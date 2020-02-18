Що подивитись в кіно цього тижня: "Поклик пращурів" і "Річард Джуелл" у списку головних прем'єр

Передостанній тиждень лютого сміливо можна назвати "тижнем прем'єр", адже кількість новинок, які обіцяють вийти на великий український екран, просто вражає. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку фільмів, які вийдуть у прокат вже з 20 лютого.

Цей тиждень потішить поціновувачів світового кінематографа аж дев'ятьма прем'єрами! Любителі кардинально різних жанрів обов'язково знайдуть щось на свій смак: чи то хоррор, чи то байопік, чи то мелодрама.

До речі, тут: 7 найочікуваніших прем'єр лютого: на що піти в кіно наприкінці зими

До вашої уваги список стрічок, які виходять в кіно цього тижня.

Прем'єри фільмів з 20 лютого в кінотеатрах України

"Поклик пращурів" (The Call of the Wild)

Жанр: драма, пригоди, сімейний

Режисер: Кріс Сандерс

Прем'єра в Україні: 20 лютого

Сюжет: Події фільму "Поклик пращурів" розгортаються в Америці у розпал золотої лихоманки. Добрий, розумний і по-собачому щасливий пес Бак живе на ранчо турботливої сім'ї. Однак у цей нелегкий час такі собаки як він стають здобиццю для золотошукачів на півночі. Тому безтурботне життя Бака кардинально змінюється у той момент, коли злодії викрадають його для власних цілей. Тепер розумний пес їде на Аляску таскати санчата. Бакові доведеться пристосуватися до тяжких умов, аби стати господарем своєї долі.

Поклик пращурів: трейлер українською дивитись онлайн

"Ланцюг убивств" (Kill Chain)

Жанр: бойовик, трилер

Режисер: Кен Санзель

Прем'єра в Україні: 20 лютого

Сюжет: Якось троє незнайомих людей опиняться разом в одному місці. Можливо, це був не найкращий час і не ідеальна локація, але тепер їхні долі будуть тісно пов'язані одна з одною. Їм доведеться навчитися комунікувати, аби дістатися істини і зрозуміти, що їх об'єднує і чому саме вони стали свідками кривавого конфлікту, наслідки якого можуть бути дуже плачевними.

Ланцюг убивств: трейлер українською дивитися онлайн

"Пухнасті бешкетники" (Latte & The Magic Waterstone)

Жанр: комедія, мультфільм, пригоди, сімейний

Режисери: Мімі Мейнард, Реджина Велкер, Ніна Велс

Прем'єра в Україні: 20 лютого

Сюжет: Латте – справжня лісова принцеса-воїн. Вона весела і безстрашна їжачиха, якій постійно доводиться рятувати свого друга Хрума від пригод, в які той потрапляє. Вона із задоволенням розповість про це навіть тим, хто не хоче її слухати. Тому якось доля підкине їй відмінну нагоду довести свою сміливість. Перед Латте та Хрумом ставлять мету – дістати магічний камінь води з-під носа страшного ведмедя.

Пухнасті бешкетники: трейлер українською дивитися онлайн

"Гретель і Гензель" (Gretel & Hansel)

Жанр: жахи, трилер, фентезі

Режисер: Оз Перкінс

Прем'єра в Україні: 20 лютого

Сюжет: Як і в добре відомій усім казці братів Грімм, події фільму розгортаються навколо сестри Гретель і брати Гензеля. Якось ті заблукали в лісі, шукаючи їжу, і вирішили йти за крихтами хліба, що привели їх до будинку відьми. І, поки трикстерська жителька лісу готувала план, як приготувати дітей у свої печі, ті, ні про що не здогадуючись, ласували смачними стравами за її столом.

Гретель і Гензель: трейлер українською дивитися онлайн

"Річард Джуелл" (Richard Jewell)

Жанр: біографія, драма

Режисер: Клінт Іствуд

Прем'єра в Україні: 20 лютого

Сюжет: в синопсис фільму "Річард Джуелл" покладено реальну історію сміливого приватного охоронця. "У Сторічному парку лежить бомба. У вас тридцять хвилин", – такими словами прославився Річард Джуелл під час Оліймпійських ігор в Атланті 27 липня 1996 року. Чоловікові вдалося виявити пакет з вибухівкою і врятувати сотні життів. Однак вже наступного дня після подвигу життя Річарда перетвориться на пекло. ФБР, ЗМІ та суспільство підозрюватимуть його у злочині.

Річард Джуелл: трейлер українською дивитися онлайн

"Правдива історія банди Келлі" (True History of the Kelly Gang)

Жанр: біографія, вестерн, драма, кримінал

Режисер: Джастін Курзель

Прем'єра в Україні: 20 лютого

Сюжет: Нед Келлі – найвідоміший злочинець Австралії. Про нього складають легенди і пишуть пісні, а дехто навіть вважає його послідовником Робіна Гуда. Йому вдалося стати живим жахом поліції, адже він надто вміло грабував банки, а також до останнього відстоював інтереси своєї громади. Однак його справжня історія розкриється лише на початку 2020 року.

Правдива історія банди Келлі: трейлер українською дивитися онлайн

"Перекладачі" (Les traducteurs)

Жанр: трилер

Режисер: Режис Ройнсар

Прем'єра в Україні: 20 лютого

Сюжет: Відомий, але жорстокий видавець захотів видати книгу популярного письменника в рекордно короткі терміни. Аби його бажання було виконано, йому довелося ізолювати від світу дев'ятьох перекладачів, закривши їх у розкішному бункері. Ті повинні були передбачити витік інформації хоча б через те, що на них чекала велика фінансова винагорода, однак щось йде не так і перші 10 сторінок книги з'являються в інтернеті. Той, хто завантажив початок книги, починає шантажувати видавця, вимагаючи 5 мільйонів євро і погрожуючи продовжити витік інформації. Закриті в бункері перекладачі починають полювання на зрадника, адже їх неабияк цікавить: хто ж наважився на такий вчинок.

Перекладачі: трейлер дивитися онлайн

"Робота без авторства" (Werk ohne Autor)

Жанр: драма, історія, мелодрама, трилер

Режисер: Флоріан Генкель фон Доннерсмарк

Прем'єра в Україні: 20 лютого

Сюжет: події розгортаються навколо історії життя Герхарда Ріхтера. Після того, як головний герой пережив всі жахи війни, він вирішує стати художником. Курт вступає до академії. Там же знайомиться зі своєю майбутньою дружиною, з якою вони разом несуться від ідей соціалізму до західної Німеччини.

Робота без авторства: трейлер українською дивитися онлайн

"Ідеальна няня" (Chanson douce)

Жанр: драма, кримінал

Режисер: Люсі Борлето

Прем'єра в Україні: 20 лютого

Сюжет: події розгортаються в молодій сім’ї, яка вирішила найняти няню, аби краще справлятися зі всіма справами та обов'язками. Однак їхня робітниця виявляється не настільки ідеальною і за маскою відмінної няні ховає моторшні таємниці, які можуть становити реальну загрозу благополуччю довірливої родини.

Ідеальна няня: трейлер українською дивитися онлайн