Найкращі європейські фільми, які варто переглянути на онлайн-кінофестивалях

До травня 2020 року у мережі тривають одразу дві події, які зазвичай проводять у київських кінотеатрах. Відтак кордони Фестивалю європейського кіно і Docudays UA значно розширились, адже приєднатись до кіноподії можна з будь-якого куточку України і абсолютно безкоштовно. Що варто переглянути на кінофестивалях – дізнавайтесь у матеріалі.

Фестиваль європейського кіно

З 21 квітня у мережі триває Онлайн-фестиваль європейського кіно. У рамках події для глядачів відкрили доступ до 8 розкішних кінохітів, які вже підкорили Європу. Усі кіномани зможуть переглянути фільми на сайті фестивалю абсолютно безкоштовно. Показ буде доступний до завершення кіноподії 27 квітня.

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Журналісти 24 каналу вирішили підібрати ті фільми з програми, які варто переглянути кожному.

"Холодна війна"

Польська мелодрама "Холодна війна" – фільм, який зачаровує своєю чорно-білою картинкою і неймовірно атмосферною музикою.

В основі сюжету – історія кохання двох максимально протилежних людей, які, попри несумісні характери, тягнуться один до одного. Їхня історія розвивається на тлі холодної війни у 50-тих роках. Майстерна режисерська та операторська робота просто занурює глядача у післявоєнні часи. Після перегляду ви точно залишитесь у такому замріяному, спокійному стані.



Фільм "Холодна війна" / Пресслужба

У 2018 році режисер Павел Павліковський здобув пальмову гілку Каннського кінофестивалю за найкращу режисерську роботу і мав 3 номінації на Оскар!

Дивіться трейлер до фільму "Холодна війна": відео

"Велика краса"

Якщо ви закохані в Італію та, зокрема, у Рим, або мрієте побувати у цій дивовижній країні, трагікомедія "Велика краса" точно вам сподобається. Стрічка була в українському прокаті ще у 2013 році, здобула Оскар та Золотий глобус як "Найкращий фільм іноземною мовою". Кінознавці роботу італійського режисера Паоло Соррентіно високо оцінили.

Сама ж стрічка розповідає про життя письменника, який випустив аж одну єдину книжку-бестселер. Він живе у самісінькому центрі Риму, з вікон його квартири розгортається неймовірний вид на Колізей. Головний герой має розкішне життя та проводить час на вечірках з італійською елітою. Проте стається одна подія, яка змушує його задуматись про сенс життя і чи не змарнував він його.



"Велика краса" 2013 року / Кіноманія

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"Малюк Джо"

Науково-фантастична драма "Малюк Джо" обов'язкова до перегляду всім шанувальникам наукової фантастики. Акторка Емілі Бічем здобула за роль у цьому фільмі пальмову гілку у Каннах як найкраща акторка.

За сюжетом, головна героїня Еліс працює агрономом у компанії, яка займається виведенням нових видів. Жінка створила квітку, яка нібито має цілющі властивості – робить людей щасливими. Попри застереження і заборону виносити новий вид із лабораторії, Еліс одну таку квітку дарує своєму сину. І з'ясовується, що створена Еліс рослина здатна не тільки робити людей щасливими, а має і інші не дуже приємні властивості.

Дивіться трейлер до фільму "Малюк Джо": відео

Docudays UA

Другим міжнародним кінофестивалем, на який варто звернути увагу, є Docudays UA. Подія розпочалась ще 20 березня, а кінострічки для безкоштовного перегляду будуть доступні до 10 травня. Що ж варто переглянути на сайті Docudays UA – дізнавались журналісти 24 каналу.

"За кордоном"

Зверніть увагу на фільм "За кордоном". Стрічка розповідає про філіппінських жінок, яких відряджають на роботу за кордон хатніми робітницями та няньками. Та перш, ніж поїхати з дому, вони проходять навчання у центрі для персоналу. Фактично фільм висвітлює проблему сучасного рабства та силу жінок, які витримують численні випробування, аби прогодувати сім'ю. Здається, що для вітчизняного глядача ця кінострічка буде близькою, адже багато українок працюють за кордоном, доглядаючи там літніх людей. І так само, як головні героїні фільму, стикаються з тугою за домом і зневажливим ставленням роботодавців.

Дивіться трейлер до фільму "За кордоном": відео

"Аврора"

Документальна кінострічка "Аврора" розповідає про норвезьку попспівачку, яка в 16 років стала мегапопулярною, покинула школу і почала гастролювати світом. Та вже за кілька років, коли виповнилось 20, задумалась, чи живе вона справжнім життям.



Фільм "Аврора" / Пресслужба

"Чисте мистецтво"

А от документальна стрічка "Чисте мистецтво" покаже глядачам сучасну Білорусь. За сюжетом фільму, працівниці ЖЕКу замальовують на стінах будинків різні написи, а місцевий художник-абстракціоніст їх перетворює на вуличне мистецтво. І при цьому вислуховує під час роботи "відгуки" від перехожих.

Дивіться трейлер до фільму "Чисте мистецтво": відео

Окрім цього, відомо, що українські фільми будуть показувати щодня з 25 квітня по 1 травня о 18 годині. А загалом в рамках фестивалю можна буде переглянути аж 70 стрічок з різних країн світу!

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