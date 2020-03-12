Фільми про епідемії та віруси, які зможуть здивувати

Кінострічки про віруси та епідемії завжди мали чималу популярність серед кіноманів, адже завдяки їм люди можуть по-іншому глянути на своє буденне життя та цінувати спокійні будні. Які ж кінострічки варті вашого часу – дивіться у добірці LifeStyle 24.

Зазвичай, хоррори про зомбі та віруси асоціюються у людей зі страхом та прагненням вижити. Однак не всі фільми про епідемії доводять цю думку. У тематичній добірці LifeStyle 24 кіномани зможуть знайти романтичні кінострічки, філософські, екшн та навіть комедію.

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"Зараза"

Світова прем'єра: 9 вересня 2011 р.

Рейтинг IMDb: 6,6

В головних ролях: Метт Деймон, Кейт Вінслет, Джуд Лоу, Гвінет Пелтроу, Маріон Котіяр, Лоуренс Фішберн.

Сюжет: Всесвітня організація охорони здоров'я намагається припинити поширення смертельного вірусу. Його походження науковці не могли пояснити, тому і препаратів чи вакцини немає. Недуга стрімко забирає життя інфікованих людей, не даючи їм шансу на одужання.

У США епідемія починається із Бет Емхофф, яка повертається додому після мандрівки до Гонконгу. Саме там вона підхопила невідомий вірус, який незадовго після повернення дав про себе знати. Жінка померла за загадкових обставин. Від недуги помирає і її син Кларк, а от імунітет чоловіка Мітча Емхоффа врятував його від смерті. За порятунок американців беруться найкращі лікарі світу.

"Зараза": дивіться відео трейлера

"Останнє кохання на Землі"

Світова прем'єра: 26 серпня 2011 р.

Рейтинг IMDb: 7,1

В головних ролях: Юен Макгрегор, Єва Грін, Конні Нільсен

Сюжет: випадкова зустріч шеф-кухаря Майкла та епідеміолога Сьюзен переростає у пристрасний роман. Їхні стосунки розвиваються на тлі загадкової епідемії, яка вирує не тільки в місті Глазго, де відбуваються події фільму, але й в усьому світі. Один за одним у людей відмовляють рецептори: спершу медики реєструють втрату нюху, потім – смаку. Сьюзен намагається встановити, чому вірус поширився у всьому світі та як з ним боротись. Вона називає недугу SOS (Severe Olfactory Syndrome – важкий нюховий синдром). Втрата слуху стає для Землі глобальною катастрофою: люди стають агресивні та вдаються до насилля. А вже після цього наступає ейфорія і блаженство: всі відчувають взаємну теплоту і любов.

Як і епідемія, розвиваються стосунки Сьюзен і Майкла, які змальовані дуже реалістично та чуттєво.

"Останнє кохання на Землі": дивіться відео трейлера

"Епідемія"

Світова прем'єра: 20 березня 2013 р.

Рейтинг IMDb: 6,1

В головних ролях: Кім Гутьєррес, Хосе Коронадо, Марта Етура, Летиція Долера, Мікель Іглесіас, Пере Вентура, Луїс Солер

Сюжет: невідомий вірус стрімко поширився планетою, а люди потерпають від боязні відкритого простору. Ті, хто залишився живими, ховаються під землею або в будівлях. Головного героя, офісного клерка Марка, спалах епідемії застає на роботі. Вдома у нього залишилась дружина, яка перебуває на останніх місяцях вагітності. Він намагається повернутись до будинку, просуваючись підземкою та підвалами. Та чи наважиться Марк вийти на вулицю, щоб зробити останній крок додому?

"Епідемія": дивіться відео трейлера

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"Я – легенда"

Світова прем'єра: 3 квітня 2008 р.

Рейтинг IMDb: 7,2

В головних ролях: Вілл Сміт, Алісе Брага, Чарлі Тахан.

Сюжет: головний герой – військовий медик Роберт Невіл – намагається стримати розповсюдження невиліковного вірусу, який створили люди. Ліки проти раку перетворили людей на істот, що нагадують зомбі та вампірів. Після епідемії Роберт залишається в Нью-Йорку єдиним живим, який вночі намагається вижити від нападу інфікованих. Окрім цього, у його крові є імунітет до вірусу, з якого він хоче зробити антидот.

"Я – легенда": дивіться відео трейлера (російською)

"28 днів потому"

Світова прем'єра: 1 листопада 2001 р.

Рейтинг IMDb: 7,6

В головних ролях: Кілліан Мерфі, Наомі Гарріс, Ноа Гантлі, Брендан Глісон, Меган Бернс.

Сюжет: події відбуваються у Великій Британії, коли світ охоплює пандемія. Інфіковані люди перетворюються на жорстоких монстрів, мета яких – вбити якомога більше істот. Щоб збільшити шанси на виживання, четверо героїв об'єднуються в одну команду. Однак захищатись їм доведеться не тільки від монстрів, але й від людей.

"28 днів потому": дивіться відео трейлера

"Всесвітня війна Z"

Світова прем'єра: 20 червня 2013 р.

Рейтинг IMDb: 7,0

В головних ролях: Бред Пітт, Сірель Енос, Джеймс Бедж Дейл, Метью Фокс.

Сюжет: невідомий вірус стрімко заполонив США. Головний герой фільму Гаррі Лейн завдяки роботі в ООН зумів врятувати свою сім'ю від перетворення на зомбі. І коли найближчі люди опиняються на урядовому авіаносці, Гаррі починає думати, як зупинити моторошну епідемію. Його власне розслідування приводить до Ізраїля, однак потрапити в країну, де вирує спалах недуги, фактично неможливо. Тому головний герой вирішує стати одним з інфікованих, аби знайти антидот проти хвороби.

"Всесвітня війна Z": дивіться відео трейлера (українською)

"Зомбі на ім'я Шон"

Світова прем'єра: 29 березня 2004 р.

Рейтинг IMDb: 7,9

В головних ролях: Саймон Пегг, Білл Найї, Метт Лукас, Нік Фрост, Мартін Фріман, Гарт Дженнінгс, Гевін Фергюсон, Ділан Моран, Кейр Міллс, Кейт Ешфілд, Люсі Девіс

Сюжет: Шон і в 30 років залишається шибеником та людиною без амбіцій чи цілей. Вдень він продає електротехніку в магазині, а вечори проводить у пивному барі навпроти роботи. Посварившись зі своєю дівчиною Ліз, головний герой перебирає з алкоголем. Виявляється, він проспав кінець світу: епідемія охопила Велику Британію та перетворила всіх жителів на ненаситних зомбі. Побачивши ці юрби зомбі, які сновигають містом у пошуках поживи, Шон розуміє, наскільки йому дороге було попереднє життя.

Автори кумедно змалювали всі типові фільми про епідемії та віруси, а головний герой Шон не може не викликати усмішки у глядачів.

"Зомбі на ім'я Шон": дивіться відео тизера