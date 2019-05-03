Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги

В останній місяць весни хочеться не лише вдосталь насолодитись квітучою природою і теплими вечорами, а й хорошими зустрічами в компанії друзів за фільмами. А щоб не прогадати з вибором вдалих кінострічок – ви як завжди можете заглянути у наш щомісячний перелік рекомендацій.

Цього місяця ми не зраджували традиціям і підготували для вас лише найкращі, на думку редакції LifeStyle 24, кінокартини. Серед них ви знайдете як гумористичні комедії, так і проникливі драматичні історії, що гарантовано знайдуть своїх глядачів серед дітей і дорослих. Влаштовуйтесь зручніше і бронюйте квитки на довгоочікувані фільми.

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"Покемон детектив Пікачу" (Pokémon Detective Pikachu)

Одна з найочікуваніших анімаційних стрічок року вже з'явиться в українському прокаті 9 травня, а от у світі її вже зможуть оцінити тижнем раніше – 3 травня. Повнометражний ігровий фільм став черговою роботою режисера Роба Леттермана, який раніше знімав схожі за жанром кінострічки: "Оповідь акули" (2004), "Монстри проти чужих" (2009), "Мурашки" (2015) та інші.

У новому фільмі "Покемон детектив Пікачу", знятому за однойменною відеогрою 2016 року, покажуть, як на допомогу 21-річному Тіму Гудмену приходить кумедний і кмітливий детектив Пікачу, з яким вони порозумілися з перших секунд. В хлопця загадково зникає батько Гаррі, через що Пікачу неодмінно береться за справу та шукає будь-які сліди зникнення серед вулиць мегаполісу Райм-Сіті. Що цікаво, цей фільм став першим у франшизі Покемон, у якому задіяли живих акторів.



"Покемон детектив Пікачу": офіційний кадр з фільму

Головну роль Пікачу озвучив Раян Рейнольдс. У сімейному фентезійному фільмі також зіграли такі актори, як Пол Кітсон, Джастіс Сміт, Кетрін Ньютон та інші. Творці фільму "Покемон детектив Пікачу" обіцяють, що у фільмі геймери знайдуть багато відсилань до відеогри, що мають їх неодмінно потішити.

Варто додати, що японська компанія Nintendo лише вдруге у своїй історії передала Голлівуду права на екранізацію однієї зі своїх франшиз. Вперше це сталось у 1993 році, коли вийшов фільм "Супербрати Маріо" режисерів Роккі Мортона і Анабел Дженкель, однак він виявився провальним, через що у Nintendo тепер з обережністю підходять до екранізацій власних продуктів.

"Покемон детектив Пікачу": дивитись трейлер фільму онлайн

"Шахрайки" (The Hustle)

Якщо ви давно не піднімали собі настрій хорошими комедіями з традиційним американським гумором, то нова кінострічка – саме для вас! Історія про двох дотепних шахрайок вже з'явиться в кінотеатрах України 9 травня, а світова прем'єра відбудеться днем раніше – 8 травня.

Дві жінки, які все життя лише й займаються тим, що зваблюють та ошукують багатих чоловіків, випадково зустрічаються та знайомляться. Їх об'єднує не лише однакова "діяльність", а й життєвий досвід, яким вони охоче починають ділитись одна з одною. Але щоб отримати ще більше "плодів", потрібно мати більше сил, через що вони вирішують об'єднатися заради вигоди кожній з них.



"Шахрайки": офіційний кадр з фільму

В головних ролях знялись неповторні Ребел Вілсон і Енн Гетевей, що вже раніше мали чималий акторський досвід у подібних комедіях. Окрім них, у фільмі режисера Кріса Еддісона знялись Тім Блейк Нельсон, Алекс Шарп та інші. Новий фільм 2019 року став римейком комедії 1988 року "Відчайдушні шахраї" режисера Френка Оза, де головні ролі виконали чоловіки – Майкл Кейн та Стів Мартін. Що цікаво, фільм 1988 року теж став римейком на ще давнішу кінострічку 1964 року "Казки на ніч" з Марлоном Брандо, Девідом Найвеном і Ширлі Джонс.

"Шахрайки": дивитись трейлер фільму онлайн

"Омен: Переродження" (The Prodigy)

Моторошна історія режисера Ніколаса МакКарті насправді має лише схожу назву зі знаменитою франшизою "Омен", але жодного відношення до неї немає. Адже оригінальна назва фільму перекладається як "Обдарована людина/Вундеркінд", тому можна припустити, що українську локалізацію "Омен: Переродження" використано лише в рекламних цілях. Втім, варто знати, що українська прем'єра запланована теж 9 травня, а у світі її змогли оцінити ще 6 лютого.



"Омен: Переродження": офіційний кадр з фільму

Фільм у жанрах "трилер" та "жахи" розповідає про стурбовану молоду матір Сару, яка помічає у своєму синові Майлзу деякі розбіжності з іншими його однолітками. Щось надприродного характеру. Він має надзвичайні розумові здібності, але завжди перебуває "у собі" та не прагне заводити близьких друзів. Жінка з часом починає підозрювати, що це результат чогось містичного, через що звертається до спеціалістів.

Головну роль маленького хлопчика виконав 10-річний Джексон Роберт Скотт, який, незважаючи на вік, має чималий акторський досвід – він вже зіграв у 10 фільмах. Роль матері виконала Тейлор Шиллінг, а також у стрічці зіграли Колм Фіор, Пітер Муні, Бріттані Аллен та інші.

"Омен: Переродження": дивитись трейлер фільму онлайн

"Джон Уік 3" (John Wick: Chapter 3 – Parabellum)

Велике повернення кіноактора Кіану Рівза фанати все ж дочекались! Та ще й у якому фільмі! Бойовик-трилер вже можна буде побачити в українському прокаті з 16 травня, а от у світовий прокат він надійде днем раніше – 15 травня.

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У новій режисерській роботі режисера Чада Стахелскі, який став автором перших двох частин 2014 і 2017 року, ми побачимо все ж того суперкілера Джона Уіка, за голову якого призначили 14 мільйонів доларів. Після порушення кодексу та вбивства члена Високого Столу в готелі "Континенталь", армія найзапекліших вбивць світу відправилась на пошуки невловимого Джона, який тікає з Нью-Йорка.



"Джон Уік 3": офіційний кадр з фільму

Окрім того, що Кіану Рівз втретє став головним героєм у серії фільмів, він також виступив одним із співпродюсерів стрічки та навіть брав участь в обговоренні сюжету кінокартини. Також у фільмі зіграли Холлі Беррі, Марк Дакаскос, Іен Макшейн, Ленс Реддик, Бобан Мар'янович, Лоуренс Фішберн та інші.

"Джон Уік 3": дивитись трейлер фільму онлайн

"Аладдін" (Aladdin)

Казкова історія від студії Disney обов'язково була повинна поповнити список рекомендованих фільмів травня, адже на її вихід чекають мільйони фанатів. З виходами перших тизерів і трейлерів, які переглядали десятки мільйонів разів на різних платформах, глядачі зрозуміли, що це буде абсолютно новий погляд на всім відому історію про юнака Аладдіна та принцесу Жасмін. Прем'єра фільму "Аладдін" в Україні відбудеться 23 травня, в той час як в інших країнах світу її побачать 22 травня.

Згідно з сюжетом, всім відомий злодюжка Аладдін прагне стати принцом, щоб одружитись на омріяній принцесі Жасмін. В цей же час підступний візир Джафар хоче захопити владу над Аграбою. Але для цього йому потрібна чарівна лампа, що зберігається в печері чудес, і її дістати може лише одна людина у світі, якій відкриється вхід до неї. Аладдін, сам цього не розуміючи, отримує щасливий квиток назустріч своїй мрії.



"Алладін": офіційний кадр з фільму

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Режисерська робота культового режисера Гая Річі справді обіцяє захопити з перших хвилин своїм "амбітним та нетрадиційним" поглядом. У ній поєднались найрізноманітніші кіножанри: комедія, мелодрама, мюзикл, пригоди, сімейний, фентезі, що можуть гармонійно зіллятись в одній картинці. "Аладдін" став адаптацією однойменного анімаційного фільму 1992 року, який заснований на арабській казці "Тисяча й одна ніч". Головну роль виконав канадець єгипетського походження Мена Массуд, Жасмін – британка Наомі Скотт, а роль Джина з чарівної лампи – Вілл Сміт.

"Алладін": дивитись трейлер фільму онлайн

"Ґодзілла II: Король монстрів" (Godzilla: King of the Monsters)

Через 5 років після виходу першого фентезійного бойовика "Ґодзілла" (2014) фанати дочекались продовження неймовірної історії. Прем'єра нового фільму в Україні запланована на 30 травня, а в світі її продемонструють 29 травня. У фільмі зіграли Міллі Боббі Браун, Віра Фарміга, Чарльз Денс, Бредлі Вітфорд, Саллі Гокінс, Кайл Чандлер та багато інших.



"Ґодзілла II: Король монстрів": офіційний кадр з фільму

Пригодницький фільм режисера Майкла Догерті розповідає про криптозоологічне агентство "Монарх", яке робить все, щоб зупинити монстрів, яких людство давно вважало зниклими. Втім, раніше відомому Ґодзиллі доведеться вступити у бій з наднебезпечними монстрами Мотрою, Роданом та Кінг Гідорою. В час битви люди зрозуміли, що тепер від них у цьому світі більше нічого не залежить, через що вони вирішують стати осторонь і спостерігати, як природа бере верх над розумним людством.

Кіновиробництво "нової" "Ґодзілли" надто затягнулось через проблеми зі знімальною складовою, адже спочатку режисером фільму мав бути Гарет Едвардс, який став автором оригінального фільму. Але ще на початку зйомок у 2016-му він вибув з проекту через розбіжності з командою, через що було призначено нового режисера і прем'єру кінокартини з червня 2018 року було перенесено на травень 2019-го. Лише у середині 2017 року було розпочато зйомки фантастичного фільму. Наразі розробники вже працюють над продовженням фільму "Ґодзілли II: Король монстрів", який має вийти на екрани у травні 2020 року. Майбутній фільм матиме назву Godzilla vs. Kong.

"Ґодзілла II: Король монстрів": дивитись трейлер фільму онлайн

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"Секрети домашніх тварин 2" (The Secret Life of Pets 2)

І завершує перелік найкращих кінопрем'єр травня 2019 року мультфільм "Секрети домашніх тварин 2". Сімейний, пригодницький, анімаційний фільм, знятий у співвиробництві Франції, Японії та США, глядачі побачать 30 травня в українському прокаті і 24 травня у світовому. Творцем мультфільму став Кріс Рено, який створив не менш кумедний сиквел "Секретів домашніх тварин" 2016 року.



"Секрети домашніх тварин 2": офіційний кадр з фільму

У сюжеті показують харизматичного собаку Макса, який разом зі своїми друзями живе звичним життям – щодня чекає господарів з роботи, гуляє вулицями міста та ходить в гості до інших. Але в його житті трапляється неочікувана для нього подія, коли хазяйка пса вирішує відвести його у ветеринарну клініку. Там він не лише боїться лікаря, а й інших відвідувачів ветеринара, від поглядів яких йому стає неабияк моторошно.

У новому мультфільмі озвучували тварин все ті ж зірки, що й у першій кінострічці, за винятком одного – собаку Макса тепер озвучує Петтон Освальт замість Луїса С.К. Щодо інших ролей, то персонажів озвучували Ерік Стоунстріт, Кевін Харт, Дженні Слейт, Еллі Кемпер, Лейк Белл та інші.

"Секрети домашніх тварин 2": дивитись трейлер фільму онлайн

Всі фото: IMDb