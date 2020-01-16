Які фільми отримали Оскар за останні 10 років: повний список

Беззаперечно, нагорода "Оскар" вважається однією з найпрестижніших і найзнаковіших у світі. Тому назви фільмів, імена режисерів та акторів, які стали її лауреатами, назавжди залишаться частиною величної історії світового кінематографа.

Вже менше, ніж за місяць "Оскар-2020" назве імена своїх лауреатів. Цьогоріч всі номіновані фільми гідно складають один одному конкуренцію, адже Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вибрала до категорії "Найкращий фільм" усі найпопулярніші стрічки 2019 року.

До речі, тут: Оскар-2020: список номінантів престижної премії

Однак, поки до феєричного шоу та легендарної церемонії нагородження залишилося трохи часу, пропонуємо вам ознайомитися з фільмами, які протягом останнього десятиліття отримували культову статуетку.

Фільми премії "Оскар" за 10 років: список

2010 рік – "Володар бурі" (The Hurt Locker)

Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2010" отримав фільм "Володар бурі".

Сюжет: Сержант першого класу Вільям Джеймс – досвідчений військовий. За свої заслуги він стає новим лідером групи з розмінування і знешкодження боєприпасів. Його елітний загін відправлений працювати в Іраку в період війни після вторгнення у 2004 році. Вільям Джеймс отримав посаду після того, як старший сержант Томпсон загинув при знешкодженні саморобного вибухового пристрою в Багдаді. А команда, на яку покладається Джеймс, складається з сержанта Джей Ті Сенборн і фахівця Оуена Елдріджа. Вони повинні прикривати Джеймса, коли той виконуватиме довірені йому обов'язки.

"Володар бурі": трейлер дивитися онлайн

2011 рік – "Король говорить!" (The King's Speech)

Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2011" отримав фільм "Король говорить!".

Сюжет: події розгортаються навколо молодого герцога, який незабаром повинен стати британським королем Георгом VI. Однак майбутнього короля величної імперії мучить нервове заїкання. Він не може виступати перед країною, оскільки у відповідальні моменти його охоплює ще більший страх і заїкання збільшується.

Тому він вирішує звернутися до незвичайного логопеда Лайонела Лога, благаючи про допомогу. Не все і одразу далося королю легко, бувало, він хотів покинути заняття, однак після унікальних вправ Георг, здається, знаходить свій королівський голос. Тепер він готовий надихнути свою Англію на війну проти нацистської Німеччини.

"Король говорить!": трейлер дивитися онлайн



2012 – "Артист" (The Artist)

Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2012" отримав фільм "Артист".

Сюжет: події розгортаються у Голлівуді у 1927 році. Зірка німого кіно Джордж Валентин перебуває в зеніті кар'єри. Його впізнають, возвеличують та обожнюють. Однак у цей час усі технології розвивалися з неймовірною швидкістю. Для когось такий різкий стрибок стане справжнім подарунком, а для когось – справжнім розчаруванням.

Швидка поява звукових фільмів змусить глядачів швидко забути про німого артиста. А от для молодої та амбіційної статистки Пеппі Міллер такий перебіг подій, навпаки, прокладе дорогу до слави, яка у неї тільки починається.

"Артист": трейлер дивитися онлайн

2013 – "Арго" (Argo)

Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2013" отримав фільм "Арго".

Сюжет: події у фільмі "Арго" розгортаються 4 листопада 1979 року під час революції в Ірані. Ситуація досягає точки кипіння, коли при штурмі посольства США в полон було взято більше ніж 60 дипломатів. Однак під час захвату полонених шістьом з них вдається вислизнути і знайти притулок у будинку канадського посла. Господар будинку добре розуміє, що в разі викриття іранські війська влаштують їм публічну страту. Аби не натрапити на небезпеку, фахівець ЦРУ з таємного вивозу людей з країни, Тоні Мендез, пропонує нестандартний та дуже ризикований план їхньою евакуації.

"Арго": трейлер дивитися онлайн



2014 – "12 років рабства" (12 Years a Slave)