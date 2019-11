Фільми листопада: 7 найочікуваніших прем'єр передостаннього місяця 2019 року

Традиційно на початку нового місяця редакція LifeStyle 24 підготувала для вас список "найсмачніших", на нашу думку, прем'єр. До переліку потрапили кінокартини різних жанрів – хоррори, мультфільми, драми, трилери та навіть історичні картини. Отож, купуйте квитки і запасайтеся попкорном. До вашої уваги – найкращі прем'єри листопада.

Цього року жовтень потішив нас неймовірним теплом і, як в народі кажуть, красивим бабиним літом, тому, ймовірно, навіть любителі кіноновинок віддавали перевагу останнім теплим прогулянкам натомість походів у кінотеатр. Однак листопад обіцяє бути по-справжньому осіннім і холодним місяцем.

Саме тому закоханим парам, компаніям друзів і великим сім'ям варто подумати про те, як вони проводитимуть вільний час. А ми підкажемо: похід в кіно – завжди хороша ідея. Тим паче, якщо лонглист листопада дозволяє обрати кожному на свій смак. Тому не хвилюйтеся за холод на вулиці. Зігрівайтеся теплим какао під час переглядів найкращих прем'єр листопада.

"Доктор Cон" (Doctor Sleep)

Відкривати список найкращих прем'єр листопада випала можливість фільмові жахів під назвою "Доктор Сон". Хоррор 2019 року стане першою екранізацією на однойменний роман відомого письменника, якого називають "королем жахів", – Стівена Кінга. Як повідомляли раніше творці фільму, він стане продовженням психологічного трилера "Сяйво" 1980 року випуску.

Однак режисер жаху 2019 року Майк Фленеган заявив, що наявність попередньої історії, яка є так званим початком, не буде в пріоритеті і, якщо буде потрібно, він не братиме до уваги певні аспекти сюжету фільма "Сяйво".

Світова прем'єра: 30 жовтня

Прем'єра в Україні: 7 листопада



Кадр з фільму "Доктор Сон" / IMDb

Сюжет: події у фільмі розгортаються через 40 років після подій у фільмі "Сяйво". Проте у центрі сюжету постає той самий хлопчик Денні Торранс. Він виріс і став дорослим чоловіком. Але у його житті є одна проблема – він страждає від алкогольної залежності, як і його батько. Однак, в якийсь момент він вирішує позбутися цього і влаштовується на роботу в госпіс. Там він отримує прізвисько Доктор Сон, оскільки всі його пацієнти помирають легкою смертю.

Проте ніхто не знає, що за його зусиллями ховаються його надприродні екстрасенсорні здібності. Денні Торранс вміє читати думки і вміло використовує це у своїй роботі. У цьому шпиталі його знаходить дівчинка на ім'я Абра. Вона володіє таким же даром, як Денні, однак у рази сильнішим. І через її "сяйво" за нею полюють люди з організації "Істинного Вузла". Команда енергетичних вампірів хоче насититися її здібностями. Абра розуміє, що самотужки протистояти їй вона не зможе, тому звертається за допомогою до досвідченішого хлопця зі "сяйвом" – Денні Торранса.

Головну роль у фільмі зіграв 48-річний Еван Мак-Грегор, героїню з надзвичайними здібностями Абру зіграє Кайлі Карран. Також у фільмі знялися Ребекка Фергюсон, Джейкоб Трембле та Брюс Грінвуд.

Варто знати! Фільм "Доктор Сон" доступний до перегляду в кінотеатрі лише тим особам, які досягли 18-річного віку.

Дивитися трейлер до фільму "Доктор Сон": відео

"Додому" (Англійською Homeward; кримськотатарською – Evge)

Також у листопаді очікується кінотеатральний прокат українського драматичного фільму "Додому". Підготовка до зйомок стрічки розпочалася ще у 2017 році, однак повноцінний процес стартував восени 2018 року. Зйомки фільму "Додому" проходили у Києві та кількох районах Миколаївської області. Фінансування стрічки в більшості покрила держава, оскільки вона стала переможцем від Міністерства культури України, після чого на кінопроєкт було виділено 16 мільйонів гривень.

Світова прем'єра: 22 травня 2019 року

Прем'єра в Україні: 7 листопада 2019



Постер фільму "Додому" / IMDb

Сюжет: кримські татарини Назім та Алім всупереч волі свого батька Мустафи переїжджають з окупованого Криму до Києва. Старший з хлопців вирішує добровільно йти воювати на Схід України. У розпалі війни Назім гине. Батько синів вирушає до столиці України, аби забрати тіло загиблого сина і згідно з мусульманськими традиціями похоронити його у Криму, а молодшого сина Аліма переконати повернутися з ним на батьківщину. Хлопець не розуміє, чому батько хоче забрати його з мирного Києва, але не наважується на непослух.

Роль батька Мустафи у фільмі "Додому" зіграв Ахтем Сеітаблаєв, сина Аліма – Ремзі Білялов, а Назіма – Анатолій Маремпольский. Також у фільмі знімалися Віктор Жданов, Дар'я Баріхашвілі, Вероніка Лук'яненко, Акмаль Гурезов та Лариса Яценко. Режисером кінокартини виступив Наріман Алієв. Фільм "Додому" став його режисерським дебютом.

Чому варто йти на фільм? Кінострічка "Додому" потрапила у лонглисти премій Золотий глобус та Оскар, відтак вони мають всі шанси потрапити у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою!

Дивитися трейлер до фільму "Додому": відео

"Аутсайдери" (Ford проти Ferrari) (Ford v. Ferrari)

Художня біографічна драма про протистояння культових марок автомобілів вже незабаром вийде в український прокат. Фільм "Форд проти Феррарі" або "Аутсайдери" заснований на книзі американського журналіста та письменника Е. Дж. Бейма "Женіть щосили: Форд, Феррарі та їх бій за швидкість і славу на Ле-Мані" (англійською Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans).

Світова прем’єра: 28 червня 2019 року

Прем'єра в Україні: 14 листопада 2019 року



Кадр з фільму "Форд проти Феррарі" / IMDb

Сюжет: події у фільмі розгортаються у 1966 році на найпопулярніших перегонах на витривалість "24 Години Ле-Мана". На рахунку команди Ferrari на той час вже було шість перемог поспіль. Тому син легендарного Генрі Форда доручив своїй команді інженерів, а саме Керроллу Шелбі та автогонщику Кену Майлзу створити з нуля кардинально інший автомобіль Ford, який зміг би перевершити Ferrari і принести їм бажану перемогу.

Роль інженера Керролла Шелбі дісталася Метту Деймону, а автогонщика – Крістіану Бейлу. Однак спочатку передбачалося, що ці ролі дістануться Бреду Пітту та Тому Крузу, однак після зміни сценаристів, змінилися погляди на команду та акторів, які повинні бути частиною проєкту.

Цікавий факт: зйомки проходили також на реальній трасі, де проводяться легендарні перегони.

Дивитися трейлер до фільму "Форд проти Феррарі": відео

"Ангели Чарлі" (Charlie's Angels)

Фільм "Ангели Чарлі" 2019 року, напевне, є одним із найочікуваніших, адже він є продовженням улюблених частин, які виходили у 2000 ("Ангели Чарлі") та у 2003 роках ("Ангели Чарлі: Повний вперед"). А ті у свою чергу були засновані на однойменному серіалі, який виходив на екранах з 1976 по 1981 роки.

Поціновувачам франшизи довелося чекати близько 20 років після випуску повнометражних фільмів, аби побачити феєричне продовження улюбленого бойовика.

Про перезапуск стрічки "Ангели Чарлі" стало відомо у вересні 2015 року, однак зйомки фільму розпочалися лише у вересні 2018 після того, як усі ролі були остаточно затверджені. Раніше повідомлялося, що фільм буде римейком, але пізніше стало відомо, що франшиза стане продовженням подій, які описувалися у фільмі та серіалі.

Світова прем'єра: 15 листопада 2019 року

Прем'єра в Україні: 14 листопада 2019 року



Кадр з фільму "Ангели Чарлі" / IMDb

Сюжет: події у фільмі розгортаються через десятки років після другої частини. Легендарне агентство Таунсенд помітно розширилося і тепер його послуги доступні у багатьох країнах світу. Агенти, які готові до послуг замовників, працюють по троє у команді і їх, як і раніше, називають Ангелами. Вони безстрашні, висококваліфіковані та неймовірно красиві. І на чолі зі своєю наставницею вони готові виконати будь-яке завдання.

Головні ролі у фільмі "Ангели Чарлі" 2019 року виконали Крістен Стюарт, Наомі Скотт та Джейн Кано. Також одна із провідних ролей у франшизі дістала Елізабет Бенкс. У фільмі вона виступає наставницею трьох агентів, а поза кадром виконує найважливіші ролі у знімальній команді. 45-річна американська акторка є співпролюсером, співавтором сценарію, а також режисером фільму.

Дивитися трейлер до фільму "Ангели Чарлі" (2019): відео

"Крижане серце 2" (Frozen 2)

Не лише повнолітні та любителі гострих сюжетів знайдуть собі листопадову прем'єру до смаку. До уваги дітлахів або ж поціновувачів казкових історій представляється друга частина мультфільму "Крижане серце".

Студія Walt Disney добряче попрацювала у 2019 році, випустивши чимало сиквелів і римейків до популярних мультфільмів. У списку найулюбленіших анімаційних картин опинилася стрічка, яка вперше побачила світ у 2013 році.

Світова прем'єра: 22 листопада 2019 року

Прем'єра в Україні: 21 листопада 2019 року



Кадр з мультфільму "Крижане серце 2" / IMDb

Сюжет: у центрі сюжету постають улюблені і знайомі персонажі – Анна, Ельза та Крістоф. У другій частині їх чекає не менше захопливих пригод, зокрема, подорож на північ. Разом з ними вирушать олень Свен, а також сніговик Олаф. Дивовижна мандрівка подарує їм багато вражень, відкриє чимало секретів про їхній рідний край, а також дорогою на північ команда шукачів пригод дізнається про нечувані легенди.

Героїв анімаційної картини озвучили Крістен Белл, Ідіна Мензел, Джош Ґад та інші. Над сценарієм працювали Еллісон Шредер та Дженніфер Лі, а в режисерські крісла сіли Кріс Бак та Дженніфер Лі.

Дивитися трейлер до мультфільму "Крижане серце 2": відео

"Абатство Даунтон" (Downton Abbey)

Фільм "Абатство Даунтон" знятий на основі популярного однойменного телесеріалу. Багатоепізодна стрічка виходила на екран з 2010 по 2015 роки та включала в себе 52 серії. Однак творці стрічки вирішили не розтягувати історію і продовжили її у 120 хвилинному фільмі.

Світова прем'єра: 10 вересня 2019 року

Прем'єра в Україні: 28 листопада 2019 року



Кадр з фільму "Абатство Даунтон" / IMDb

Сюжет: події у фільмі будуть продовженням історії аристократичної сім'ї Кроулі. Саме вони мешкають у відомому маєтку Даунтон. Однак головна сюжетна лінія розгортатиметься у 1927 році, коли король Георг V і королева Марія повинні завітати до мешканців абатства. До візиту таких гостей весь двір готується завчасно та дуже ретельно. Однак жителі Даунтона починають хвилюватися через королівський приїзд, адже через них витрати на маєток зменшилися і жителям довелося затягнути паски.

Головні ролі у фільмі зіграли майже всі ті ж самі актори, що й серіалі, а саме – Меггі Сміт, Г'ю Бонневіллем, Елізабет Макговерн, Мішель Докері, Лора Кармайкл, Пенелопа Вілтон, Джим Картер, Філліс Логан, Койлем і Джоан Фроггатт, а також Роберт Джеймс-Кольєр. Від зйомок у фільмі відмовилися лише Лілі Джеймс та Ед Сплієрс.

Знімальну команду не покинув також сценарист Джуліан Феллоуз, а режисером виступив Майкл Енглер, за спиною якого майже 50 телесеріалів.

Дивитися трейлер до фільму "Абатство Даунтон": відео

"Ціна правди" (польською – Obywatel Jones, англійською – Mr. Jones)

Робоча назва майбутньої прем'єри – "Гарет Джонс". Фільм, знятий у жанрі історичний трилер, заснований на реальний подіях і розповідатиме про Голодомор та те, як про нього дізналися у західній пресі. Фільм "Ціна правди" є спільним проєктом України, Польщі та Великобританії. Ідея такої стрічка стала переможцем 10-го конкурсу кінопроєктів Держкіно у категорії "Тематичні ігрові фільми" (до 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні).

Світова прем'єра: 10 лютого 2019 року

Прем'єра в Україні: 28 листопада 2019 року



Постер фільму "Ціна правди" / IMDb

Сюжет: події розгортаються у 1933 році. На території України поширювався акт геноциду шляхом створення штучного масового голоду. Валлійський репортер та радник британського прем'єр-міністра Гарет Джонс приїхав до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна. Журналіст був в пошуках чергової великої історії, яка могла б бути цікавою його читачам. Однак його знайома Ада Брук розповідає йому усю правду про події, що відбуваються у Радянському Союзі. І, незважаючи на смертельні погрози і переховування від спецслужб, він розпочинає власне розслідування, яке приводить його до розкриття правди про Голодомор. Він вирішує зробити репортаж про найбільшу трагедію українського народу, а його розповіді надихають письменника Джорджа Орвелла на написання алегоричної книги "Колгосп тварин" (1945 року випуску).

Роль журналіста-розслідувача дісталася Джеймсу Нортону, а його подругу Аду зіграла Ванесса Кірбі. Екранізацією історії зайнялася польська режисерка Аґнєшка Голланд. Оскільки події у фільмі безпосередньо стосуються України, то зйомки фільму частково проходили у Києві та Харкові. А Державне агентство України з питань кіно на виробництво картини виділило 25 мільйонів гривень.

Дивитися трейлер до фільму "Ціна правди": відео