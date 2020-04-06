Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині

У час карантину багато людей отримали шанс втілити задуми, на які у буденному житті бракує часу. Популярним рішенням є вивчення англійської. Які ж фільми ви зрозумієте навіть з початковим рівнем знання мови – дізнавайтесь у добірці LifeStyle 24.

Усі викладачі англійської рекомендують переглядати фільми цією мовою. Так людина вчиться на практиці швидко перекладати речення та формувати свої думки іноземною мовою. Окрім цього, фільми чи просто ролики допомагають розпізнавати у потоці мови знайомі слова і навіть з початковим рівнем англійської розуміти суть тексту. Тому пропонуємо вам список кінострічок, де прості життєві діалоги та легкий сюжет допоможуть покращити ваш рівень знань.

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"Один вдома" (Home Alone)

У переддень Різдва одна велика родина збирається вдома. Вже наступного дня вони мають вирушити до Франції, де й зустрінуть свято. Однак в метушні батьки забувають наймолодшого сина – 8-річного Кевіна. Хлопчик не засмучується, що його родичі поїхали, та не знає, які пригоди на нього чекають.

Дивіться трейлер до фільму "Один вдома": відео англійською

"Каспер: Дружелюбний привид" (Casper the Friendly Ghost)

Замість того, щоб лякати людей Каспер хоче знайти справжніх друзів. Та тільки привид з'являється перед іншими, як ті починають кричати. Однак дівчинка Кейт виявилась не з лякливих.

Дивіться трейлер до фільму "Каспер: Дружелюбний привид": відео англійською

"Красуня і чудовисько" (Beauty and the Beast)

Зла чарівниця перетворила принца Адама на потворне чудовисько. Зняти прокляття може тільки справжнє кохання.

Дивіться трейлер до фільму "Красуня і чудовисько": відео англійською

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"Форест Гамп" (Forrest Gump)

Кінострічка розповідає про головного героя Фореста Гампа, який не боїться втілювати свої мрії. Кожне його починання приносить успіх, хоч для досягнення мети він і не використовує хитрощі.

Дивіться трейлер до фільму "Форест Гамп": відео англійською

"Наречена-втікачка" (Runaway Bride)

Меггі – дуже красива дівчина, яка закохує в себе чимало чоловіків. Однак, коли справа доходить до весілля, дівчина просто втікає з церемонії та не може піти до вівтаря. Щоб зрозуміти її поведінку та написати цікаву статтю, до міста приїжджає журналіст. Та і він потрапляє під чари Меггі.

Дивіться трейлер до фільму "Наречена-втікачка": відео англійською

"Моє велике грецьке весілля" (My Big Fat Greek Wedding)

Молода дівчина з грецької сім'ї не має наміру продовжувати справу батьків та працювати на сімейний бізнес. Вона вирішує піти в коледж. Повертається додому головна героїня вже зовсім іншою. І той хлопець, який раніше і дивитись у її сторону не хотів, тепер палко закохався. Та чи витримає він усіх божевільних родичів?

Дивіться трейлер до фільму "Моє велике грецьке весілля": відео англійською

"Відпочинок за обміном" (The Holiday)

У двох успішних жінок – Аманди та Айріс – не вдається побудувати міцні стосунки. Тому в один момент вони вирішують кардинально змінити життя та на деякий час помінятись місцями. У фільмі є багато кумедних моментів та прості діалоги, які вже підкорили весь світ.

Дивіться трейлер до фільму "Відпочинок за обміном": відео англійською

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"Життя і мета собаки" (A Dog's Purpose)

Фільм розповідає про кілька життів одного собаки. Спершу він народжується цуценям, якого хлопчик Ітан назвав Бейлі. Потім він перероджується та має інших господарів, для яких став справжнім другом.

Дивіться трейлер до фільму "Життя і мета собаки": відео англійською

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