Найпопулярніші кінострічки 2019 року за даними прокату

У 2019 році було чимало кінострічок, про які і досі залюбки говорять кіномани та критики. Тому у західних ЗМІ склали рейтинг фільмів та мультфільмів, які отримали шалену популярність серед глядачів.

Рейтинг склали журналісти Deadline, врахувавши мільйонні прибутки, які голлівудські фільми принесли своїм творцям. Всі кінострічки вже доступні для перегляду онлайн, тому кіномани, які не дивились їх у час прокату, мають змогу надолужити все на карантині.

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"Месники: Завершення"

Ця кінострічка стала однією з найпопулярніших у світі, адже прихильники Marvel навіть не підозрювали, як супергерої зможуть протистояти могутньому Таносу. У прокаті фільм "Месники: Завершення" зібрав 900 мільйонів доларів, що і допомогло йому очолити рейтинг.

Дивіться трейлер до фільму "Месники: Завершення": відео

"Крижане серце 2"

Другий щабель посів мультфільм від Disney "Крижане серце 2". Продовження захопливої історії про Ельзу та Анну очікували мільйони дітей та дорослих у всьому світі, адже саме в цій частині розкрили таємницю дару принцеси. Тому й не дивно, що кінострічка принесла творцям 600 мільйонів доларів у прокаті.

Дивіться трейлер до мультфільму "Крижане серце 2": відео

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"Король Лев"

Трійку лідерів рейтингу замкнула екранізація знаменитого мультфільму "Король Лев". Представники Disney залучили новітні технології, щоб створити шедевральну графіку та показати нову історію левеня Сімби. У прокаті кінострічка зібрала 580 мільйонів доларів.

Дивіться трейлер до фільму "Король Лев": відео

"Джокер"

Фільм "Джокер", знятий за мотивами коміксів DC, наробив чималого галасу у світі. Кінострічка показала, як звичайний американець стає чи не найнебезпечнішим лиходієм у місті Готем. За словами критиків, тут прекрасне все: акторська гра Гоакіна Фенікса, переживання та тонкощі людської психології. Фільм точно не залишить глядачів байдужими.

Кінострічка зібрала у прокаті 437 мільйонів доларів.

Дивіться трейлер до фільму "Джокер": відео

"Капітан Марвел"

Ще одна супергеройська стрічка Marvel увійшла до рейтингу найпопулярніших фільмів 2019 року. "Капітан Марвел" зібрав 414 мільйонів доларів прибутку, що не може не вражати. Фільм розказує історію пілота, яка випадково отримує надздібності та стає супергероїнею. У прагненні відкрити таємниці минулого вона пізнає, хто насправді є її друзями.

Дивіться трейлер до фільму "Капітан Марвел": відео

У десятку найуспішніших кінострічок року також увійшли: