Фільми про підлітків, школу, дружбу та любов: найкраща добірка

Підлітковий вік – один із тих періодів, які ми найбільше пам’ятаємо та найчастіше згадуємо. Юність – це час нових життєвих уроків, випробовувань, пошуку себе, першої справжньої дружби та закоханості.

Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас добірку фільмів про підлітків, які закохуються, бунтують з батьками, товаришують з однокласниками, рятують тварин та проживають таке життя, яке запам’ятають надовго.

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Фільми про підлітків

"Після" (After – 2019)

У кінокартині "Після", де головними героями виступають підлітки – вирує неабияка пристрасть та романтика.

За сюжетом, американська дівчинка-відмінниця, закохується у свого ровесника. Однак хлопець є повною її протилежністю. Він – бешкетник і точно вже не відмінник. Попри пристрасть, яка розгорілася між закоханими, в їхньому житті стаються неприємні несподіванки. Все, що хотів приховати від коханої хлопець – стане відомим.

Фільм "Після": дивіться трейлер онлайн

"Пригоди Мії та білого Лева" (Mia et le lion blanc – 2019)

Сімейна драма розповідає про 11-річну Мію, яка разом з сім'єю переїхала з дощового Лондона до спекотної Африки через роботу батька. За місцем проживання у них є ферма, де вони доглядають за тваринами. Дівчинка потоваришувалася з білим левом на ім'я Чарлі. Мія ростила його 3 роки, аж поки він не виріс у дорослого лева.

Після цього у доньки з батьком почалися непорозуміння та чвари, адже він усіляко намагався уникнути зустрічей Мії та Чарлі. Батько вирішує позбутися лева, але дівчина не здається і рятує улюбленця від продажу – вони тікають до заповідника, де Чарлі буде в абсолютній безпеці.

Фільм "Пригоди Мії та білого Лева": дивіться трейлер онлайн

"За 5 кроків до кохання" (Five Feet Apart – 2019)

За сюжетом, пара підлітків із небезпечними для життя захворюваннями зустрічаються в лікарні та закохуються одне в одного. Втім простір, в якому вони живуть, диктує жорстку умову – вони повинні перебувати не ближче метра один від одного, їм не дозволено навіть доторкатися одне до одного. Але справжня любов не знає кордонів, і чим сильніше почуття, тим більша спокуса порушити правила.

Фільм "За 5 кроків до кохання": дивіться трейлер онлайн

"Пампушка" (Dumplin' – 2018)

Головна героїня фільму Уіллоудін – дочка колишньої "Королеви краси". Розумна, смішна та весела дівчина комплексує від насмішок з приводу своєї ваги, а також страждає від того, що її мама піклується про зовнішність більше, ніж про сім'ю. Щоб довести своїй матері, що вона здатна на більше, ніж від неї очікують, Уіллоудін записується на конкурс краси.

Дівчина хоче довести усім, що навіть товстенькі дівчатка, які люблять булочки, теж мають право виглядати привабливо і брати участь у різноманітних конкурсах.

Фільм "Пампушка": дивіться трейлер онлайн

"Опівнічне сонце" (Midnight Sun – 2018)

Сімнадцятирічна дівчина Кеті страждає на рідкісне захворювання шкіри. Її шкіра настільки чутлива, що просто не переносить сонячного світла. Тож увесь світловий день вона проводить вдома, а на вулицю виходить лише ввечері. Одного разу під час прогулянки дівчина знайомиться з позитивним та веселим хлопцем Чарлі. Вона закохується в усміхненого рудоволосого парубка і заради почуттів готова летіти на світло, як метелик. Що подарує парі це божевільне почуття – дивіться у фільмі.

Фільм "Опівнічне сонце": дивіться трейлер онлайн

"Літо. Однокласники. Любов" (LOL – 2011)

Головна героїня – старшокласниця Лола, яка живе з матір’ю в затишному передмісті Чикаго. Кожну дівчинку-підлітка в її віці цікавлять вечірки, модний одяг, прогулянки з подругами та хлопці. Дівчина досить часто прогулює школу, відповідно отримує погані оцінки та відстає у навчанні. Мати дівчини – молода та приваблива Енн ще намагається влаштувати своє особисте життя, тож процес виховання Лоли трішки запустила. Вони часто сваряться і ніяк не можуть дійти до згоди.

Попри все, старшокласниця закохується у хлопця і зовсім скоро на них чекає чудовий час, який вони зможуть провести лише удвох – їх чекає подорож. Втім через проблеми з матір’ю, Лола може позбутися шансу провести вікенд у Парижі, адже Енн незадоволена поведінкою дівчини та її оцінками.

Фільм "Літо. Однокласники. Любов": дивіться трейлер онлайн