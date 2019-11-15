Кіно на вихідні: п'ятірка цікавих фільмів, які вас не розчарують

З настанням вихідних, кожен з нас хоче провести з користю час за переглядом цікавого фільму. Зазвичай, стається так, що ми точно не знаємо, що саме хотіли б подивитися: драму, трилер, комедію чи може романтичний фільм.

Редакція LifeStyle 24 обрала для вас п'ятірку фільмів з напруженим сюжетом, який точно вас вразить.

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Паразити – драма (2019)

Випускник школи, який збирається вступити у виш Кі Ву виріс у бідній родині. Усі члени сім’ї заробляють на життя спільною справою – вони складають картонні коробки від піци. Одного разу, дізнавшись від свого друга про вакансію репетитора з англійської для дитини у заможній родині, Кі Ву вдається до підробки документів про освіту, аби отримати змогу хоч чимось прогодувати сім’ю.

Заможна господарка, якій дуже сподобався метод викладання англійської для своєї доньки приймає хлопця на роботу. З цього моменту фінансове становище родини покращується. Втім, зупинятися на досягнутому кмітливий Кі Ву не збирається.

Зазначимо, що фільм "Паразити" здобув головний приз у 2019 році – "Золоту пальмову гілку". Фільм показали у 192-х країнах світу, що становило рекорд для корейського кінематографа.

Дивіться трейлер фільму "Паразити": відео

Сніговик – кримінал (2017)

За сюжетом фільму "Сніговик", щороку з появою в Осло першого снігу, починають зникати жінки. Головний герой – талановитий детектив, який зможе розв’язати цю моторошну таємницю.

Холі разом з помічницею знаходять певні зачіпки: всі жертви були заміжніми жінками з дітьми, під час вбивства йшов сніг, а після злочину на місці жорстокої розправи з'являвся сніговик. Все це означає, що детектив вийшов на слід серійного вбивці Норвегії. На Холі чекає непросте завдання – знайти маніяка і змусити його відповісти за усі скоєні вчинки.

Дивіться трейлер фільму "Сніговик": відео

Хтивий дідусь – комедія (2016)

Після похорону своєї дружини, пенсіонер Дік Келлі просить свого онука Джейсона поїхати з ним на пляжний курорт, на якому вони щороку відпочивали з бабусею. Хлопець не дуже в захваті від такої ідеї, адже у нього незабаром весілля, втім підвести дідуся він також не може.

Відправляючись з дідусем на курорт, Джейсон навіть гадки немає, що саме на нього чекає. Їм доведеться пережити багато цікавих моментів: від вечірок з сексуальними красунями до банди афроамериканців.

Дивіться трейлер фільму "Хтивий дідусь": відео

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Капітан Філіпс – трилер (2013)

Сомалійські пірати – справжнісінький бич океанських вод Східної Африки: вони агресивні, зухвалі та безжалісні. Пірати захоплюють вантажне судно, що йде в порт під керуванням капітана Філіпса, головну роль якого зіграв легендарний Том Генкс.

Фільм заснований на реальних подіях, які трапилися у 2009 році. Тоді сомалійські пірати намагалися захопити судно MV Maersk Alabama. Однак команда корабля відчайдушно чинила опір і дала гідну відсіч озброєним загарбникам.

Дивіться трейлер фільму "Капітан Філіпс": відео

Непристойна пропозиція – мелодрама (1993)

Які ж вихідні без красивої, романтичної історії? Девід та Даяна Мерфі – щаслива сімейна пара. Девід створив проєкт будинку своєї мрії й подружжя хоче втілити його в життя. Однак на це їм не вистачає грошей, тож вони вирушають у Лас-Вегас. В одному з казино Даяну помічає мільярдер, який пропонує жінці мільйон доларів за ніч з ним. Жінка відмовляється, але потім усвідомлює, що ці кошти – єдиний шанс побудувати з чоловіком будинок своєї мрії.

Як пройде ніч на мільйон, чи закохається Даяна у свого обраниця, а може і зовсім втече від нього в останній момент і заробить кошти іншим шляхом – дивіться у фільмі.

Дивіться трейлер фільму "Непристойна пропозиція": відео