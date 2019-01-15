Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги

Хоч позаду і залишилась половина січня разом з усіма новорічними і різдвяними святами, однак сезон приголомшливих кінострічок лише розпочався. Не варто забувати, що більше ніж через місяць ми дізнаємось імена головних лауреатів премії "Оскар", тому світовий кінематограф підготував для своїх прихильників дещо цікаве та дуже особливе.

Як би це не хотілось визнавати, але час святкової атмосфери, включно із запахом мандарин, сяйвом гірлянд та традиційним переглядом серії фільмів "Сам удома", поступово залишає нас. Натомість приходить інший, не менш захопливий та інтригуючий період – передчуття чогось абсолютно нового. Того, що ж підготував для нас Голлівуд та європейське кіно у новому 2019 році. Які теми висвітлять та піднімуть у своїх творах знамениті режисери та як їх зможуть продемонструвати улюблені актори та ще нікому не помічені висхідні зірки?

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Часу марнувати не варто, тому після приємного проведення часу у колі друзів в час різдвяних свят пропонуємо відвідати декілька кращих, на наш погляд, кінопрем’єр. Від всім відомої дитячої казки до напруженого продовження легендарного бойовика – все це обов’язково сподобається вам, палким кіноманам.

"Мері Поппінс повертається" (Mary Poppins Returns)

Знаменита історія про таємничу домашню нянечку Мері Поппінс знову повертається на екрани, однак вже у новій інтерпритації. Світ побачив кінострічку-мюзикл ще 29 листопада, однак в Україні її можна було вперше побачити лише 3 січня 2019 року.



"Мері Поппінс повертається": офіційний кадр з фільму

В часи Великої депресії у Лондоні сім'я дорослого Майкла Бенкса і його троє дітей переживають нелегкі часи. Після втрати дружини в будинку панує суцільний хаос, оскільки головний герой змушений працювати на тимчасовій роботі в одному з лондонських банків, через що його діти не встигають сповна перебрати на себе тягар дорослих обов'язків. Однак у будинок номер 17 на вулиці Вишневій з'являється неочікувана гостя, яку Майкл зустрічав ще у дитинства – нянечка Мері Поппінс. Така ж загадкова та чарівна жінка з парасолею прагне швидко навести лад не лише у їхньому будинку, а й житті Бенкса, його дітей та навіть у побуті їхньої економки Елен.

"Мері Поппінс повертається": дивитись трейлер фільму онлайн

Сімейний фентезійний фільм став творінням режисера Роба Маршалла, який головну роль Мері Поппінс віддав знаменитій англійській актрисі Емілі Блант. У мюзиклі також зіграли такі актори як Бен Вішоу, Пікс Девіс, Джулі Волтерс та багато інших. Картина студії Disney стала продовженням знаменитої історії "Мері Поппінс" 1964 року, яку екранізували раніще на основі новели англійської письменниці Памели Треверс.

Тоді ж фільм мав приголомшливий успіх, адже його було нагороджено п'ятьма преміями "Оскар". Однак цього року нова екранізація теж не пасе задніх – її номінували у 7 категоріях премії Critics' Choice Awards, номінували на премію BAFTA і ми переконані, що її обов'язково внесуть у список претендентів на премію "Оскар" 22 січня.

"Скло" (Glass)

Сиквел до відомих кінострічок "Невразливий" (2000) та "Спліт" (2016) побачив світ 16 січня, а в Україні він з'явиться одразу наступного дня – 17 січня 2019 року. Режисером стрічки став М. Найт Ш'ямалан, а головні ролі виконали такі зірки Голлівуду, як Сара Полсон, Брюс Вілліс, Джеймс МакЕвой, Семюел Л. Джексон та багато інших.



"Скло": офіційний кадр з фільму

У детективі-драмі йдеться про небезпечних злочинців з розладами особистості, що перебувають у психіатричній лікарні. Один з них вважає себе супергероєм, інший – чоловіком "Містером Скло". На противагу ним, інший злочинець є в рази небезпечнішим, адже у ньому вживається 23 різних особистості, які боряться між собою. Що чекає на в'язнів Девіда Дана, Елайджу Прайса та Кевіна Крамба у межах медичного закладу – дивіться у кінокартині.

"Скло": дивитись трейлер фільму онлайн

Варто додати, що у трилері "Невразливий" режисер Ш'ямалан окрім головних героїв хотів додати ще одного, але через обмежений бюджет фільму йому це не вдалось. Задум вдалось втілити лише у "Спліті", і вже у 2018 році він об'єднав всіх героїв на одному знімальному майданчику, щоб показати продовження дивної та дещо моторошної історії.

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"Марія – королева Шотландії" (Mary Queen of Scots)

Прем'єрний день 17 січня в Україні буде багатим на якісні кінострічки, адже окрім фільму "Скло" українські кіномани зможуть побачити іншу британську картину "Марія — королева Шотландії". У світі ж вона з'явилась на великих екранах ще 15 листопада 2018 року. Режисером біографічної історичної драми став Джозі Рурк, який запросив на зйомки головних ролей двох претенденток на премію "Оскар" у 2018 році – Сіршу Ронан та Марго Роббі.



"Марія — королева Шотландії": офіційний кадр з фільму

У фільмі йдеться про події XVI століття, що відбуваються в Англії. В той час трон посідає Єлизавета І, яка славиться своєю великодушністю та обітницею ніколи не виходити заміж. В той час її кузина Марія Стюарт, дружина французького короля, стає вдовою і повертається до Шотландії. Незважаючи на те, що вона має права на ці землі від свого народження, вона заявляє про бажання завоювати ще й англійський престол. Але Єлизавета не збирається їй поступатись і між ними починається запекла боротьба.

"Марія — королева Шотландії": дивитись трейлер фільму онлайн

До слова, перші чутки про історичний фільм з'явились ще в 2007 році і раніше передбачалось, що одну з головних ролей виконає Скарлетт Йохансон. Однак у 2017 році плани змінились і головні ролі зайняли Марго та Сірша. Зйомки фільму відбувалися у Великобританії та Шотландії, що додало ще більшої реалістичності картині. Від себе додамо, що Марго Роббі наразі номіновано на премію BAFTA в номінації "Найкраща актриса другого плану" за роль у цьому фільмі.

"Почни спочатку" (Second Act)

Легка американська мелодрама якщо й не претендує на нагороди у визначних кінопреміях, то точно повинна бути у вашому переліку невимушених та кумедних стрічок. Історія про працівницю мережі магазинів Costco з'явилась на світових екранах 6 грудня 2018 року, але в Україні її можна буде оцінити лише з 24 січня 2019-го. Режисером комедії став Пітер Сігал, а виконавицею головної ролі – знаменита американська співачка та актриса Дженніфер Лопес. У стрічці ви також впізнаєте таких зірок, як Ванессу Хадженс, Лею Реміні, Тріта Вільямса та багатьох інших.



"Почни спочатку": офіційний кадр з фільму

У фільмі "Почни спочатку" розповідається про життя пересічної американки Майї, яка обіймає керівну посаду в торговій мережі. Робота їй не надто до вподоби, адже вона завжди мріяла працювати на Медісон-авеню серед фешенебельних магазинів. І тут її життя та компанія вірних друзів дарують їй другий шанс. Вихор подій підхоплює її і вона неочікувано сидить у власному розкішному офісі з новими обов'язками. Як жінці це вдалось і чи важливий їй був університетський диплом задля досягнення власної цілі – ви дізнаєтесь вже зовсім скоро.

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Що цікаво, спочатку на головну роль розглядалась зовсім не Джей Ло, а всім відома Джулія Робертс, однак остаточний вибір творців фільму зупинився все ж на першій актрисі. Зйомки відбувались у Нью-Йорку, а сценарій фільму часто допрацьовувався, оскільки режисер прагнув додавати у сцени більше гумору. Нам здається, що йому це вдалось, адже трейлер вийшов дуже дотепним!

"Почни спочатку": дивитись трейлер фільму онлайн

"Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа" (Creed II)

Вже восьмий за рахунком фільм про Роккі Бальбоа знову став приємним сюрпризом для прихильників творчості режисера Стівена Кейпла мола. Продовження однойменного фільму 2015 року з'явиться на українських екранах, як і попередня стрічка, 24 січня, в той час як світова прем'єра відбулась ще 14 листопада.



"Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа": офіційний кадр з фільму

У новому фільмі "Крід II" відбувається повернення на ринг боксера Адоніса Кріда, якого тренує легендарний чемпіон Роккі. Двоє чоловіків з непростими життєвими долями знову зустрічаються на одному рингу, де один передає іншому свої професійні поради та настанови. Однак в Кріда виникають серйозні проблеми з суперником, який не лише є його запеклим ворогом поза рингом, а й на ньому. З ним він і має зустрітись в наступному поєдинку.

"Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа": дивитись трейлер фільму онлайн

Драматична стрічка-бойовик зібрала на знімальному майданчику знаменитих акторів: Майкла Б. Джордана, що відзначився у фільмі "Чорна пантера" (2018), культового Сільвестра Сталлоне, Тессу Томпсон, Філіцію Рашад та інших. Ідея створення нового фільму про Роккі Бальбоа та його учня з'явилась ще в січні 2016 року, але зйомки стрічки постійно переносились через різні робочі моменти: Сталлоне повинен був зайняти крісла продюсера та режисера, але він обмежився лише участю в написанні сценарію та виконанні власної ролі.