлер до фільму "Автокатастрофа": відео 18+

"З широко заплющеними очима" (1999)

Головна героїня Аліса, яку зіграла Ніколь Кідман, не наважується розповісти чоловіку про свої таємні бажання. Одного разу вона таки переборює страхи і відкриває свої еротичні фантазії. Та після цього Вільям (Том Круз) "згорає" не від бажання, а від ревнощів, адже переконаний, що дружина знайшла, з ким випробовувати все задумане. Чоловік знаходить елітний клуб, де панує розпуста та оргії, що кардинально змінює все.

Дивіться трейлер до фільму "З широко заплющеними очима": відео 18+

"Мрійники" (2003)

Цей фільм відверто показує кохання утрьох. Головна героїня, яку зіграла ще тоді невідома Єва Грін, думає тільки про любов та кіно. Тому на фоні страйків у Парижі в 1968 році вона знаходить двох хлопців, які поділяють її прагнення експериментувати у ліжку. Після виходу фільму "Мрійники" чимало кіноманів задумались над інтимом втрьох.

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"9 пісень" (2005)

За сюжетом фільму, Мет і Ліза знайомляться на одному з концертів. Миттєво між ними проскакує іскра, тому пара поринає у пригоди для дорослих. Під час кохання вони обирають особливу музику, що можна з легкістю повторити вдома. Головні герої, розуміючи, що почуття невдовзі згаснуть, прагнуть зробити ще спекотнішою кожну зустріч.

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"Молода і прекрасна" (2013)

17-річна дівчина Адель вирішила стати повією. Однак до цього її не привело безгрошів'я, а любов до сексу. Багаті батьки й не підозрюють, чим займається їхня дівчинка, поки в ліжку з Адель не помирає один з клієнтів.

Кінострічка має чимало провокативних кадрів, які викликали дискусії у мережі. Однак окремі епізоди фільму "Молода і прекрасна" таки могли розбурхати особисте життя глядачів.

Дивіться трейлер до фільму "Молода і прекрасна": відео 18+

"Німфоманка" (2013)

Чималого галасу наробила і кінострічка режисера Ларса фон Трієра. Фільм, який згодом продовжили на ще одну частину, розповідає про людей, які все життя страждають на німфоманію. Та в гіперсексуальності є і позитивна сторона, адже герої говорять про свої бажання партнерам та втілюють сексуальні фантазії.

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"Любов" (2015)

Ця кінострічка також розповідає про кохання втрьох. І хоч сюжет фільму "Любов" описує подружню зраду, все ж залишається однією з найбільш відвертих у Голлівуді.

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