Де легально дивитись кіно: 4 онлайн-кінотеатри з найкращими фільмами

Щоб подивитися сучасний український фільм у хорошій якості – не обов'язково йти до кінотеатру. Можна влаштувати затишний перегляд вдома і головне – легально, за символічну вартість або взагалі безкоштовно. Де шукати фільми онлайн та на які варто звернути увагу – читайте далі.

Takflix

Ціна: 60 гривень за один фільм

Перший український онлайн кінотеатр Takflix наразі працює у тестовому режимі, але вже пропонує до перегляду 3 українські фільми. Вартість квиточка 60 гривень, але доступ до фільму дійсний протягом 7 днів. Тож якщо картина сильно сподобається – можна переглянути ще раз.

Що подивитись на Takflix

► "Гуцулка Ксеня"

Радимо почати з легкого мюзиклу "Гуцулка Ксеня" Олени Дем'яненко, який вийшов у прокат у 2019 році. Фільм точно залишить лише приємні враження і гарний настрій на усі вихідні.

Молодий американець українського походження Ярослав от-от має успадкувати мільйонні статки батька, але той ставить хлопцю умову – одружитися з українкою. Тож Ярослав їде на Батьківщину предків у село Ворохта шукати собі жінку. І далі понеслося. Атмосферності стрічці додала музика фрік-кабаре Dakh Daughters.

Дивіться трейлер до фільму "Гуцулка Ксеня":

► "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Ще один фільм, який доступний на Takflix, документалка з назвою "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго". Це фільм про реальних людей, які працюють тому ж таки Івано-Франківському теплокомуненерго. Вдень вони латають теплотрасу, приймають дзвінки і вислуховують лайку на свою адресу від обурених споживачів. А ввечері співають у хорі.

Фільм змусить і сміятися, і плакати, адже показує реалії життя. Під час обмеженого прокату у кінотеатрах стрічка так сподобалася глядачам, що кінотеатри самі вирішували продовжити покази.

Дивіться трейлер до фільму "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго":

Sweet.TV

Ціна: від 16 до 79 гривень

Також на сервісі Sweet.TV можна знайти декілька хороших українських фільмів. Вартість перегляду смішна – від 16 гривень. Дивитися стрічку можна буде протягом 30-ти днів. А також можна її купити за 79 гривень назавжди.

Що подивитись на Sweet.TV

► "Дике поле"

Радимо подивитись "Дике поле" Ярослава Лодигіна. Це екранізація бестселеру "Ворошиловград" одного з кращих письменників сучасності Сергія Жадана. Особливість фільму – картинка як в американському вестерні. Події у фільмі розгортаються на Сході країни у 2010 році. Бандюки намагаються віджати бізнес брата головного героя Германа – стару автозаправку. Хлопець разом із друзями дитинства вирішує боротись за майно.

Дивіться трейлер до фільму "Дике поле":

► "Донбас"

На цьому ж сервісі дивіться кращий фільм 2018 року – "Донбас" Сергія Лозниці. Ця стрічка викличе фонтан емоцій – і зневагу, і жаль, і співчуття, і навіть огиду. Фільм складається з 13 новел, які розповідають про життя у "Новоросії". Цікаво, що кожен з епізодів має документальне підґрунтя. Мене особисто зачепило те, як майстерно режисер поєднав абсурдні, іноді комічні та трагічні події в квазіреспубліці. Ефект – як контрастний душ. І як ще один аргумент подивитись "Донбас" Лозниці – це премія за кращу режисуру Каннського кінофестивалю.

Дивіться трейлер до фільму "Донбас":

Megogo

Ціна: від 80 до 197 гривень

Стрімінговий сервіс Megogo працює з 2011 року. Там ви можете дивитись фільми, серіали, телеканали та слухати подкасти. Фільм можна придбати окремо або ж взяти оренду на два дні.

Що дивитись на Megogo

► "Кіборги"

Якщо ж вам цікава тема війни, то на платформі можна подивитися фільм 2017 року "Кіборги" Ахтема Сейтаблаєва. Відверто, без пафосу картина розповідає про події, за якими ще 5 років тому ми слідкували в новинах – це оборона Донецького аеропорту. Щемливий і важливий фільм.

Дивіться трейлер до фільму "Кіборги":

YouTube

Якщо говорити про комедії, то обов'язково перегляньте Дзідзьо "Контрабас". Цей фільм офіційно доступний на ютуб-каналі Дзідзьо в HD-якості і безкоштовно. Це максимально проста для сприйняття історія про трьох хлопців, яким терміново треба заробити гроші, і вони зважуються на ризикований крок – перевезти до сусідньої країни контрабанду. З цього і починаються веселі пригоди Дзідзьо та його друзів.

Дивіться трейлер до фільму "Дзідзьо":