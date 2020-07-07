У Голлівуді є чимало моторошних хорорів, які лякають своїм сюжетом та екранізацією. Однак ще більше наводять жаху фільми, які зняті за реальними подіями чи знаменитими переказами людей.

Якщо ви любитель стрічок, які добряче полоскочуть нерви, тоді 24 канал підібрав 10 проєктів, знятих за реальними подіями.

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"Психо"

Рік виходу – 1960

Рейтинг IMDb – 8,5

Стрічка Альфреда Хічкока "Психо" знайома мільйонам кіноманів та вже стала культовою. За сюжетом, жінка краде гроші у свого роботодавця та втікає з міста. Дорогою вона зупиняється у мотелі, де зачаровується молодим чоловіком Норманом Бейтсом. Однак головна героїня і гадки не мала, що за милим образом прихований жорстокий вбивця.

Прототипом Бейтса став американський серійний вбивця Едвард Гін. Він все життя прожив з матір'ю, яка була особливо жорстокою до нього. У дорослому віці чоловік забрав життя кількох жінок, за що потрапив до психіатричної лікарні через неосудність.

Дивіться трейлер до фільму "Психо": відео

"Техаська різанина бензопилою"

Рік виходу – 1974

Рейтинг IMDb – 7,5

У штаті Техас орудували вандали на кладовищах, тому Саллі з братом вирушили туди, аби перевірити поховання свого дідуся. Оселились головні герої на фермі, де встигли познайомитись із сусідами. Від сімейки, що живе неподалік, Саллі намагається триматись осторонь, адже сусіди навіть своїм виглядом наганяють жах. І побоювання її були не безпідставними: на приїжджих влаштовують своєрідне полювання.

Про "Техаську різанину бензопилою" знають всі любителі хорорів. Основу для франшизи, що складається з 8 частин, взяли історію маніяка з прізвиськом Шкіряне обличчя. Однак Едвард Гин здійснював вбивства бензопилою у штаті Вісконсін, а не Техасі.

Дивіться трейлер до фільму "Техаська різанина бензопилою": відео 18+

"Жах на вулиці В'язів"

Рік виходу – 1984

Рейтинг IMDb – 7,5

За сюжетом фільму "Жах на вулиці В'язів", учні однієї з американських шкіл бачать одні і ті ж моторошні сни. Чоловік з обгорілим обличчям та рукавицями з лезами переслідує їх. Уві сні Фредді Крюгер вимагає помсти, а ті, хто потрапляє у пастку вбивці, помирає по-справжньому.

Звісно, образ легендарного Крюгера вигадали в Голлівуді. Однак історія про смерть хлопчика уві сні – правда. У газеті Los Angeles Times написали про біженців із Камбоджі, які оселились в США, Маленького хлопчика мучили жахіття, тому він намагався не спати. Однак батьки переконали його, що боятись нічого, а весь будинок прокинувся від криків дитини, яка за лічені хвилини померла уві сні.

Стрічка сподобалась всім кіноманам та стала класикою у жанрі хорору. Франшиза про Фредді Крюгера складається з 9 фільмів.

Дивіться трейлер до фільму "Жах на вулиці В'язів": відео 18+

"Дитячі ігри"

Рік виходу – 1988

Рейтинг IMDb – 6,6

У фільмі жахів "Дитячі ігри" розповідається про хлопчика Енді Барклая. Він впевнений, що його лялька – жива. Та поки дорослі вважають це вигадкою, іграшка і справді втілює моторошні плани. Виявляється, в ляльку вселився дух вбивці, що прагне крові та не має наміру зупинятись за кількох жертвах.

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Цікаво, що на початку ХХ століття була правдива історія про хлопчика Роберта Юджина Отто, який не розставався зі своєю лялькою. Іграшку він назвав своїм іменем. І батьки не хвилювались за сина, поки в кімнаті не почули два голоси. Місцеві стверджували, що бачили цю ляльку на вулицях, і вона йшла, як людина. Наразі іграшка стоїть у музеї Флориди.

Дивіться трейлер до фільму "Дитячі ігри": відео 18+

"З пекла"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 6,8

У центрі сюжету "З пекла" – серійний вбивця Джек-різник, який змусив жити у страху всю Британію. Про його жорстокі вбивства говорять всі, а зустріч з ним завжди стає останньою. Поліцейський Фред Ебберлайн береться розплутувати моторошну справу та виходить на слід Джека-різника.

Історія про безжального маніяка не була вигаданою. Джек-різник жив наприкінці 1880-их та вбивав повій у Лондоні. Його жертви помирали в муках, а правоохоронці підозрювали, що вбивця – хірург. Однак спіймати злочинця так і не вдалось.

Дивіться трейлер до фільму "З пекла": відео 18+

"Людина-метелик"

Рік виходу – 2002

Рейтинг IMDb – 6,5

Дружина журналіста Джона Клайна перед смертю розповіла про дивну істоту, яку бачила на вулиці. У жінки була пухлина мозку, тому її слова не сприйняли серйозно. Однак вже за 2 роки в містечку Пойнт-Плезент також бачили цю моторошну істоту, тому Джон вирушає туди на пошуки доказів.

Сюжет "Людини-метелика" звучить наче вигадка. Однак у 1966 році у Вірджинії і справді говорили про загадкову істоту, розміром з людину, з крилами і червоними очима. У пресі активно висвітлювали цю тему, а журналіст Джон Кіль навіть написав книгу, яка й стала основою для фільму жахів.

Дивіться трейлер до фільму "Людина-метелик": відео

"Вовча яма"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 6,3

У сюжет "Вовчої ями" лягла історія про австралійського маніяка Айвана Мілата, який вистежував та вбивав туристів, які приїжджали шукати кратер від падіння метеорита. Правоохоронці затримали його, а вбивця отримав довічний термін.

Дивіться трейлер до фільму "Вовча яма": відео

"Шість демонів Емілі Роуз"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 6,7

Священник намагається довести, що не винен у смерті Емілі Роуз. Дівчину привели до нього для екзорцизму, але під час обряду вона померла. Головний герой у деталях згадує події того дня та дізнається від правоохоронців, що Емілі була хвора на епілепсію.

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Такий випадок був у 1976 році. Дівчина Аннеліза Мізель померла після обрядів екзорцизму. До цього вона страждала від нападів епілепсії та психічних розладів, тому її родичі були переконані, що тільки священник вилікує Аннелізу. Суд визнав винними і представника церкви, і батьків дівчини.

Дивіться трейлер до фільму "Шість демонів Емілі Роуз": відео 18+

"Привиди в Коннектикуті"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 5,9

За сюжетом, сім'я переїжджає у новий будинок, розташований неподалік клініки. Саме там головні герої хотіли оселитись, щоб бути ближче до сина, який лікується від раку. Однак вже за кілька днів вони дізнаються моторошні деталі про свій новий дім та починають помічати паранормальні явища.

Історія і справді була в США у 1986 році. Подружжя Снедекерів оселились в будинку, розташованому по сусідству з лікарнею для онкохворих. Виявилось, що їхніх будинок – колишнє похоронне бюро. Відтоді пара почала бачити дивні речі, які нажахали весь Коннектикут.

Дивіться трейлер до фільму "Привиди в Коннектикуті": відео 18+

"Закляття"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

Головні герої хорору – Едді та Лорейн Воррени. Вони займаються розслідуванням паранормальних явищ. Та одного разу до них звертаються люди, які стикнулись зі злим духом та просять допомогти врятуватись.

Насправді Едді та Лорейн – не вигадані персонажі. Вони дійсно жили у 1950-их та публікували дослідження, найпопулярніші з яких – про будинок з "Жаху Амітивіля", ляльку Аннабель, черницю з церкви Борло.

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