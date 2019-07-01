Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа

В розпал спекотного та яскравого літа найбільше всього хочеться сховатись від палаючого сонця та пити прохолодний лимонад. Але не забувайте, що окрім прогулянок на вулицях в кінотеатрах України чекає багато крутих новинок!

Ми побачимо продовження всім відомої історії про супергероя Людину-павука, зворушливу анімацію-римейк про Короля Лева та приголомшливий дует акторів Пенелопи Крус та Антоніо Бандераса в одному з фільмів. Гарного перегляду!

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Людина-павук: Далеко від дому (Spider-Man: Far from Home)

Майбутня супергеройська стрічка про Людину-павука першою відкриє липневий кінопоказ! В Україні її можна буде побачити 4 липня, в той час як світова кінопрем'єра відбулась 28 червня. Останній фільм, де згадувалось про зникнення Людини-павука через силу антагоніста Таноса, був "Месники: Завершення" 2019 року.

Американський супергеройський екшн на основі Marvel Comics став сиквелом останньої стрічки "Людина-павук: Поверенння додому" 2017 року. Зйомками фільму традиційно зайнялась кінокомпанія Marvel Studios у співпраці із Columbia Pictures та Sony Pictures Entertainment. Режисером став Джон Воттс, а сценаристами – Кріс Маккен та Ерік Соммерс.



"Людина-павук: Далеко від дому": офіційний кадр з фільму

Згідно із сюжетом, у фільмі "Людина-павук: Далеко від дому" розповідається про пригоди супергероя далеко за межами США – в сонячній Італії, куди відправився з друзями Пітер Паркер. Подорожуючи глибокими каналами Венеції та помічаючи неоднозначні погляди своєї подруги Мішель Джонс, він відволікається від проблем, які часто зустрічались йому вдома під час виконання своєї "місії". Але навіть там його друзі опиняються у небезпеці – могутній ворог на ім'я Містеріо хоче не лише нашкодити підліткам і Людині-павуку, а й знищити увесь світ.

Варто додати, що головну роль традиційно виконав Том Голланд, а його вірних друзів, соратників та самого лиходія зіграли такі зірки, як Зендея Коулман, Ангур Райс, Джон Фавро, Семюел Л. Джексон, Джейк Джилленхол та інші.

"Людина-павук: Далеко від дому": дивитись трейлер фільму онлайн

Мистецтво обману (Lying and Stealing)

Низькобюджетний, але не менш цікавий та простий за сюжетом фільм вийде на українські екрани вже 11 липня 2019 року. У світі кіномани мали змогу його оцінити ще 21 березня.

Кінострічка отримала доволі великий розголос через участь у ній знаменитої американської моделі Емілі Ратажковскі, яка на пару з іншою зіркою кіно Тео Джеймсом виконали головні ролі. У фільмі розповідається, як чоловік Іван займається крадіжками дорогих предметів мистецтва в еліти Лос-Анджелеса, через що його бізнес процвітає і він ні в чому собі не відмовляє.



"Мистецтво обману ": офіційний кадр з фільму

В якийсь момент він вирішує припинити свою злочинну діяльність, поки не пізно, але випадково зустрічає неймовірно красиву та звабливу Елізу, яка неприховано захоплюється його здобутками. Так вони починають грабувати удвох, не задумуючись про наслідки.

Режисером кінокартини "Мистецтво обману" став Метт Аселтон, який з Адамом Нагата разом написали сценарій. Кримінальна комедія американського кіновиробництва, ймовірно, не отримає великих касових зборів, але задля поповнення власної скарбнички кінопереглядів подивитись її все ж варто.

"Мистецтво обману": дивитись трейлер фільму онлайн

"Король Лев" (The Lion King)

Одна з найбільш очікуваний анімацій року вийде на екрани вже цього місяця! Повернення оновленого "Короля Лева" глядачі можуть побачити вперше за 25 років. Остання однойменна кінострічка студії Disney вразила весь світ ще у 1994 році. Тепер же римейк в Україні покажуть 18 липня, а у світі – 12 липня.

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Що цікаво, більше ніж за два тижні до прем'єри кінокритики ствердно говорять, що про цей фільм говорять не менше, ніж про гучних "Месників" чи "Богемну рапсодію". Варто сподіватись, що анімація посяде перші сходинки в річному рейтингу найбільших касових зборів. Про це може свідчити і популярність першого трейлеру "Короля Лева" 2019 року – лише за першу добу його переглянули більше 44 мільйонів разів. Для студії Disney це перший у своїй категорії рекорд.



"Король Лев": офіційний кадр з фільму

У режисерській роботі Джона Фавро ("Залізна людина", "Книга Джунглів") розповідають про всім знайомого левеня Сімбу, який пізнає горе втрати (смерть свого батька через злісного дядька Шрама) і проходить складні випробування для того, щоб в кінці поборотися за престол і стати справжнім Королем. У цьому йому допомагають нові друзі Тимон, Пумба і давня подруга Нала. Щоб глядач краще занурився у світ африканської савани, творці кінокартини комбінували CGI-графіку з "живими" кадрами.

Не менш приємною несподіванкою для прихильників зворушливої історії стали знаменитості, що озвучили анімаційних героїв: головну роль Сімби озвучив актор Дональд Гловер, а також Бейонсе, Чиветел Еджіофор, Джеймс Ерл Джонс, Біллі Айхнер, Сет Роген та інші. Над головними саундтреками фільму також працювали Елтон Джон, Тім Райс і Бейонсе.

"Король Лев": дивитись трейлер фільму онлайн

Біль та слава (Dolor y gloria)

Фільм, який скоріш за все не матиме великого розголосу та сотень мільйонів доларів прибутку, але точно ще заявить про себе в кінці року, коли огошуватимуть номінантів на перші кінопремії світу. "Біль та слава" режисера і сценариста Педро Альмодовара вже заявив про себе на Каннському кінофестивалі 2019 року, де номіновувався на "Золоту пальмову гілку", а також отримав головний приз у категорії "Найкраща чоловіча роль" завдяки роботі Антоніо Бандераса. Відтак, в Україні фільм можна буде побачити з 18 липня, в той час як у світі вперше її побачили ще 13 березня.

У новому фільмі зіграв блискучий акторський каст: Антоніо Бандерас, Пенелопа Крус, Юлієта Серрано, Леонардо Сбаралья та інші. Кінострічка розповідає історію життя режисера Сальвадора Малло, який неспішно завершує свою кар'єру. Він то подорожує у своїх спогадах, то зустрічається з людьми в реальному житті, які дають йому свої уроки. Він пережив чимало на своєму життєвому шляху, тому й обрав кінематограф, що став для нього такою собі терапією.



"Біль та слава": офіційний кадр з фільму

Що цікаво, дворазовий лауреат премії Оскар Педро Альмодовар зізнавався, що на написання сценарію до фільму його надихали історії із власного життя. Тому цю роботу можна сміливо називати автобіографічною, однак з художніми домислами. Зйомки відбувались у 2018 році у Мадриді та Валенсії.

"Біль та слава": дивитись трейлер фільму онлайн

"Звабливий, поганий, злий" (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)

Неоднозначний біографічний фільм із Заком Ефроном та Лілі Коллінз став черговою режисерською роботою Джо Берлінгера. В Україні вперше її побачать 25 липня, в той час як у світі її зустріли ще 26 січня. В основу сценарію лягла книга спогадів дівчини Банді, Елізабет Кендалл "Фантомний принц: Моє життя з Тедом Банді".

Фільм "Звабливий, поганий, злий" розповідає про справжнього серійного маніяка Теда Банді, якого звинувачували у вбивстві 30 жінок, хоча слідство припускає, що жертв було близько сотні. Свої жорстокі знущання над людьми він вчиняв у 1974-1979 роках, за що у 1989 році був страчений на електричному стільці у США.



"Звабливий, Поганий, Злий": офіційний кадр з фільму

Згідно з сюжетом кінокартини, однією з чергових пасій Теда стає дівчина Ліз, що сама виховує доньку та працює секретаркою. Її життя виглядає щасливим та сповненим любові, але по телебаченню все частіше почали повідомляти про страшні вбивства, які скоює невідомий неподалік їхнього дому. Описи зовнішності злочинця неочікувано збігаються з даними Теда, але дівчина ніяк не може повірити, що її ніжний та люблячий бойфренд здатний на такі вчинки.

"Звабливий, Поганий, Злий": дивитись трейлер фільму онлайн

Всі фото: IMDb