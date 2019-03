Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному

Кінематограф 2019 року вражає величезним спектром фільмів, які обов'язково здивують запеклих кіноманів та телеглядачів. Прем'єри стрічок 2019 року, безперечно, приголомшили шанувальників та критиків, захопивши їхню увагу з перших хвилин.

LifeStyle 24 зібрав для вас топ-фільми 2019 року, які необхідно подивитися кожному. Список складений на основі найбільш очікуваних кінокартин, які вийшли, і тих, на яких глядачі з нетерпінням чекатимуть упродовж року. Деякі із запропонованих стрічок можна уже переглянути в хорошій якості на стримінгових сервісах.

Вже відомо, що п ерша кінострічка, в якій супергероєм постає не чоловік, а жінка, під назвою "Капітан Марвел" побив всі рекорди. Фантастичний бойовик зібрав майже півмільярда доларів касових зборів.

Список ТОП-фільмів 2019 року:

Ван Гог. На порозі вічності

Прем'єра фільму в Україні: 3 січня

Режисер: Джуліан Шнабель

Оригінальна назва: At Eternity's Gate

Головну роль у фільмі "Ван Гог. На порозі вічності" зіграв 63-річний американський актор Віллем Дефо. Сюжет біографічної драми розповідає про нідерландського художника-імпресіоніста та його період життя у французькому місті Арль. У цей час він намалював одну зі своїх найвідоміших робіт – "Спальня в Арлі". Кінокартина також показує глядачам його стосунки з братом Тео.

Ван Гог. На порозі вічності: дивитись трейлер фільму онлайн

Скло

Прем'єра фільму в Україні: 17 січня

Режисер: М. Найт Ш'ямалан

Оригінальна назва: Glass

Детектив розповідає про небезпечних злочинців, у яких є проблеми з розладами особистості. Усі троє перебувають у психіатричній лікарні. Один з них вважає себе супергероєм, незважаючи на те, що він старіє. Інший – терорист-інвалід "Містер Скло". На противагу їм, третій злочинець є дуже небезпечним, адже у ньому вживається 23 різних особистості, які боряться між собою.

Скло: дивитись трейлер фільму онлайн

1+1: Нова історія

Прем'єра фільму в Україні: 17 січня

Режисер: Ніл Бергер

Оригінальна назва: The Upside

Фільм "1+1: Нова історія" розповідає про двох зовсім різних людей зі складними долями, які стають найкращими друзями. Кінокартина показує глядачам інтелігентного мільйонера Філіпа, статки якого не мають обмежень. У нього є все: розкішний будинок, дорогі автомобілі, твори мистецтва. Проте життя його дуже сіре, адже після нещасного випадку він став людиною з інвалідністю.

Оговтавшись від біди, життя його кращим не стало, адже біль його таки не відпустив. Однак життя Філіпа кардинально змінюється, коли він знайомиться з темношкірим хлопцем на ім'я Делл.

1+1: Нова історія: дивитись трейлер фільму онлайн

Марія – королева Шотландії

Прем'єра фільму в Україні: 17 січня

Режисер: Джозі Рурк

Оригінальна назва: Mary Queen of Scots

Фільм "Марія – королева Шотландії" розповідає про трагічну історію життя і смерті Марії Стюарт. Католичка Марія Стюарт – королева Шотландії, а також можлива спадкоємиця англійського престолу, адже її кузина – королева Англії, протестантка Єлизавета I – не має дітей. Стрічка познайомить вас з безжалісною Єлизаветою I і зухвалою Марією Стюарт, які змагатимуться в політиці і любові.

Марія – королева Шотландії: дивитись трейлер фільму онлайн

Зелена книга

Прем'єра фільму в Україні: 24 січня

Режисер: Пітер Фарреллі

Оригінальна назва: Green book

"Зелена книга" – комедійна драма, яка розповідає про існуючий в середині минулого століття довідник для темношкірих туристів. Довідник "Зелена книга" допомагав мандрівникам знайти безпечні місця для ночівлі, заправки, магазини та інші потрібні сервіси.

Таким довідником користуються головні герої фільму, які відправляються в поїздку південною Америкою, що змінить їхнє життя. Стрічка отримала заповітну відзнаку Оскар-2019 в номінації "Найкращий фільм року", а також отримала статуетку в номінації "Найкращий оригінальний сценарій".

Зелена книга: дивитись трейлер фільму онлайн

Фаворитка

Прем'єра фільму в Україні: 31 січня

Режисер: Йоргос Лантімос

Оригінальна назва: The Favourite

Фільм переносить глядачів у 18 століття, в час, коли англійський престол очолювала королева Анна Стюарт. Монархиня, у якої померло 17 дітей, часто хворіє, їй притаманний великий спалах агресії, страждає на ожиріння та не може правильним чином керувати країною. Обезсилена королева запросила жити у свій замок свою коханку – заміжню Сару Черчилль.

Заволодівши чудовим та багатим замком, Сара, здавалося б, вже отримала те, що так сильно хотіла. Однак до палацу прибула бідна родичка королеви, яка згодом стала її "фавориткою". Олівія Колман, яка виконує головну роль у фільмі отримала Оксар у номінації "Найкраща жіноча роль".

Фаворитка: дивитись трейлер фільму онлайн

Ідеальна пастка

Прем'єра фільму в Україні: 28 лютого

Режисер: Джордж Ретліфф

Оригінальна назва: Welcome Home

За сюжетом, молода пара відправилася на відпочинок в Італію, щоб покращити стосунки, які потрохи згасали. Проте у власника будинку, де вони оселилися, є дещо інші плани на гостей. Підступний італієць доклав усіх зусиль, щоб зіпсувати відпочинок закоханим американцям. Головну роль у фільмі виконала модель Емілі Ратажковські.

Ідеальна пастка: дивитись трейлер фільму онлайн

Мадонна: Народження легенди

Прем'єра фільму в Україні: 28 лютого

Режисер: Гай Гуідо

Оригінальна назва: Madonna and the Breakfast Club

Мадонна – найуспішніша артистка у світі музики. На її рахунку мільйони платівок і концертів, за її плечима – мільйони відданих фанатів та поціновувачів її творчості. Вона провокує, захоплює та вражає. Фільм розповідає про те, з чого насправді починалася світова слава зірки. Художній фільм, знятий в жанрі мок'юментарі з унікальними кадрами і відео з особистих архівів, вразить кожного.

Мадонна: Народженя легенди: дивитись трейлер фільму онлайн

Капітан Марвел

Прем'єра фільму в Україні: 7 березня

Режисер: Анна Боден, Райан Флек

Оригінальна назва: Captain Marvel

Фільм розповідає про жінку-супергероїню, яка володіє унікальними здібностями. Усі події відбуваються у 1990-х роках. Стрічка детально розповідає, як пілот ВПС США через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі стала супергероєм Капітаном Марвел та отримала надздібності. В головній ролі фільму постає голлівудська актриса Брі Ларсон.

Капітан Марвел: дивитись трейлер фільму онлайн

Гуцулка Ксеня

Прем'єра фільму в Україні: 7 березня

Режисер: Олена Дем'яненко

У центрі комедії "Гуцулка Ксеня" – хлопець Яро, який живе в Америці. Проте він змушений повернутися в Україну, оскільки його батько перед смертю заповів йому 1 мільйон доларів. Однак не все так просто: отримати чималу суму хлопець зможе тільки тоді, коли свідомо одружиться з українкою. Знайти наречену хлопець вирішує у Ворохті.

Гуцулка Ксеня: дивитись трейлер фільму онлайн

Повернення Бена

Прем'єра фільму в Україні: 7 березня

Режисер: Пітер Хеджес

Оригінальна назва: Ben is Back

Головну роль у фільмі "Повернення Бена" виконує відома акторка Джулія Робертс. У стрічці вона постає в образі матері, яка переживає складні стосунки з сином. Син героїні тікає з реабілітаційного центру до матері, переконуючи її, що він змінився і став таким, як і раніше. Проте жінка розуміє, що Бен залишися таким самим. У неї є доба, щоб не допустити біди.

Повернення Бена: дивитись трейлер фільму онлайн

Пригоди Мії та білого лева

Прем'єра фільму в Україні: 14 березня

Режисер: Жілль Де Метр

Оригінальна назва: Mia et le lion blanc

Сімейна драма розповідає про 11-річну Мію, яка разом з сім'єю переїхала з дощового Лондона до спекотної Африки через роботу батька. За місцем проживання у них є ферма, де вони доглядають за тваринами. Дівчинка потоваришувалася з білим левом на ім'я Чарлі. Мія ростила його 3 роки, аж поки він не виріс у дорослого лева.

Після цього у доньки з батьком почалися непорозуміння та чвари, адже він усіляко намагався уникнути зустрічей Мії та Чарлі. Батько вирішує позбутися лева, але дівчина не здається і рятує улюбленця від продажу – вони тікають до заповідника, де Чарлі буде в абсолютній безпеці.

Пригоди Мії та білого лева: дивитись трейлер фільму онлайн

Дамбо

Прем'єра фільму в Україні: 28 березня

Режисер: Тім Бертон

Оригінальна назва: Dumbo

80 років тому вийшов мультфільм про кумедного слоненятка, яке вміло літати. І ось через стільки часу виходить римейк від режисера Тіма Бертона. За сюжетом, родина колишнього циркового артиста стає опікуном новонародженого слоника. Діти чоловіка дають йому ім'я Дамбо. Дізнавшись про те, що слоненятко завдяки своїм вухам вміє літати, власник цирку вирішує за будь-яких обставин зробити його зіркою свого шоу.

Дамбо: дивитись трейлер фільму онлайн

Хеллбой

Прем'єра фільму в Україні: 11 квітня

Режисер: Ніл Маршалл

Оригінальна назва: Hellboy

За сюжетом, Хеллбой відправляється в Англію, де на нього чекає дуже важлива місія. Він повинен перемогти середньовічну відьму – Криваву королеву Німуе, дружину Мерелін. Проте таке протистояння може спровокувати падіння світу. Цього Хеллбой зі всіх сил намагається уникнути.

Хеллбой: дивитись трейлер фільму онлайн

Після

Прем'єра фільму в Україні: 18 квітня

Режисер: Дженні Гейдж

Оригінальна назва: After

Фільм порівнюють зі стрічкою "50 відтінків сірого", адже у кінокартині, де головними героями виступають підлітки – теж неабияка пристрасть та романтика.

За сюжетом, американська дівчинка-відмінниця, закохується в свого ровесника. Проте хлопець є повною її протилежністю. Він – бешкетник і точно вже не відмінник. Незважаючи на пристрасть, яка розгорілася між закоханими, в їхньому житті трапляються неприємні несподіванки. Все, що хотів приховати від коханої хлопець – стане відомим.

Після: дивитись трейлер фільму онлайн

Прокляття Ла Йорони

Прем'єра фільму в Україні: 18 квітня

Режисер: Майкл Чавес

Оригінальна назва: The Curse of La Llorona

Фільм жахів "Прокляття Ла Йорони" – це мексиканська легенда про плакучу жінку. Згадка її імені викликає страх в усіх по всьому світу. І в Лос-Анджелесі у 1970-х роках Ла Йорона відправляється на полювання за дітьми.

Прокляття Ла Йорони: дивитись трейлер фільму онлайн

На висоті

Прем'єра фільму в Україні: 18 квітня

Режисер: Клер Дені

Оригінальна назва: High Life

Головну роль у фільмі виконує улюбленець багатьох дівчат, який став відомим завдякі стрічці "Сутінки" – Роберт Паттісон. Однак у новій кінокартині він постане в зовсім іншому образі.

Сюжет фільму розповідає про те, що у майбутньому люди матимуть можливість подорожувати далеко за межі Сонячної системи. На одну небезпечну місію відправляють кілька незвичайних чоловіків і жінок. Суть завдання полягає в тому, щоб потрапити в найближчу до нашої планети чорну діру.

На таку місію відправити могли тільки людей, яким нічого втрачати – це злочинці, яким присудили довічне ув'язнення. Таким чином вони "відбувають термін" на космічному кораблі, який несе їх до величезного об'єкту у Всесвіті.

Чоловікам та жінкам дозволяється робити все що завгодно, навіть продовжувати свій рід. Від такого добровільно відмовився Монте, але його обманули, вкравши насіння для запліднення однієї з жінок. У результаті народилася дівчинка...

На висоті: дивитись трейлер фільму онлайн

Месники: Завершення

Прем'єра фільму в Україні: 25 квітня

Режисер: Ентоні Руссо, Джо Руссо

Оригінальна назва: Avengers: Endgame

До супергероїв у пригодницькому бойовику, яких ми побачили у "Війні нескінченності", долучаться Капітан Марвел, Людина-Мураха та Оса. У фільмі продовжиться історія, розпочата у "Війні нескінченності" – супергерої рятуватимуть світ. Студія Marvel має намір підтримувати високий рівень секретності в усьому щодо змісту фільму, тому залишається дочекатися лише прем'єри.

Месники: Завершення: дивитись трейлер фільму онлайн

За 5 кроків до кохання

Прем'єра фільму в Україні: 1 травня

Режисер: Джастін Бальдоні

Оригінальна назва: Five Feet Apart

За сюжетом, пара підлітків із небезпечними для життя захворюваннями зустрічаються в лікарні та закохуються одне в одного. Однак простір, в якому вони живуть, диктує жорстку умову – вони повинні перебувати не ближче метра один від одного, їм не дозволено навіть доторкатися одне до одного. Але справжня любов не знає кордонів, і чим сильніше почуття, тим більша спокуса порушити правила.

За 5 кроків до кохання: дивитись трейлер фільму онлайн

Покемон детектив Пікачу

Прем'єра фільму в Україні: 9 травня

Режисер: Роб Леттерман

Оригінальна назва: Pokémon Detective Pikachu

За сюжетом, приватний детектив Гаррі Гудман загадково зникнув. Після цього його 21-річному синові Тіму треба з'ясувати, що трапилося з батьком. У цьому йому допоможе друг Покемон, детектив Пікачу, милий і мудрий дотепник. Озвучував Пікачу Райан Рейнолдс.

Покемон детектив Пікачу: дивитись трейлер фільму онлайн

Шахрайки

Прем'єра фільму в Україні: 9 травня

Режисер: Кріс Еддісон

Оригінальна назва: The Hustle

За сюжетом кінострічки, шахрайки відмінно виконують свою "брудну" роботу, допомагаючи одна одній. Одна ретельно планує великі афери, тоді як інша вибирає швидкі справи миттєвим прибутком. Проте їм доведеться зіткнутися в боротьбі за гроші молодого і наївного мільярдера.

Шахрайки: дивитись трейлер фільму онлайн

Толкін

Прем'єра фільму в Україні: 9 травня

Режисер: Доме Карукоски

Оригінальна назва: Tolkien

Фільм розповідає про британського письменника Джона Толкіна – автора "Хоббіта" і "Володаря перснів". У стрічці покажуть шкільні роки письменника, його зустріч з майбутньою дружиною і службу на фронті під час Першої світової війни.

Толкін: дивитись трейлер фільму онлайн

Сонце також зірка

Прем'єра фільму в Україні: 16 травня

Режисер: Рі Руссо-Янг

Оригінальна назва: The Sun Is Also a Star

За сюжетом, у Нью-Йорку зустрічаються романтик і прагматична дівчина. Між ними одразу спалахує іскра закоханості і поводять вони себе так, ніби були знайомі цілу вічність.

У головної героїні залишилося зовсім мало часу, адже цей день останній для неї у Нью-Йорку. Вона намагається запобігти депортації своєї сім'ї, однак бореться із зародженням почуттів до Даніеля, який старанно намагається її переконати, що вони створені одне для одного.

Сонце також зірка: дивитись трейлер фільму онлайн

Алладдін

Прем'єра фільму в Україні: 23 травня

Режисер: Гай Річі

Оригінальна назва: Aladdin

Аладдін – юний злодюга, який хоче стати принцом, для того щоб зіграти весілля з принцесою Жасмін. Проте саме в цей час візир Аграби Джафар хоче роздобути всесвітню владу, тому він влаштовує полювання за чарівною лампою, що зберігається в печері чудес. Увійти в неї може лише за допомогою дорогоцінного каменю алмазу, яким стає Аладдін.

Алладін: дивитись трейлер фільму онлайн

Годзілла ІІ Король монстрів

Прем'єра фільму в Україні: 30 травня

Режисер: Майкл Догерті

Оригінальна назва: Godzilla: King of the Monsters

У другій частині фільму "Годзілла II Король монстрів" агентство "Монарх" зі всіх сил намагається стримати могутніх монстрів. Годзілла буде протистояти супермисливцям Мотрі, Родану і триголовому Кінгу Гідорі. Цих чудовиськ довгий час вважали лише міфічним створіннями, але вони відродилися з легенд, щоб зійтися в битві, яка поставить під загрозу існування людства.

Годзілла ІІ Король монстрів: дивитись трейлер фільму онлайн

Темний фенікс

Прем'єра фільму в Україні: 6 червня

Режисер: Саймон Кінберг

Оригінальна назва: Dark Phoenix

У пригодницькому бойовику "Темний фенікс" людям Ікс прийдеться зустрітися з жахливим та потужним ворогом – Джин Ґрей, яка є однією з них. Виконуючи рятувальну місію у космосі, Джин ледь не загинула від удару таємничої вселенської сили. Після повернення додому виявляється, що таємнича сила зробила Джин не тільки всемогутньою, але й дуже неврівноваженою. Змагаючись із власною внутрішньою сутністю, Джин дає волю своїм суперможливостям настільки сильно, що не може їх ні усвідомити, ні приборкати.

Темний фенікс: дивитись трейлер фільму онлайн

Рокетман

Прем'єра фільму в Україні: 6 червня

Режисер: Декстер Флетчер

Оригінальна назва: Rocketman

Фільм "Рокетмен" – кінострічка, яка розповідає про історію життя Елтона Джона. Сюжет знайомить глядача з молодістю музиканта, показуючи його шлях до слави. Назва стрічки – відсилання до однієї з найзнаменитіших пісень британського музиканта "Rocket Man". Головну роль виконує Терон Еджертон, який відомий за фільмом "Kingsman".

Роетман: дивитись трейлер фільму онлайн

Люди в чорному: Інтернешнл

Прем'єра фільму в Україні: 13 червня

Режисер: Ф. Гері Грей

Оригінальна назва: Men in Black International

Шанувальники франшизи "Люди в чорному" побачать на кіноекранах четверту частину. Стрічка представить нових героїв: на зміну агентам Джею і Кею (Вілл Сміт і Томмі Лі Джонс) прийдуть Ейч і Ем, яких зіграють Кріс Хемсворт і Тесса Томпсон. Події фільму відбуватимуться в іншому місці. Відомо, що агентів Джея і Кея у фільмі не буде, однак дія відбуватиметься в тому ж всесвіті.

Люди в чорному: Інтернешнл: дивитись трейлер фільму онлайн

Людина-павук: Далеко від дому

Прем'єра фільму в Україні: 4 липня

Режисер: Джонатан Уоттс

Оригінальна назва: Spider-Man: Far From Home

Головну роль у фільмі знову зіграє Том Голланд. Фільм "Людина-павук: Далеко від дому" став сиквелом до фільму про супергероя Marvel. За сюжетом, Пітер Паркер вирушає на літні канікули до Європи і зустрічає Містерія. Разом з ним супергерой об'єднує свої сили, щоб запобігти стихійним лихам і руйнуванням по всьому світу.

Людина-павук: Далеко від дому: дивитись трейлер фільму онлайн

Форсаж: Гоббс та Шоу

Прем'єра фільму в Україні: 1 серпня

Режисер: Девід Літч

Оригінальна назва: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

За сюжетом стрічки, закляті супротивники спецагент Гоббс і злочинець Шоу живуть за своїми великими принципами і ніколи не будуть довіряти один одному. Проте у спін-оффі культової франшизи "Форсаж" вони будуть змушені об'єднатися, щоб захистити світ від нищівної біологічної атаки.

Форсаж: Гоббс та Шоу: дивитись трейлер фільму онлайн

Воно: Частина друга

Прем'єра фільму в Україні: 5 вересня

Режисер: Андрес Мускетті

Оригінальна назва: It: Chapter Two

Дія фільму відбувається через 27 років після першої зустрічі головних героїв з демонічним Пеннівайзом. Вони вже виросли, і у кожного своє особисте життя. Однак несподівано їхнє спокійне існування порушує дивакуватий телефонний дзвінок, який змушує їх знову зібратися разом. Зло знову прокинеться у місті Деррі, адже Воно приходить кожних 27 років.

Воно: Частина друга: дивитись трейлер фільму онлайн

Захар Беркут

Прем'єра фільму в Україні: 10 жовтня

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн

За сюжетом однойменної історичної повісті "Захар Беркут" Івана Франка у стрічці покажуть боротьбу маленької української громади з монгольською ордою на чолі з ханом Бурундою. Команда відважних українських селян на чолі з братами Беркутами розробляє план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога та витіснити його з Карпатських гір.

Захар Беркут: дивитись трейлер фільму онлайн