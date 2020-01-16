Які фільми отримали Оскар за останні 10 років: повний список
Беззаперечно, нагорода "Оскар" вважається однією з найпрестижніших і найзнаковіших у світі. Тому назви фільмів, імена режисерів та акторів, які стали її лауреатами, назавжди залишаться частиною величної історії світового кінематографа.
Вже менше, ніж за місяць "Оскар-2020" назве імена своїх лауреатів. Цьогоріч всі номіновані фільми гідно складають один одному конкуренцію, адже Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вибрала до категорії "Найкращий фільм" усі найпопулярніші стрічки 2019 року.
До речі, тут: Оскар-2020: список номінантів престижної премії
Однак, поки до феєричного шоу та легендарної церемонії нагородження залишилося трохи часу, пропонуємо вам ознайомитися з фільмами, які протягом останнього десятиліття отримували культову статуетку.
Фільми премії "Оскар" за 10 років: список
2010 рік – "Володар бурі" (The Hurt Locker)
Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2010" отримав фільм "Володар бурі".
Сюжет: Сержант першого класу Вільям Джеймс – досвідчений військовий. За свої заслуги він стає новим лідером групи з розмінування і знешкодження боєприпасів. Його елітний загін відправлений працювати в Іраку в період війни після вторгнення у 2004 році. Вільям Джеймс отримав посаду після того, як старший сержант Томпсон загинув при знешкодженні саморобного вибухового пристрою в Багдаді. А команда, на яку покладається Джеймс, складається з сержанта Джей Ті Сенборн і фахівця Оуена Елдріджа. Вони повинні прикривати Джеймса, коли той виконуватиме довірені йому обов'язки.
"Володар бурі": трейлер дивитися онлайн
2011 рік – "Король говорить!" (The King's Speech)
Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2011" отримав фільм "Король говорить!".
Сюжет: події розгортаються навколо молодого герцога, який незабаром повинен стати британським королем Георгом VI. Однак майбутнього короля величної імперії мучить нервове заїкання. Він не може виступати перед країною, оскільки у відповідальні моменти його охоплює ще більший страх і заїкання збільшується.
Тому він вирішує звернутися до незвичайного логопеда Лайонела Лога, благаючи про допомогу. Не все і одразу далося королю легко, бувало, він хотів покинути заняття, однак після унікальних вправ Георг, здається, знаходить свій королівський голос. Тепер він готовий надихнути свою Англію на війну проти нацистської Німеччини.
"Король говорить!": трейлер дивитися онлайн
2012 – "Артист" (The Artist)
Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2012" отримав фільм "Артист".
Сюжет: події розгортаються у Голлівуді у 1927 році. Зірка німого кіно Джордж Валентин перебуває в зеніті кар'єри. Його впізнають, возвеличують та обожнюють. Однак у цей час усі технології розвивалися з неймовірною швидкістю. Для когось такий різкий стрибок стане справжнім подарунком, а для когось – справжнім розчаруванням.
Швидка поява звукових фільмів змусить глядачів швидко забути про німого артиста. А от для молодої та амбіційної статистки Пеппі Міллер такий перебіг подій, навпаки, прокладе дорогу до слави, яка у неї тільки починається.
"Артист": трейлер дивитися онлайн
2013 – "Арго" (Argo)
Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2013" отримав фільм "Арго".
Сюжет: події у фільмі "Арго" розгортаються 4 листопада 1979 року під час революції в Ірані. Ситуація досягає точки кипіння, коли при штурмі посольства США в полон було взято більше ніж 60 дипломатів. Однак під час захвату полонених шістьом з них вдається вислизнути і знайти притулок у будинку канадського посла. Господар будинку добре розуміє, що в разі викриття іранські війська влаштують їм публічну страту. Аби не натрапити на небезпеку, фахівець ЦРУ з таємного вивозу людей з країни, Тоні Мендез, пропонує нестандартний та дуже ризикований план їхньою евакуації.
"Арго": трейлер дивитися онлайн
2014 – "12 років рабства" (12 Years a Slave)
Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2014" отримав фільм "12 років рабства".
Сюжет: події розгортаються у 1841 році у Нью-Йорку. В центрі сюжету постає Соломон Нортап – вільний чорношкірий, якому запропонували вигідну роботу у Вашингтоні. Однак, так і не спробувавши себе на новому місці, його викрадаються і продають у рабство. Протягом 12 років Соломон переходить від одного рабовласника до іншого, проте, попри складні умови, він зберігає свою гідність. Соломон і далі мирився б з долею, якби не зустрівся з Семюелем Бассом. Чоловік, який бореться з рабовласницьким станом, має намір допомогти незаконно захопленому чоловікові.
2015 – "Бердмен" (Birdman)
Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2015" отримав фільм "Бердмен".
Сюжет: в центрі сюжету постає Ріґґан Томсон. Колись його ім’я стало відомим на весь світ завдяки виконанню ролі супергероя Бердмена. Однак з того часу багато чого змінилося, та й було це досить давно. Тепер, аби повернути собі славу, родину, а також самого себе, Ріґґан Томсон змушений переступити через себе і зіграти на Бродвеї.
"Бердмен": трейлер українською дивитися онлайн
2016 – "У центрі уваги" (Spotlight)
Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2016" отримав фільм "У центрі уваги".
Сюжет: події, покладені в основу фільму, відбувалися насправді на початку 2000-х років. Тоді журналісти відомої газети The Boston Globe запідозрили бостонських священиків у домаганнях малолітніх. Аби вивести педофілів на чисту воду, група представників ЗМІ починала власне розслідування. Їм доведеться добряче постаратися, аби довести, що служителі Бога – злочинці-збоченці.
"У центрі уваги": трейлер українською дивитися онлайн
2017 – "Місячне сяйво" (Moonlight)
Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2017" отримав фільм "Місячне сяйво".
Сюжет: події розгортаються навколо темношкірого хлопця на ім’я Шарон. Фільм розповідатиме про три стадії його дорослішання. Так, у дитинстві він та його наркозалежна мама Паула мешкали у кримінальному районі Маямі. Маленького Шарона постійно кривдили в школі, але його мати зовсім не турбувалася про це. У підлітковому віці хлопець несподівано знайомиться з Кевіном. Він одразу стає Шарону другом і розуміє його без слів. З часом між юними хлопцями зароджується не просто дружба. А розчарований життям Шарон також стає залежним від наркотиків.
"Місячне сяйво": трейлер дивитися онлайн
2018 – "Форма води" (The Shape of Water)
Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2018" отримав фільм "Форма води".
Сюжет: події розгортаються під час епохи "холодної війни" в Америці у 1962 році. В центрі сюжету – самотня жінка Еліза, яка працює у таємній урядовій лабораторії. Її життя кардинально змінюється, коли вона разом з іншою співробітницею Зельдою дізнається про секретний експеримент.
"Форма води": трейлер українською дивитися онлайн
2019 – "Зелена книга" (Green Book)
Нагороду у номінації "Найкращий фільм" на церемонії нагородження "Оскар-2019" отримав фільм "Зелена книга".
Сюжет: події розгортаються у 1962 році. Викидайло італо-американського походження на прізвисько "Тоні Балакун" наймають шофером на час туру відомого афроамериканського джазового піаніста Дона Ширлі. Двоє чоловіків, яким доведеться перебувати разом багато часу у тісному автомобілі, виявляються абсолютно різними. Дорогою вони користуються так званою "Зеленою книгою", що містить інформацію про безпечні місця для афроамериканців. Ця подорож розкриє їм очі на багато речей, що відбуваються у світі навколо них.
"Зелена книга": трейлер українською дивитися онлайн
Поки що нам залишається лише очікувати 9 лютого і спостерігати за церемонією нагородження "Оскар-2020".