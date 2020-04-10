Найкращі фільми 2020 року, які вже доступні в онлайн

Якщо вам складно знайти цікаву кінострічку, яку ви ще не дивились на карантині, тоді пропонуємо новинки 2020 року, які вже доступні для перегляду в онлайн. Можливо, у цьому списку ви знайдете ідеальний фільм на вечір.

"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)"

Якщо ви – любитель фільмів про супергероїв, тоді "Хижі пташки" будуть для вас чудовим вибором. За словами критиків, фільм поєднав гумор та екшн, тому підійде і для перегляду з другою половинкою.

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За сюжетом, Харлі Квін розриває стосунки з Джокером та намагається будувати самостійне життя. Однак, виявляється, чимало лиходіїв мріють про вбивство харизматичної дівчини. Головним з них є Чорна Маска. Щоб подолати ворога та захистити новоспечену подругу Харлі Квін збирає загін "Хижих пташок".

Головні актори: Марго Роббі, Джерні Смоллетт-Белл, Мері Елізабет Вінстед, Юен Мак-Грегор, Дерек Вілсон, Стівен Вілья

Дивіться трейлер до фільму "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)": відео

"Віддана"

Це чудова екранізація роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія". Події українського фільму "Віддана" розгортаються у 1868 році у Станіславові (сучасний Івано-Франківськ). Під час моторошної пожежі помирає дружина доктора Ангера. Після втрати коханої він вирішує сам виховувати єдину доньку Аделю та дочку хатніх робітників Стефанію. Минає час і дівчатка вже не розуміють, ким приходяться одна одній: сестрами, подругами чи служницею і господинею. Аделя виходить заміж, а Стефанія працює у її будинку. Однак не все просто у їхніх стосунках.

Головні актори: Маріанна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцький

Дивіться трейлер до фільму "Віддана": відео

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"Мої думки тихі"

Один із найбільш очікуваних фільмів 2020 року – українська комедія "Мої думки тихі". Фільм розповідає про молодого звукорежисера, який мріє покинути Україну та емігрувати в Канаду. І от йому випадає цей шанс, потрібно тільки записати звуки карпатських тварин. Здавалось би, просте завдання, якби не мама головного героя, яка вирушає у мандрівку зі своїм сином.

Головні актори: Ірма Вітовська, Андрій Лідаговський

Дивіться трейлер до комедії "Мої думки тихі": відео

"Джентльмени"

Чимало кіноманів очікували на вихід фільму Гая Річі "Джентльмени". Прем'єра кінострічки в Україні відбулась 30 січня та привернула увагу тисяч людей. Тож якщо ви ще не дивились цього захопливого екшну, тоді на карантині якраз маєте таку можливість.

Фільм розповідає історію британського наркобарона Мікі Пірсона. Він планує збільшити свої прибутки, продавши за чималу суму бізнес. Наркоімперія зацікавила не тільки друзів Мікі, але й його конкурентів та спадкових мільярдерів з Оклахоми. Тому боротьба за бізнес вийде на зовсім інший рівень.

Головні актори: Метью Макконегі, Чарлі Ганнем, Генрі Голдінг, Мішель Докері, Колін Фаррелл і Г'ю Грант.

Дивіться трейлер до фільму "Джентльмени": відео

"Погані хлопці назавжди"

23 січня в Україні відбулась прем'єра пригодницького фільму "Погані хлопці 3". Чергова історія про поліцейських-напарників вразить та розсмішить фанатів не менше, ніж перші дві частини, адже на улюблених героїв чекають нові випробування.

Головні актори: Вілл Сміт, Мартін Лоуренс, Джо Пантольяно, Ванесса Енн Хадженс, Чарльз Мелтон, Александр Людвіг

Дивіться трейлер до фільму "Погані хлопці назавжди": відео

"Поклик пращурів"

Це дев'ята за рахунком екранізація легендарного роману Джека Лондона. Головний герой фільму – собака Бак, який живе на ранчо в Каліфорнії. Однак його безтурботні будні завершуються, коли злодії викрадають його від господарів та відвозять на Аляску. Такі зміни стали для Бака справжнім випробуванням, однак він не забуває про співчуття та керується справжніми людськими цінностями у важкі моменти.

Кінострічка "Поклик пращурів" чудово підійде для перегляду з дітьми!

Головні актори: Гаррісон Форд, Карен Гіллан, Бредлі Вітфорд, Ден Стівенс, Джин Луїса Келлі, Кара Гі, Вес Браун, Омар Сі

Дивіться трейлер до фільму "Поклик пращурів": відео

"Їжак Сонік"

Цей фільм несподівано для всіх отримав шалену популярність у прокаті. За сюжетом, Том працює у поліції, однак на його шляху стабільно з'являються якісь перешкоди. Черговий сюрприз – зустріч з дивним синім прибульцем Соніком, який схожий на їжака. Впіймати істоту прагне місцева влада, яка наймає для цього безжального доктора Еггмана. Тому не залишається нічого, як стати на захист прибульця.

Головні актори: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Ніл Макдоноу, Тіка Самптер.

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"Банкір"

Фільм розповідає про расову дискримінацію у США. Та навіть в цих умовах головні герої намагаються будувати успішний бізнес, якому можуть позаздрити чи не всі. Як їм вдається долати несприйняття суспільства та дискримінацію за кольором шкіри – дізнаєтесь у фільмі "Банкір".

Цікаво, що саме ця кінострічка є однією з улюблених у списку Сергія Притули.

Головні актори: Семюел Л. Джексон, Ніколас Холт, Джессі Ашер, Ніа Лонг, Колм Міні, Джейсон Девіс, Майкл Харні, Пол Бен-Віктор, Грегорі Алан Вільямс

Дивіться трейлер до фільму "Банкір": відео