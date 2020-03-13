Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
У Голлівуді потерпають від коронавірусу. Тисячі кінотеатрів закрили на карантин, а всі сеанси та прем'єри довелось скасувати. Наразі збитки від пандемії оцінюють у понад 5 мільярдів доларів. Які ж кінострічки змушені чекати в черзі на прем'єру та які зйомки довелось скасувати – читайте у матеріалі LifeStyle 24.
Чимало кіностудій остаточно вирішили відкласти всі проєкти. Так, представники Disney офіційно заявили, що здоров'я працівників та їхня безпека є пріоритетом. Тому рейтингові фільми і серіали вирішили заморозити. Таке ж рішення прийняли й інші представники Голлівуду. Які рейтингові фільми вийдуть у прокат із запізненням – читайте у статті LifeStyle 24.
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Перенесення прем'єр
"007: Не час помирати"
Нова кінострічка про Джеймса Бонда стала чи не найбільш очікуваною новинкою року. Однак через спалах коронавірусу автори "007: Не час помирати" одні з перших оголосили про перенесення прем'єри з квітня на осінь 2020 року.
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"Форсаж 9"
Водночас "Форсаж 9" вирішили взагалі презентувати за рік. На офіційній фейсбук-сторінці фільму оголосили, що прем'єра відбудеться у квітні 2021 року.
Стало ясно, що прихильники по всьому світу не зможуть побачити фільм у травні. Ми розуміємо, що є розчарування в тому, що треба чекати трохи довше, втім, це зроблено задля безпеки. Побачимось наступної весни,
– йдеться у заяві.
Дивіться трейлер до фільму "Форсаж 9": відео
"Мулан"
Чималі збитки прогнозують студії Disney, адже фільм "Мулан" вийде з великим запізненням у Китаї. Наразі невідомо, на яку дату перенесено показ кінострічки. Цікаво, що ще задовго до прем'єри експерти зазначали, що це велике фіаско компанії.
"Нові мутанти"
Окрім цього, перенесено прем'єру фільму "Нові мутанти". У світовий прокат кінострічка мала вийти 2 квітня.
Ми розглядаємо нові потенційні дати релізу 2020 року, які будуть оголошені пізніше,
– зазначили представники Disney у заяві.
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"Тихе місце 2"
Скасували і прем'єрні покази фільму жахів "Тихе місце 2". Презентація фільму очікувалась 20 березня 2020 року, однак через спалах коронавірусу цю подію перенесуть.
"Одна з речей, якими я пишаюся найбільше, це думка, що наш фільм – саме те, що ви повинні побачити всі разом. Однак через мінливі обставини у світі, цілком очевидно, що зараз це не на часі", – зазначив режисер Джон Кразінскі.
Дивіться трейлер до фільму "Тихе місце 2": відео
Скасування зйомок
"Місія нездійсненна 7"
Спалах коронавірусу повпливав і на зйомки фільму "Місія нездійсненна 7". Нову кінострічку створювали в Італії, де зафіксована найбільша смертність в Європі від Covid-19. Через епідемію зйомки скасували, а всю команду закрили на карантин в готелі Венеції. За неофіційними даними, Том Круз не потрапив на карантин.
"Рівердейл"
А от на зйомках серіалу "Рівердейл" у канадському Ванкувері виявили інфікованого на коронавірус. Представники Disney вирішили не називати імені людини, яку терміново госпіталізували, однак запевнили, що всіх, хто контактував з нею, перевірили на Covid-19. Коли відновлять знімальний процес, поки невідомо.
"Сокіл та Зимовий солдат"
Не можуть продовжити зйомки і творці нового серіалу "Сокіл та Зимовий солдат". Вся знімальна група, яка перебувала у Чехії, повернулась до Атланти, де ведеться основний процес зйомок.
"Карнівал Роу"
Заморозили і зйомки популярного серіалу з Орландо Блумом та Карою Делевінь – "Карнівал Роу". Знімальну групу, яка перебувала в Чехії, відправили на карантин.
Ми їдемо додому на карантин. Ми повертаємося додому в США, принаймні, я повертаюся додому. Здається, це дійсно божевілля через коронавірус, але робимо правильно і краще будемо в безпеці. Через кілька тижнів ми переможемо цього "поганого хлопця",
– написав Орландо Блум.
"Ранкове шоу"
Відмовились продовжувати роботу і представники серіалу "Ранкове шоу". Стрічка з Різ Візерспун та Дженніфер Еністон отримала шалену популярність у мережі, однак в Apple одностайно вирішили заморозити всі проєкти на час пандемії коронавірусу.
"У співпраці з нашими партнерами з Apple ми прийшли до висновку, що було б розумно зробити двотижневу перерву для оцінки ситуації та забезпечення безпеки неймовірних людей, які роблять це шоу", – розповіли вони Deadline.