Наступив останній місяць 2019 року, а це означає, що в спину дихають, а на п'яти наступають одні з найкращих свят у році – Новий рік, Різдво та інші празникування, які пахнуть ялинкою і спокоєм. Однак, затишок подарувати обіцяють не лише домашні свята, але й світовий та український кінематографи, які підготували для вас дещо цікаве.

Поки до зимових свят залишилося трохи більше, ніж три тижні, LifeStyle 24 рекомендує переглянути список пропонованих кінематографом прем'єр і знайти собі фільм до душі. Адже після морозної прогулянки містом чи для проведення холодного вечора найкращим варіантом буде проведений час у кінотеатрі.

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Тим паче, якщо у списку грудневих прем'єр кожен знайде собі фільм за вподобаннями – чи то драми, чи бойовики, чи комедії.

Найкращі фільми грудня

"Аеронавти" (The Aeronauts)

Дебютувати на великому українському екрані у грудні випала можливість кінотворінню, виробництво якого бере початок ще у 2016 році. Адже саме тоді студія Amazon придбала права на пробний сценарій Тома Гарпера, однак офіційні зйомки таки розпочалися у 2018 році і вже наприкінці 2019 знімальна команда готова представити повнометражний пригодницький фільм "Аеронавти".

Цікаво! В основу картини покладено реальні події з 1862 року.

Перша світова прем'єра: 30 серпня 2019 року

Офіційний реліз у США: 6 грудня 2019 року

Прем'єра в Україні: 5 грудня 2019 року



Кадр з фільму "Аеронавти" / IMDb

Сюжет фільму "Аеронавти": події у фільмі розгортаються у ХІХ столітті в епоху доленосних винаходів і приголомшливих відкриттів. Успішна команда з двох людей – вченого Джеймса Глейшера та пілота Амелії Рен – відправляється у подорож на повітряній кулі. Піднявшись у небо, їм вдається досягти рекордної висоти. Це було 5 вересня 1862 року. Вони розуміють, що ніхто до них не зміг піднятися у такий спосіб настільки високо, тому вирішують скористатися моментом на повну. У верхніх шарах атмосфери вони роблять чимало важливих для науки відкриттів, про які хочуть якнайшвидше розповісти світові. Однак для цього спершу потрібно спуститися на землю, що зробити буде в рази складніше, ніж піднятися.

Додамо, що творці фільму "Аеронавти" вирішили злегка відійти від реальних подій, адже у польоті, який насправді відбувся у 1862 році, участь брали Джеймс Глейшер та Генрі Коксвелл, якого замінили жіночим персонажем. Це обумовлено тим, що в той час чимало жінок захоплюватися польотами, зокрема, Софі Бланшар, Маргарет Грем та Амелі Ерхарт. Усі вони зробили вагомий внесок у розвиток цієї галузі.

Головні ролі у фільмі зіграли Едді Редмейн, який відомий роллю у фільмі "Фантастичні звірі", Фелісіті Джонс, Хімеш Пател, Фібі Фокс, Енн Рейд і Тім Макіннерні. Режисером і сценаристом стрічки виступив Том Гарпер.

"Аеронавти": дивитися трейлер до фільму

"Чорний ворон"

Щось цікаве для себе на початку грудня знайдуть також поціновувачі української літератури та вітчизняних фільмів. Адже у прокат виходить довгоочікувана історична драма, знята за мотивами однойменного бестселера "Чорний ворон". Роман Василя Шкляра вперше побачив світ у 2009 році, однак, аби таки отримати екранізацію, знімальна команда кілька разів змінила свій склад, а сам творець роману був ізольований від процесу. Зйомки фільму розпочалися у жовтні 2018 року, а в травні 2019 року були офіційно завершені.

Прем'єра в Україні: 5 грудня 2019 року.



Постер до фільму "Чорний ворон" / Вікіпедія

Сюжет фільму "Чорний ворон": події розгортаються у 1920-х роках у Холодному Ярі після окупації УНР. У центрі сюжету постає хлопець Іван, який отримав прізвисько Ворон. У ньому поєднуються всі найважливіші чоловічі цінності: справжній український дух, жага до справедливості та непереборне бажання жити у вільній державі. Тому, живучи у період повстанського руху, він не може залишитися осторонь подій, які можуть невідворотно вплинути на його свободу. Саме тому Іван Ворон вирішує пожертвувати сімейним затишком і домашнім спокоєм заради боротьби за незалежність своєї держави. У центрі сюжету – сміливий українець, а також історія його непростого життя і справжнього кохання.

Головні ролі у фільмі "Чорний ворон" зіграли Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Азізбек Абдурашидов, Андрій Мостренко, Олексій Тритенко, а також Наталія Сумська. Режисером фільму став Тарас Ткаченко.

"Чорний ворон": дивитися трейлер до фільму

"Джуманджі: Наступний рівень" (Jumanji: The Next Level)

Фентезійний пригодницький фільм "Джуманджі: Наступний рівень" стане четвертою стрічкою у франшизі "Джуманджі", а також прямим продовженням картини 2017 року, яка отримала назву "Поклик джунглів". В основу сюжетів серії фільмів покладені події з книги 1981 року. Її написав та проілюстрував американець Ван Оллсбург. Зйомки комедії 2019 року проходили в Атланті, Нью-Мексико, Калгарі та навіть на Гаваях.

Світова прем'єра: 13 грудня 2019 року

Прем'єра в Україні: 12 грудня 2019 року



Кадр з фільму "Джуманджі: Новий рівень" / IMDb

Сюжет фільму "Джуманджі: Наступний рівень": оскільки у попередній частині стрічки учасники гри втомилися від випробувань і вирішили не лагодити її після поломки, у новому епізоді Спенсер таки вирішує потайки від друзів відремонтувати касету. Через це він знову потрапляє у магічний світ, однак без своїх приятелів. Якось вони, відвідавши його будинок, побачили запущену гру і зрозуміли, що Спенсер перебуває у грі. Вони, не роздумуючи, згуртувалися для того, щоб врятувати друга. Однак вони не знали, що на них чекає пригода з оновленими незрозумілими для них правилами.

Головні ролі знову виконали Двейн Джонсон, Карен Гіллан, Джек Блек, Кевін Гарт, Нік Джонас та Денні ДеВіто.

"Джуманджі: Наступний рівень": дивитися трейлер до фільму

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Мабуть, однією з найочікуваніших стрічок грудня стане IX епізод всесвіту "Зоряних війн". Він офіційно є завершальною частиною сиквел-трилогії, а також усієї саги Скайвокерів. Як і було заплановано, нова частина буде продовженням усіх восьми попередніх фільмів.

Цікавий факт: фільм "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" стане найдовшим епізодом кіносаги за всю історію. Він триватиме 155 хвилин.

Світова прем'єра: 20 грудня 2019 року

Прем'єра в Україні: 19 грудня 2019 року



Кадр з фільму "Зоряні війни 9": IMDb

Сюжет: події 9 епізоду "Зоряних війн" будуть прямим продовженням частини "Останні Джедаї". Історія сім'ї Скайвокерів, яка тривала понад 40 років, завершиться і глядачі отримають відповіді на всі запитання, які виникали в процесі перегляду попередніх частин. У подорожі на край Галактики фанати всесвіту "Зоряних війн" побачать як улюблених знайомих героїв, так і нових персонажів, відсутність яких не змогла б відкрити сюжетної лінії.

Головні ролі у дев'ятій частині "Зоряних війн" виконали Дейзі Рідлі, Марк Гемілл, Адам Драйвер, Люпіта Ніонго, Оскар Айзек, Кері Расселл і Донал Глісон.

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження": дивитися трейлер до фільму

"Секс-бомба" (Bombshell)

Даний проєкт також пройшов не одне випробування, щоб стати повнометражним фільмом і випуститися у світ. Адже спершу режисером картини був призначений Чарльз Рендольф, який написав сценарій, але пізніше було оголошено, що його замінили Джеєм Роучем. Роботу над картиною розпочали у 2017 році. Спершу вона отримала робочу назву Fair and Balanced, що в перекладі на українську означає "Справедливий і збалансований", однак в серпні 2019 року творці оголосили прокатну назву, що звучить як Bombshell, а в українському прокаті – "Секс-бомба".

Світова прем'єра: 13 грудня 2019 року

Прем'єра в Україні: 19 грудня 2019 року



Кадр з фільму "Секс-бомба" / IMDb

Сюжет фільму "Секс-бомба": події драматичної біографічної стрічки розгортаються у серці однієї з найпопулярніших телевізійних компаній Fox News. Штаб-квартира телеканалу була розташована у Нью-Йорку, де її заснували ще у 1996 році. Засновником, головою і головним виконавчим директором каналу був Роджер Ейлс. Тому його ім’я знали точно всі, хто мріяв потрапити туди на роботу, а також, як особистістю, ним захоплювалися чимало потенційних працівників. Однак похитнути його бездоганний авторитет і популярність серед мільйонів вдалося жінкам, які одного дня розповіли про сексуальні домагання від свого боса. Першою стала одна з працівниць, робочий контракт якої тільки-но закінчився. І після неї сміливості набралися ще багато жінок, які стали жертвами сексуального насилля.

Головні ролі у біографічній драмі зіграли Марго Роббі, Ніколь Кідман, Шарліз Терон, Еліс Ів, Аланна Юбак та інші.

"Секс-бомба": дивитися трейлер до фільму

"Скажене весілля"

Друга частина фільму улюбленої вітчизняної комедії "Скажене весілля" вже готова зачаровувати поціновувачів українського гумору. "Скажене весілля 2" стане прямим продовженням однойменної стрічки, яка вийшла на великий екран у жовтня 2018 року. Додамо, що тоді фільм встановив новий рекорд у прокаті і став найбільш касовим за поточний рік.

Прем'єра в Україні: 25 грудня 2019 року



Постер "Скаженого весілля 2": Планета кіно

Сюжет "Скаженого весілля 2": після весілля молодшої доньки Василя Середюка пройшов рік. Турботливий батько, який неабияк хвилювався про те, що подумають сусіди про його темношкірого зятя, прийняв його як сина і нібито готовий жити спокійним життям, піклуючись про свою родину. Однак тільки-но його душа знову пізнала спокій, як його старша донька повідомила про те, що також готова вийти заміж і хоче піти під вінець зі своїм коханим. Проте, на думку батька, він знову не є найкращою партією для його чарівної донечки. Тому Василь Середюк акумулює всі свої сили, а також задіюватиме свої резерви, аби пережити друге скажене весілля в родині.

У головних ролях глядачі побачать як добре відомих улюблених героїв, так і нових персонажів, яких зіграли Назар Задніпровський, Поліна Василіна, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Інна Приходько та Арам Арзуманян.

"Скажене весілля 2": дивитися трейлер до комедії

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