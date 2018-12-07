Настала пора ранніх вечорів, красиво декорованих вулиць і яскравих вогників. Гуляти містом, в якому панує така атмосфера – одне задоволення. Однак червоні носи та холодні руки, які вам забезпечені під час зимової вилазки, точно захочеться десь відігріти. Для такої справи радимо вибрати комфортний кінозал у вашому місті і піти на одну з запропонованих прем'єр грудня.

Ось і прийшов час, коли розмови друзів і рідних починаються та завершуються темами про зустріч Нового року. Наступною після неї йдуть балачки про проведення часу разом на різдвяних вихідних і, звісно, обговорення меню для святкових столів.

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Взагалі, грудень – найзатишніший місяць у цілому році. Усі в передчутті зимових свят, у подарункових магазинах шалена метушня, а на вулицях стає казково красиво. В домівках панує затишок і спокій, сім'ї в повному складі під новорічну музику одягають ялинку та прикрашають будинок до Різдва. Ще з дитинства це свято пахне казкою. І в такий гожий передноворічний час кінематографи не могли не забезпечити нас чудовими фільмами. Грудень багатий на різдвяні прем'єри, але є дещо цікавеньке і для любителів фантастики чи жанру жахів.

Запасайтесь попкорном і не забудьте забронювати квиток, тому що їх можуть розібрати, як гарячі пиріжки.

"Лускунчик і чотири королівства" (The Nutcracker and the Four Realms)

Римейк на популярний мультфільм 1970-х вже скоро з'явиться на екранах українських кінотеатрів. Прем'єра сімейного фентезі у світі відбулась ще 2 листопада, однак українські шанувальники казки про Лускунчика можуть подивитись її вже з 6 грудня. Якщо ви бачили першу анімаційну екранізацію, читали книгу чи, може, ходили на балет, тоді вам точно буде цікаво подивитись фільм "Лускунчик і чотири королівства". Погляд режисерів XXI століття на казку, яка здобула популярність у 1816 році, точно зможе вас вразити. Вони створили чудову картину зі святковою атмосферою, яка додасть ще більше новорічного настрою.



"Лускунчик і чотири королівства": офіційний кадр з фільму / IMDb

За сюжетом фільму, Клара з братом отримують багато подарунків напередодні Різдва. Серед одержаних гостинців від хрещеного батька Дроссельмеєра є звичайна на перший погляд іграшка – дерев’яний чоловічок на ім’я Лускунчик, який може розколювати горіхи будь-якої міцності. Перед тим, як лягати спати, Клара випадково стає свідком грандіозної битви. Солдатик Лускунчик, що стоїть на чолі армії іграшок, бореться з Мишачим королем, який вибрався з-під підлоги.

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Головну роль дівчини, яка бачила бій Лускунчика, зіграла 18-річна американська акторка Маккензі Фой. Фею Драже зіграла легендарна Кіра Найтлі, а роль хрещеного батька Клари (Маккензі Фой) дісталась неперевершеному Моргану Фрімену. Постановку кінокартини довірити шведському режисерові Лассе Халльстрему, який, до слова, був тричі номінований на премію "Оскар".

"Лускунчик і чотири королівства": дивитись трейлер до фільму онлайн

"Смертні машини" (Mortal Engines)

Перша екранізація до однойменного роману Філіпа Ріва вийде на екрани у вигляді науково-фантастичного бойовика. Світова прем'єра фільму відбудеться 14 грудня, однак в Україні його можна переглянути з 6 грудня. Якщо вас захоплюють фантастичні події, які відбуваються, ніби, в іншому світі, неодмінно сходіть у кінотеатр на показ цієї кінострічки.



"Смертні машини": офіційний кадр з фільму / IMDb

Події у кінокартині розгортаються у пост-апокаліптичному світі. Те, що трапилось сотні чи тисячі років тому, знищило усю цивілізацію. Людству довелось пристосуватись до нових умов життя рухомого світу. Тепер ці згустки обвалів, каменю та металу шукають нових жертв для того, щоб вижити. В центрі уваги постає місто-гігант – Лондон. І зупинити його зможе тільки тендітна, однак бойова дівчина на ім'я Естер Шоу. Їй пощастило зустріти Тома, який живе у Лондоні, і разом вони змінять хід історії.

Головні ролі у фільму зіграли Г'юго Вівінг, Роберт Шиєн, Стівен Ленг, Джихає і Колін Селмон. Над цілим проектом працювали кінематографісти з Нової Зеландії та США. А сів в режисерське крісло Крістіан Ріверс. До слова, для нього це друга кінокартина для великого екрану.

"Смертні машини": дивитись трейлер до фільму онлайн

"Аквамен" (Aquaman)

Світова прем'єра фантастичного бойовика відбудеться 7 грудня, а українські шанувальники пригод зможуть подивитись його з 13 грудня. Фільм розповість про супергероя з коміксів DC. Сам персонаж був видуманий ще у 1940-му році, однак вперше на екранах він з'явився у 2016 році в кінострічці "Бетмен проти Супермена".



"Аквамен": офіційний кадр з фільму / IMDb

За сюжетом бойовика Артур Каррі народився в звичайній сім'ї працівника маяка Тома та його дружини Атланни. Однак хлопець з дитинства бачить, що він відрізняється від звичайних дітей. Він відчуває свою особливість в надзвичайній швидкості та можливості дихати під водою. І вже перед смертю його мама відкриває йому таємницю, що вона була королевою Атлантиди у вигнанні. Вона пообіцяла синові, що одного разу він стане правителем сімох морів. Його батько навчить його користуватись своїми можливостями і він стане героєм на ім'я Аквамен.

Головну роль хлопчика з особливими здібностями зіграв Джейсон Момоа. Інші ролі дістались Ембер Хьорд, Патрік Вілсон, Віллем Дефо, Ніколь Кідман і Рендалл Парк. Режисером фільму про Аквамена став Джеймс Ван, який відомий за своїми фільмами жахів.

"Аквамен": дивитись трейлер до фільму онлайн

"Людина-павук: Навколо всесвіту" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Прем'єра анімаційного фентезі у світі розпочинається з 6 грудня. Для українських глядачів вона стане доступною до перегляду у кінотеатрах з 13 грудня. "Людина-павук: Навколо всесвіту" стане сьомою частиною фільмів про супергероя коміксів Marvel. Якщо ви є глибоким шанувальником фантастичних історій про "Супермена", слідкуйте за календарем та бронюйте квиток завчасу.



"Людина-павук: Навколо всесвіту": офіційний кадр з фільму / IMDb

За сюжетом, події розгортаються у світі Людини-павука. Він перебуває у своєму звичному середовищі. Однак на нього чекає цікавий сюрприз – надприродними здібностями володіє не лише він. У червоно-синьому костюмі вулицями Нью-Йорка блукають ще декілька героїв. В одного з них перевтілюється Майлз Моралес. Він – звичайний американський хлопчик, мама якого латиноамериканка, а батько – афроамериканець. Перед Майлзом стоїть відповідальна місія за всіх Людей-павуків, яких він зустрів у новій частині кінокартини.

В головних ролях Лів Шрайбер, Махершала Алі, Шамеік Мур і Браян Тайрі Генрі. Авторами оновленого супергероя є Брайан Майкл Бендіс та Сара Пічеллі. Сценаристами проекту стали легендарні Стен Лі та Стів Дітко – творці більшості героїв з коміксів Marvel.

"Людина-Павук: Навколо всесвіту": дивитись трейлер до фільму онлайн

"Пригоди S Миколая"

Українська сімейна комедія "Пригоди S Миколая" стала однією з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно та отримала 22,9 мільйона гривень фінансування від держави. Прем'єра в кінотеатрах України відбудеться 13 грудня. Саундтреком фільму стала спеціально написана пісня гурту O.Torvald.



"Пригоди S Миколая": скріншот з відеоролика

За сюжетом фільму, Артем, як і усі діти, з нетерпінням чекає на Святого Миколая. Раніше його сім'я жила у великому місті, однак перед новорічними святами вирішила переїхати у невелике карпатське село. І одного дня перед ним з'являється живий Миколай власною персоною і з награною приязністю розмовляє з хлопцем. Але Артем чекав не на такого добродійника. Він здогадується, що тут щось пішло не так, набирається сміливості і разом зі своїми друзями придумує план, як вивести лиходія на чисту воду.

Роль сміливця Артема дісталась Максиму Лучаку, Святого Миколая зіграв найсильніший українець Василь Вірастюк. А мамою хлопчика в фільмі була Маша Єфросиніна. Сценарій до фільму написав Антон Базилінський, а режисерське крісло зайняв Семен Горов.

"Пригоди S Миколая": дивитись трейлер до фільму онлайн:

"Ґрінч" (The Grinch)

Український сімейний мультфільм в стилі фентезі вдруге вийде на великі екрани. Перший фільм "Як Ґрінч украв Різдво" вийшов у 2000 році. Дві версії різдвяної історії стали адаптацією на однойменну казку Доктора Сьюза, яку вперше опублікували у 1957 році. Світова прем'єра оновленого мультимедійного фільму "Ґрінч" відбулась 29 листопада. Українські глядачі зможуть поринути в атмосферу Різдва поруч з Ґрінчем з 20 грудня. Автори анімаційного блокбастеру "Секрети домашніх тварин" і "Нікчемний Я" раді представити вам нового злодія – Ґрінча!



"Ґрінч": офіційний кадр з фільму / IMDb

У мультфільмі Ґрінч постає злим і ненависним персонажем, який живе в горах неподалік галасливого міста. Над ним все життя потішались жителі населеного пункту, тому він і став таким лихим і недружелюбним. Однак найбільше його дратують Різдвяні свята, адже тоді повсюди лунає сміх, жителі міста веселяться, відвідують новорічні ярмарки та співають біля ялинки. З року в рік одне й те саме... У Ґрінча є всього одне бажання – позбутись цього свята раз і назавжди, тому він вирішує вкрасти Різдво.

Головні ролі у сімейному мультфільмі озвучили Бенедикт Камбербетч, Камерон Сілі, Рашида Джонс, Фаррелл Вільямс і Кенан Томпсон. Творцем нової анімації стала студія Universal Studios Illumination Еntertainment. Режисерством займались Скотт Мозьє і Ярроу Чейні, а над сценарієм працювали Кен Дауріо та Стефан Франк.

"Ґрінч": дивитись трейлер до фільму онлайн

"Секс і нічого особистого"

Українські кінематографи серйозно взялись за вітчизняні фільми. Фільмів, які не потребують перекладу та випускаються в ефір у рідному дубляжі, стає все більше. Так, нова українська романтична комедія "Секс і нічого особистого" вже скоро з'явиться на великих екранах. Прем'єра кінострічки відбудеться 20 грудня. Відомий українським комік, який зіграв у фільмі одну з головних ролей, ймовірно, з нетерпінням чекає на вихід фільму в прокат. Адже фільм "Секс і нічого особистого" є його великим дітищем. Він, Валентин Сергійчук, та ще один його приятель "варіят" Віталій Тильний разом працювали над сценарієм комедії. Відповідальну місію режисера виконала Ольга Ряшина.



"Секс і нічого особистого": скріншот з відеоролика

За сюжетом комедії, вбитий горем Сергій їде друга в Прагу святкувати новорічні свята. В Україні йому більше робити нічого, адже його дівчина вирішила кинути його, аргументуючи це тим, що в ліжку він повний нуль. В столиці Чехії він відволікається, як може. І однієї ночі, відпочиваючи в стрип-клубі, він зустрічає танцівницю Діану. Вона обіцяє зробити з нього справжнього мачо, використовуючи лише теорію. Але на шляху до цього стає його колишня дівчина.

Розчарованого Сергія грає Роман Луцький, роль його дівчини дісталась Наталії Мазур. Друг Василь – головний сценарист комедії Сергій Притула, а стриптизерка з нічого клубу – Анжеліка Ніколаєва.

"Секс і нічого особистого": дивитись трейлер до фільму онлайн

"Близнюки" (Still/Born)

Спеціально для любителів жахів і трилерів список прем'єр грудня закриває фільм сценариста Брендона Крістенсена "Близнюки". Світовий показ стрічки відбувся на кінофестивалі The Overlook у США наприкінці квітня ще у 2017 році. Прем'єри в Україні глядачі дочекались більше, ніж через рік. 20 грудня фільм "Близнюки" вийде на екрани кінотеатрів.



"Близнюки": офіційний кадр з фільму / IMDb

У фільмі розповідається про молоду матір, якій діагностували післяпологову депресію. Згідно з легендою, яку вона почула раніше, демони полюють на душі близнюків, щоб заволодіти ними в реальному світі. Мері тяжко переживає смерть одного зі своїх дітей-близнюків, а додатково ще й переживає за життя того, що вижив. Хоча всі її близькі намагаються її заспокоювати, вона відчуває, що навколо Адама зібрались потойбічні сили.

В головних ролях канадської стрічки Крісті Бурк, Джессі Мосс, Ребекка Олсон, Дженн Гріффін, Майкл Айронсайд, Шейла Маккарті та Шон Роджерс.

"Близнюки": дивитись трейлер до фільму онлайн