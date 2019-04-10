Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати

Квітень і справді став одним з головних місяців у кінематографі 2019 року. Довгоочікувані "Месники", "Шазам" та "Хеллбой". Та що вже говорити про "Гру престолів", прем'єру якої слід очікувати 14 квітня! Місяць обіцяє бути гарячим, тому не пропустіть найцікавіше!

А поміж супергеройських стрічок, про які LifeStyle 24 обов'язково розповість вам нижче, пропонуємо провести час за переглядом не менш цікавих та захоплюючих фільмів, що піднімають гостро-соціальні теми. Діліться своїми враженнями від стрічок у коментарях та обов'язково йдіть на перегляди фільмів разом з рідними!

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"Шазам!" (Shazam!) Якщо ви – палкий прихильник супергеройських фільмів з нотками гумору, тоді ця кінострічка саме для вас! Пригодницька комедія режисера Девіда Ф. Сандберга з'явилась у світовому прокаті 25 березня, однак в Україні її вперше можна було побачити лише 4 березня. Відтак, зацікавлення прихильників до нового продукту кіновсесвіту DC Comics не впало і на початку березня кінотеатри рясніли повними кінозалами. У фільмі "Шазам!", який обмежується віковою категорію від 16+, розповідається про звичайного підлітка Біллі Бетсона, який отримує здатність перетворюватися на дорослого супергероя за допомогою чарівного слова "Шазам".

"Шазам!": офіційний кадр з фільму 14-річний хлопчик, який може легко ставати дорослим чоловіком і рятувати світ, дуже швидко і спонтанно знайомиться зі своїм тілом та навколишнім сприйняттям. Після отримання нової суперсили від старого чарівника, він не лише намагається вгамувати у собі дар шести древніх богів, а й скоро вступити у двобій зі злим доктором Сіваною. Головну роль Шазама у фільмі виконав Закарі Лівай, а роль підростаючого підлітка – Ашер Анджел. Окрім них додаткові ролі також виконали не менш харизматичні Марк Стронг, Джек Ділан Грейзер, Джимон Хонсу, Адам Броді, Наталія Ярожик та інші. Спочатку головну роль повинен був виконати легендарний Двейн Джонсон, але він вирішив зіграти іншого персонажа DC – Чорного Адама – фільм про нього перебуває лише в стадії розробки. Читайте також: "Шазам": сюжет і трейлер супергеройського фільму Що цікаво, супергерой спочатку повинен був мати назву "Капітан Марвел" згідно зі сторінками коміксів у 1940 році. Однак студія-конкурент Marvel швише зареєструвала цього героя у своїй кіностудії, відтак DC Comics змушені були дати інше ім'я супергерою. Фільм "Шазам!" став сьомим фільмом в кіновсесвіті DC. "Шазам": дивитись трейлер фільму онлайн

"Один король – одна Франція" (Un peuple et son roi)

Драматична стрічка про події Великої французької революції вийшла в український прокат 4 квітня, однак світові кіномани мали змогу оцінити її ще у вересні минулого року. Втім, режисерська робота П'єра Шоллера отримала чимало схвальних відгуків, адже в кінематографі давно не спостерігалось стрічок на схожу тематику. Сам режисер і водночас сценарист свого часу мав дві премії Сезар і був нагороджений відзнакою ФІПРЕССІ – особливий погляд Каннського кінофестивалю.

У новому фільмі в центрі сюжету постає закохана пара Француаза і Базель, які разом з іншими французами стають свідками загальнонаціонального потрясіння. Після розколу між представниками аристократії та королем Людовиком XVI , у Франції розпочинається революція, датована 1789 роком. Париж охоплює дух змін та справжнього перевороту, а життя самих жителів невпинно змінюється.



"Один король – одна Франція": офіційний кадр з фільму

У фільмі зіграли такі європейські актори, як Гаспар Ул'єль, Адель Енель, Олів'є Гурме, Луі Гаррель, Ізіа Іжлен. Саму кінострічку "Один король – одна Франція" вперше було презентовано в рамках 75-го Венеціанського кінофестивалю, де її було номіновано у двох категоріях. Кінокритики охоче заявляли, що режисеру вдалось передати атмосферу реальних історичних подій і цьому неабияк сприяли як вдало підібраний акторський каст, так і майстерно пошиті костюми.

"Один король – одна Франція": дивитись трейлер фільму онлайн

"Хеллбой" (Hellboy)

Одна з найочікуваніших кінострічок року вже з'явиться на українських екранах 11 квітня. Але фанати з України можуть не розчаровуватись, що їм доводиться бачити фільми пізніше, аніж в США і часто ставати жертвами "спойлерів" – важливих деталей, які можуть необачно розкрити весь сюжет твору. Адже світова прем'єра "Хеллбой" очікується днем раніше – 10 квітня.



"Хеллбой": офіційний кадр з фільму

Сюжет фільму розповідає, як Хеллбою доводиться їхати в Англію і боротись з новим ворогом – з дружиною Мерліна, могутньою Кривавою королевою, яку ще також називають Німуе. Якщо йому не вистачить сил вистояти у двобої, може загинути все людство. Тому герой намагається зробити все, щоб врятувати Землю від спустошення.

Новий фентезійний фільм став перезапуском серії і виступив третім за рахунком фільмом після кінострічок у 2004 і 2008 роках. Через 11 років після виходу останнього фільму головний герой Хеллбой знову повертається на великі екрани. З випуском нового фільму ще з початку зйомок виникало чимало проблем, однак з офіційною зміною режисера фільму (Гільєрмо дель Торо, який знімав перші дві кінокартини) на нового – Ніка Маршалла, перемовини щодо зйомок нарешті почались.

"Хеллбой": дивитись трейлер фільму онлайн

Згодом на головну роль було обрано Девіда Харбора, а в 2017 стартував знімальний процес, що врешті увінчався успіхом та прем'єрою фільму. Додаткові ролі у "Хеллбої" виконали: Іен МакШейн, зірка з українським корінням Мілла Йовович, Деніел Дае Кім, Пенелопа Мітчелл та інші.

"Приватна війна" (A Private War)

Останніми роками в Голлівуді виробляється ще більша тенденція до створення фільмів на основі реальних подій чи персонажів. Та що говорити, коли на престижну кінопремію Оскар-2019 було номіновано 8 фільмів, 5 з яких були зняті за мотивами реальних історій чи біографічних відомостей.

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Відтак, у списку найкращих фільмів квітня знайшлась подібна історія, яка розкриває раніше маловідому постать у військовій журналістиці – Марі Колвін. Британо-американський фільм режисера Метта Хейнемана, українська прем'єра якого відбудеться також 11 квітня, а світова – прогриміла ще 7 вересня, зображає залаштункове життя знаменитої кореспондентки видання The Sunday Times, яка побувала в "найгарячіших" місцях військового конфлікту. У її "списку" – Чечня, Косово, Сьєрра-Леоне, Зімбабве, Шрі-Ланка та Сирія.



"Приватна війна": офіційний кадр з фільму

Історія жінки, яка окрім нагород у журналістиці та всесвітнього визнання у редакційних колах, насправді мала багато таємниць та переживань, які вона рідко виставляла на показ. Відсутність сім'ї, проблеми з алкоголем, посттравматичний розлад і багато чого іншого особливо позначались як на її здоров'ї, так і на особливій концентрації та вмотивованості щодо свого покликання.

Фільм було засновно на основі на статті Маррі Бреннер "Marie Colvin's Private War", яка була опублікована в іменитому журналі Vanity Fair у 2012 році. Головну роль виконала оскароносна англійка Розамунд Пайк, а додаткові ролі зіграли такі актори, як Джеймі Дорнан – зірка "50 відтінків сірого", Стенлі Туччі, Том Холландер, Грег Вайз, Олександра Моен, Фей Марсей та інші. Вперше фільм було показано на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у 2018 році.

"Приватна війна": дивитись трейлер фільму онлайн

"З божої волі" (Grâce à Dieu)

Дана тематика фільму наробила чимало галасу в реальному світі та інституті церкви. У ньому йдеться про історію, також створену на основі реальних подій, про розбещення священиком неповнолітніх хлопчків у французькому місті Ліоні. Священик на ім'я Бернар Прейнат лише офіційно був звинувачений десятьма жертвами, однак за підрахунками іноземних експертів їх було щонайменше 70. Бельгійська кінострічка режисера та сценариста Франсуа Озона вийде в український прокат 18 квітня, однак світова прем'єра вже відбулась 20 лютого.



"З божої волі": офіційний кадр з фільму

У сюжеті драматичного фільму "З божої волі" розповідається про трьох чоловіків, які в дитинстві були вірними друзями – Олександра,Франсуа та Жиля. В кожного з них вже давно є своя сім'я, однак 30 років кожен з них став жертвою розбещення місцевого священика. Один з них, Олександр, якось зустрічає кривдника в одній з церков міста і згадує все, що сталось з ним у дитинстві, після чого наштовхує себе на думки, що священик і досі може використовувати маленьких хлопчиків задля власного задоволення. Відтак багатодітний батько Олекандр починає боротьбу зі свавіллям духовенства та покриванням злочинів проти дітей.

Головні ролі у кінострічці зіграли Мельвіль Пупо, Дені Меноше, Сванн Арло, Жозіан Баласко, Ерік Каравака та інші. У лютому 2019 року фільм "З божої волі" було відзначено премією Срібний ведмідь на Берлінському кінофестивалі 2019.

"З божої волі": дивитись трейлер фільму онлайн

"Код "Червоний" (Red Joan)

Ще одна драматична біографічна стрічка доповнила список фільмів квітня, які обов'язково варто подивитися. Режисерська робота Тревора Нанна з'явиться в кінотеатрах України 18 квітня, в той час як у світі її вперше показали ще у вересні 2018 року.



"Код "Червоний": офіційний кадр з фільму

Британський фільм "Код "Червоний" показує реальну історію студентки Кембриджського університету Джоан Стенлі, яка за збігом обставин стає свідком створення нової потужної зброї у XX столітті. Доля зводить її з громадським активістом та представником комуністичної партії Левом Галичем, який переконує її передавати йому всю секрету інформацію про зброю зі США.

Шпигунку в історії часто вважають дівчиною, яка запобігла Третій світовій війні. Інформація про неї стала відома лише в останні роки, коли деякі з архівів через десятки років було розсекречено. Головну роль молодої Джоан Стенлі виконала британка Софі Куксон, в той час як 84-річна Джуді Денч знялась в ролі літньої героїні. Інші ролі виконали Стефен Боксер, Олівія Бакленд, Стефен Кемпбелл Мур та інші.

"Код "Червоний": дивитись трейлер фільму онлайн

"Месники: Завершення" (Avengers: Endgame)

І перелік найкращих кінопрем'єр квітня 2019 року закриває фантастична стрічка "Месники: Завершення" кіностудії Marvel. На продовження знаменитої історії про Месників фанати очікували ще з квітня 2018 року, однак творці кіновсесвіту вже відкрили каси попереднього продажу квитків для прем'єри в Україні 25 квітня і в світі 24 квітня.

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Пригодницький фентезійний бойовик розповість про боротьбу між всіма героями студії Marvel з головним антагоністом Таносом. У попередньому фільмі "Месники: Війна нескінченності" він зібрав усі камені для своєї рукавиці і завдяки одному руху пальців зміг знищити половину всього людства у Всесвіті. Відтак на допомогу було покликано жінку-супергеройку Капітана Марвела, після чого Месники разом з Вартовими Галактики та іншими героями зустрінуться у жорсткій битві, щоб разом побороти сильного ворога.



"Месники: Завершення": офіційний кадр з фільму

Зйомками фільму зайнялись відомі брати Руссо – Ентоні та Джо, які раніше знімали попередні фільми про "Месників": "Перший месник: Друга війна" (2014), "Перший месник: Громадянська війна" (2016), "Месники: Війна нескінченності" (2018). Новий фільм став 22 за рахунком у студії Marvel. Про його реліз вперше творці заговорили ще у 2014 році і оскільки фінал історії про битву між супергероями і Таносом покажуть не лише у цій, а ще й у наступній частині, то планувалось знімати два фільми одночасно. Але згодом такий задум відмінили і було вирішено знімати фільми окремо.

Що цікаво, промо-кампанія нового фільму "Месники: Завершення" вийшла чи ненайбільш інтригуючою за останні роки студії Marvel. Адже творці стрічки вирішили до кінця тримати інтригу щодо появи у фільмі старих акторів, даючи привід для створення цілих теорій щодо розвитку сюжету. Перший трейлер фільму вийшов ще у грудні 2018 року, але офіційна назва фільму, постери та перші деталі сюжету почали з'являтись лише за місяць до прем'єри фільму.

"Месники: Завершення": дивитись трейлер фільму онлайн

Що цікаво, у кінострічці "Месники: Завершення" фанати побачать останню камео-роль Стена Лі – американського актора та письменника, а також головного редактора Marvel Comics, на основі яких знімають фільми про супергероїв. Він помер у віці 95 років 12 листопада 2018 року і залишив по собі неймовірний спадок коміксів та вклад у кінематограф. Зокрема, його особливою родзинкою була поява у всіх фільмах студії Marvel, де він на кілька секунд поставав в образі непримітних героїв.

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Всі фото: IMDb