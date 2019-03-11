Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр

З настанням весняної пори все менше хочеться сидіти вдома і влаштовувати домашні чаювання. День стає довшим, температура повітря – вищою. І тому варто якнайкраще планувати свої позаробочі години, щоб встигнути не лише зустрітись з друзями та обговорити останні новини, а й насолодитись весняними кінопрем'єрами.

Перегляд фільмів у затишній і приємній компанії – чи ненайкращий привід для зустрічей теплою весною. Хоч і березень-місяць не може похизуватись багатьма цікавими кінострічками, але декілька фільмів все ж варто відмітити і принаймі занести до списку сімейних та неймовірно атмосферних. Що підготував кінематограф для нас цього місяця – читайте у нашому матеріалі!

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"Капітан Марвел" (Captain Marvel)

Перший супергеройський жіночий сольний фільм Marvel Studios відкриває весняний сезон ефектних кінопрем'єр! Фантастичний бойовик вже побачив світ 4 березня 2019 року, в той час як в Україні офіційний показ відбувся 7 березня.

Події фільму дуету режисерів та сценаристів Анни Боден і Раяна Флека розгортаються у 1995 році. Професійний пілот Керол Денверс, яка належить до Військово-повітряних сил США, отримує надздібності після зіткнення з расою інопланетян. Коли Земля потрапила в міжгалактичну війну, вона одною з перших кинулась у бій і неочікувано для себе стала справжньою супергероїнею. Вона стає Капітаном Марвел і саме від неї залежить доля людства.



"Капітан Марвел": офіційний кадр з фільму

Що цікаво, цей фільм став 21-м в кіновсесвіті студії Marvel і він має прямий зв'язок з одним з останніх стрічок "Месники: Війна нескінченності". У фіналі фільму половина людства зникає через дію всіх каменів нескінченності, що були у рукавиці антигероя Таноса. Тоді ж Капітану Марвелу надіслали через пейджер сигнал допомоги, яка і повинна врятувати світ. Саме так нову супергероїню ввели у кінематографічний світ Marvel, роль якої виконала американська актриса Брі Ларсон. Свого часу вона отримала премію Оскар у 2015 році в номінації "Найкраща актриса" за фільм "Кімната". Також вона зіграла у таких стрічках, як "Скотт Пілігрим проти світу", "Конг: Острів Черепа", "Мачо і ботан" та в багатьох інших.

У фільмі "Капітан Марвел", зйомки якого було анонсовано ще у 2013 році і було завершено в липні 2018-го, зіграли також наступні актори: Джемма Чан, Семюел Л. Джексон, Джуд Лоу, Лі Пейс, Бен Мендельсон, МакКенна Грейс та інші. Спочатку планувалося, що кінострічка вийде на екрани ще у 2017 році, але прем'єру довелось двічі переносити, щоб поступитись місцем двом іншим супергеройським картинам: "Людина-Павук: Повернення додому" та "Людина-Мураха і Оса".

"Капітан Марвел": дивитись трейлер фільму онлайн

Варто додати, що в "Капітані Марвел" свою останню камео-роль зіграє легендарний Стен Лі – американський актор та письменник, та головний редактор Marvel Comics, на основі яких знімають фільми про супергероїв. Він помер у віці 95 років 12 листопада 2018 року і залишив по собі неймовірний спадок коміксів та вклад у кінематограф.

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"Гуцулка Ксеня" (Hutsulka Ksenya)

Фільм української режисерки та сценаристки Олени Дем'яненко вийшов на українські екрани 7 березня 2019 року. Мюзикл "Гуцулка Ксеня" знято за мотивами однойменної оперети. У новій стрічці також лунали пісні знаменитого українського колективу Dakh Daughters з Києва, які створили власні тексти та музику для фільму. Свою роботу у створення музичного ряду кінокартини вклав композитор Тимур Полянський.



"Гуцулка Ксеня": офіційний кадр з фільму

У сюжеті української стрічки події розгортаються у Карпатах у 1939 році. Тоді ж до карпатського містечка Ворохти приїжджає син родини емігрантів Яро, який, згідно із заповітом батька-мільйонера повинен знайти "свідому дівчину з України". Лише так він успадкує бажане майно розміром в 1 мільйон доларів. Яро з-поміж багатьох дівчат у Карпатах відчуває щось особливе лише до однієї красуні – гуцулки на ім'я Ксеня. Чи погодиться дівчина стати дружиною американця з українським корінням – ви можете дізнатись у кінотеатрах.

Щодо написання легендарної пісні "Гуцулка Ксеня" існує кілька версій. В одній з них авторство приписують українському композитору, диригенту та педагогу Ярославу Барничу, який закохався в одну зі своїх студенток і присвятив їй пісню у 1938 році. В іншій версії йдеться про те, що простий вчитель з Львівщини Роман Савицький присвятив "Гуцулку Ксеню" своїй юній племінниці. Головні ролі у фільмі "Гуцулка Ксеня" виконали Варвара Лущик, Максим Лозинський, Ігор Цішкевич, Катерина Молчанова та інші.

"Гуцулка Ксеня": дивитись трейлер фільму онлайн

"Повернення Бена" (Ben Is Back)

Неоднозначна драматична кінострічка про самовідданість матері та складні життєві обставини також з'явилась в українському прокаті 7 березня. Світова прем'єра фільму "Повернення Бена" відбулась ще 8 вересня 2018 року. Режисером та водночас сценаристом став Пітер Хеджес, номінант на премію Оскар у 2003 році за "Найкращий адаптований сценарій" у фільмі "Мій хлопчик".

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Вперше фільм "Повернення Бена" показали на міжнародному кінофестивалі у Торонто, а також його згодом висунули на премію "Кіно за мир" як найцінніший фільм 2019 року.



"Повернення Бена": офіційний кадр з фільму

Сюжет фільму розповідає про подружжя Холлі та Ніла, які в переддень Різдва неочікувано приймають вдома свого сина Бена, який тривалий час лікувався в реабілітаційному центрі. Той бреше, що його відпустили на свята до рідних, хоча сам таємно втік з-під нагляду лікарів. З часом матір починає розуміти, що наркозалежність дорослого сина нікуди не ділась і що справи є геть кепськими. І тут виникає чергова проблема, у якій схвильованій матері Холлі дається лише 24 години, щоб уберегти сина від небезпеки.

Головну роль у фільмі віддали Джулії Робертс, яка, за нещодавніми словами режисера чудово справилась із роботою. Що цікаво, актриса попросила режисера Пітера Хеджеса віддати роль Бена реальному сину режисера – Лукасу Хеджесу. Раніше він вже відзначився хорошими відгуками у фільмах "Манчестер біля моря", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі" та в інших.

"Повернення Бена": дивитись трейлер фільму онлайн

"Пригоди Мії та білого лева" (Mia and the White Lion)

Зворушлива сімейна історія про дівчинку-підлітка Мію та її вірного чотирилапого друга вийшла у світовий прокат ще 21 жовтня 2018 року, але в Україні її можна буде побачити 14 березня 2019-го. Кінострічка, яка створена у ко-продукції Франції, ПАР та Німеччини, вже встигла завоювати любов десятків тисяч прихильників, які залишають свої позитивні відгуки на кіноресурсах.

У режисерській роботі француза Жілля Де Метра йдеться про переїзд сім'ї з Лондона у Африку, що особливо важко перенесла 11-річна дівчинка Мія. Змінивши школу, друзів та спосіб життя вона часто конфліктує з батьками та протестує новим змінам. Але в спекотній країні на домашній фермі з'являється біленьке левеня, яке вразило своєю дружелюбністю та особливою любов'ю до Мії.



"Пригоди Мії та білого лева": офіційний кадр з фільму

Після нетривалого неприйняття дівчинкою нового друга, вона знаходить у ньому справжню відраду та вірність. Але разом з Мією росло і тигреня, яке за думкою батьків, несло загрозу для сім'ї, через що вони вирішують його продати. Мія наважується на сміливий вчинок і вирішує самотужки врятувати свого найкращого друга.

Нова кінострічка "Пригоди Мії та білого лева" є справді особливою та нестандартною. Режисер картини знімав фільм цілих три роки. А все тому, що він не хотів залучати спецефекти для зняття дублів з твариною, через що найняв цілу команду спеціалістів, яка вчила акторів правильного поводження зі справжнім левом.

Тому юна актриса Даніа Де Вільє взаємодіяла з твариною від самого її народження впродовж усього знімального процесу. Білий лев і справді сприймав дівчинку як безпечну людину, через що теплі відносини між ними на екрані були не награні, а справжні. А сам фільм створений на основі реальної історії, написаною сестрою режисера, яка колись відвідала ферму із розведення левів в Південній Африці.

"Пригоди Мії та білого лева": дивитись трейлер фільму онлайн

"Час відплати" (Destroyer)

Напружений фільм з елементами бойовика, трилера та криміналу вийде на українські екрани 21 березня, в той час як світ його побачив ще 31 серпня 2018 року на одному з кінофестивалів. Режисеркою американської стрічки стала Карін Кусама, а сценаристами – Філ Хей та Метт Манфреді.



"Час відплати": офіційний кадр з фільму

Кінокартина розповідає про поліцейського детектива Ерін Белл, яка зв'язується з людьми зі свого далекого минулого. Раніше вона працювала у місцевій банді Лос-Анжелеса, де одна з чергових справ ледь не обернулась для неї трагедією. Через багато років вона знову зустрілась зі своїми екс-"колегами", яким намагатиметься відімстити за зруйновану молодість.

Головною героїнею у фільмі стала австралійська зірка Ніколь Кідман. За роботу на знімальному майданчику її навіть було номіновано на премію Золотий глобус в номінації "Найкраща виконавиця жіночої ролі у драмі". У фільмі також зіграли такі актори, як Тобі Кеббелл, Тетяна Маслані, Себастіан Стен, Скут МакНейрі та інші. Варто додати, що оригінальна назва фільму перекладається як "Руйнівниця".

"Час відплати": дивитись трейлер фільму онлайн

"Дамбо" (Dumbo)

Останній в списку найкращих кінопрем'єр березня розмістився фільм "Дамбо". Сімейна фентезійна стрічка про незвичайного слоника Дамбо вже зустріне українських та світових кіноманів 28 березня у всіх кінотеатрах. Фільм "Дамбо" знято на основі однойменного діснеєвського мультфільму 1941 року і наразі є черговим ігровим рімейком популярного мультфільму студії Disney. Режисером нової кінороботи став Тім Бартон – автор знаменитих стрічок "Аліса у Дивокраї", "Жах перед Різдвом", "Едвард Руки-ножиці" та інших.

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Зворушлива історія вкотре розповість глядачам про слоника Дамбо, який через свою особливість – великі вуха – отримує численні насмішки від усіх відвідувачів цирку. Цирковий імпресаріо Макс Медічі найняв ветерана війни Холта, який раніше був цирковим артистом, щоб той наглядав за твариною. Чоловік разом зі своїми дітьми згодом виявляють неймовірну здібність слоненяти – завдяки вухам він вміє літати!



"Дамбо": офіційний кадр з фільму

Безжалісний Медічі вирішує використати здібність тварини для власної вигоди і хоче привласнити собі унікальну тварину. Як Дамбо виживе в таких складних умовах – ви дізнаєтесь вже зовсім скоро.

Головні ролі у фільмі виконали знамениті актори Голлівуду: Єва Грін, Колін Фаррелл, Майкл Кітон, Денні ДеВіто, Алан Аркін, які раніше неодноразово брали участь у фільмах Тіма Бартона.

"Дамбо": дивитись трейлер фільму онлайн

Всі фото: IMDb