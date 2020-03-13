Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду

У Голлівуді потерпають від коронавірусу. Тисячі кінотеатрів закрили на карантин, а всі сеанси та прем'єри довелось скасувати. Наразі збитки від пандемії оцінюють у понад 5 мільярдів доларів. Які ж кінострічки змушені чекати в черзі на прем'єру та які зйомки довелось скасувати – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Чимало кіностудій остаточно вирішили відкласти всі проєкти. Так, представники Disney офіційно заявили, що здоров'я працівників та їхня безпека є пріоритетом. Тому рейтингові фільми і серіали вирішили заморозити. Таке ж рішення прийняли й інші представники Голлівуду. Які рейтингові фільми вийдуть у прокат із запізненням – читайте у статті LifeStyle 24.

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Перенесення прем'єр

"007: Не час помирати"

Нова кінострічка про Джеймса Бонда стала чи не найбільш очікуваною новинкою року. Однак через спалах коронавірусу автори "007: Не час помирати" одні з перших оголосили про перенесення прем'єри з квітня на осінь 2020 року.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

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"Форсаж 9"

Водночас "Форсаж 9" вирішили взагалі презентувати за рік. На офіційній фейсбук-сторінці фільму оголосили, що прем'єра відбудеться у квітні 2021 року.

Стало ясно, що прихильники по всьому світу не зможуть побачити фільм у травні. Ми розуміємо, що є розчарування в тому, що треба чекати трохи довше, втім, це зроблено задля безпеки. Побачимось наступної весни,

– йдеться у заяві.

Дивіться трейлер до фільму "Форсаж 9": відео

"Мулан"

Чималі збитки прогнозують студії Disney, адже фільм "Мулан" вийде з великим запізненням у Китаї. Наразі невідомо, на яку дату перенесено показ кінострічки. Цікаво, що ще задовго до прем'єри експерти зазначали, що це велике фіаско компанії.

"Нові мутанти"

Окрім цього, перенесено прем'єру фільму "Нові мутанти". У світовий прокат кінострічка мала вийти 2 квітня.

Ми розглядаємо нові потенційні дати релізу 2020 року, які будуть оголошені пізніше,

– зазначили представники Disney у заяві.

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"Тихе місце 2"

Скасували і прем'єрні покази фільму жахів "Тихе місце 2". Презентація фільму очікувалась 20 березня 2020 року, однак через спалах коронавірусу цю подію перенесуть.

"Одна з речей, якими я пишаюся найбільше, це думка, що наш фільм – саме те, що ви повинні побачити всі разом. Однак через мінливі обставини у світі, цілком очевидно, що зараз це не на часі", – зазначив режисер Джон Кразінскі.

Дивіться трейлер до фільму "Тихе місце 2": відео

Скасування зйомок

"Місія нездійсненна 7"

Спалах коронавірусу повпливав і на зйомки фільму "Місія нездійсненна 7". Нову кінострічку створювали в Італії, де зафіксована найбільша смертність в Європі від Covid-19. Через епідемію зйомки скасували, а всю команду закрили на карантин в готелі Венеції. За неофіційними даними, Том Круз не потрапив на карантин.

"Рівердейл"

А от на зйомках серіалу "Рівердейл" у канадському Ванкувері виявили інфікованого на коронавірус. Представники Disney вирішили не називати імені людини, яку терміново госпіталізували, однак запевнили, що всіх, хто контактував з нею, перевірили на Covid-19. Коли відновлять знімальний процес, поки невідомо.

"Сокіл та Зимовий солдат"

Не можуть продовжити зйомки і творці нового серіалу "Сокіл та Зимовий солдат". Вся знімальна група, яка перебувала у Чехії, повернулась до Атланти, де ведеться основний процес зйомок.

"Карнівал Роу"

Заморозили і зйомки популярного серіалу з Орландо Блумом та Карою Делевінь – "Карнівал Роу". Знімальну групу, яка перебувала в Чехії, відправили на карантин.

Ми їдемо додому на карантин. Ми повертаємося додому в США, принаймні, я повертаюся додому. Здається, це дійсно божевілля через коронавірус, але робимо правильно і краще будемо в безпеці. Через кілька тижнів ми переможемо цього "поганого хлопця",

– написав Орландо Блум.

"Ранкове шоу"

Відмовились продовжувати роботу і представники серіалу "Ранкове шоу". Стрічка з Різ Візерспун та Дженніфер Еністон отримала шалену популярність у мережі, однак в Apple одностайно вирішили заморозити всі проєкти на час пандемії коронавірусу.

"У співпраці з нашими партнерами з Apple ми прийшли до висновку, що було б розумно зробити двотижневу перерву для оцінки ситуації та забезпечення безпеки неймовірних людей, які роблять це шоу", – розповіли вони Deadline.