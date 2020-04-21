Фільми, перевірені часом: що варто переглянути на карантині

Поки Голлівуд потерпає від фінансових втрат, стрімінгові компанії процвітають, адже мільйони кіноманів залюбки переглядають фільми вдома. Вагітна співачка Джамала поділилась своїми рекомендаціями та назвала кінострічки, варті вашої уваги.

Часто нові кінострічки не вражають глядачів сюжетними лініями чи майстерністю. Тому в час карантину не зашкодить звернутись до класики, яка буде цікавою і через сотні років. Такою добіркою в інстаграмі поділилась Джамала. Для прихильників вона назвала 3 кінострічки, перевірені часом.

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"Вікі Крістіна Барселона", Вуді Аллен

"Вуді Аллен – це режисер на всі часи. Коли начебто все нове, що хотів, уже подивився, а до старого не хочеться повертатися, для мене завжди є нескінченний каталог Вуді Аллена. Там знайдеться чудовий фільм, до якого раніше не доходили руки. Мені дуже подобається його стиль оповіді. Фільм "Вікі Крістіна Барселона" я вибираю за настрій, легкість і прекрасний акторський склад. Ну, і завжди приємно згадати знайомство з Ребеккою Холл на різдвяній вечірці в Лондоні", – поділилась Джамала.

За сюжетом, дві молоді американки вирушають до Іспанії на відпочинок. Там вони знайомляться із запальним Антоніо, з яким крутять роман. Та, як і багато молодиків, він не може зробити свій вибір.

Дивіться трейлер до фільму "Вікі Крістіна Барселона": відео англійською

"Готель "Гранд Будапешт", Вес Андерсон

"Вес Андерсон – режисер, фільми якого можна дивитися необмежену кількість разів. Його кінострічки – це настрій, краса в кадрі і гумор", – зазначила Джамала.

Артистка порадила прихильникам переглянути "Готель "Гранд Будапешт". Кінострічка розповідає кумедну історію про хлопця Мустафу, який влаштовується на престижну роботу в готель. Однак одна з клієнток закладу помирає, а підозра падає на знаменитого консьєржа Густава. На головних героїв чекають захопливі пригоди.

Дивіться трейлер до фільму "Готель "Гранд Будапешт": відео українською

"Повернення", Педро Альмодовар

"Любителям драм рекомендую переглянути всі фільми Альмодовара. Тут ви завжди знайдете неймовірні кадри і дуже привабливих актрис, краса яких – в їхній незвичайності. Я люблю Пенелопу Крус. І Альмодовар, схоже, теж її любить", – поділилась Джамала.

Фільм розкаже про молоду іспанку Раймунду, яка живе з безробітним чоловіком та забезпечує свою доньку-підлітка. Грошей їй завжди бракує. Окрім цього, головна героїня десятки років приховує таємницю, яка от-от стане відомою всім. Та на що здатна жінка, щоб захистити свою дитину. Здається, на все, що і доводить Раймунда.



Фільм "Повернення" / Filmix