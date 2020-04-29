Романтичні фільми про танці, які надихають

29 квітня у світі відзначають Міжнародний день танцю. Ця дата відома всім, хто залюбки живе у ритмі пристрасного танго, чи зухвалого пасодоблю. А щоб відчути атмосферу танців, пропонуємо у цей день переглянути романтичні кінострічки, які надихнуть вас.

Фільми про танці одразу ж асоціюються у кіноманів з легендарними "Брудними танцями" чи "Давайте потанцюємо". Однак і нові кінострічки зможуть створити атмосферний вечір, сповнений романтики. Що варто переглянути на карантині – дізнавались журналісти LifeStyle 24.

Цікаво: Найкращі фільми 2020 року, які вже доступні в онлайн

"Ла-ла ленд"

Оригінальна назва: La La Land

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 8,0

Головні актори: Раян Гослінг, Емма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К. Сіммонс, Розмарі ДеВітт, Фінн Віттрок, Каллі Ернанде

Оскароносний мюзикл "Ла-ла ленд" – без сумніву, очолив би рейтинг романтичних фільмів про танці за останні 5 років. Кінострічка розкаже глядачам зворушливу історію кохання Мії та Себастьяна. Головні герої такі різні, однак з першого ж погляду відчувають особливий трепет один до одного.

Дивіться трейлер до фільму "Ла-ла ленд": відео

"Давай танцюй"

Оригінальна назва: Давай танцюй

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Головні актори: Денис Реконвальд, Валентина Войтенко, Роман Чухманенко, Яків Кучеревський, Олександр Мель

Перша українська кінострічка про танці заслуговує уваги кіноманів. Головний герой фільму – Микита. Він виріс у невеликому місті на Донбасі та єдине, що вміє добре робити – танцювати. І, можливо, про талант хлопця так би й ніхто не почув, якби той не наважився взяти участь у столичному конкурсі. Гроші він мусить заробити будь-якою ціною, адже його рідний брат потребує дорогої операції.

Ну, і куди ж без кохання? Головний герой, звісно, закохується у красуню, яка має теж чимало проблем у житті.

Дивіться трейлер до фільму "Давай танцюй": відео

Дивіться також: Найкращі українські екранізації книг, за які не соромно

"Танцюй серцем"

Оригінальна назва: Lets Dance

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 5,9

Головні актори: Раян Бенсетті, Алексія Джордано, Гійом де Тонкедек, Мехді Керкуш, Брахім Зайбат

А щоб відчути ритми хіп-хопу в поєднанні з балетом, пропонуємо переглянути бельгійсько-французьку кінострічку "Танцюй серцем". Здавалось би, сюжет передбачуваний: танцівники хіп-хопу потрапляють у спеціальну школу, де вивчають мистецтво танцю. Перед ними завдання – додати у класичний балет легкості та імпровізації та виграти з цією постановкою конкурс. Та, якщо події у фільмі будуть передбачуваними, то танці таки зможуть вас здивувати.

Дивіться трейлер до фільму "Танцюй серцем": відео

"Супер Майк XXL"

Оригінальна назва: Magic Mike XXL

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,1

Головні актори: Ченнінг Тейтум, Ембер Герд, Елізабет Бенкс, Метт Бомер, Джада Пінкет-Смітт, Алекс Родрігес, Дональд Гловер

Додати перчинки до вечора допоможе запальний стриптизер Майк, який вже підкорив серця тисяч кіноманок. За сюжетом, він вже 3 роки не виступає на сцені, але погодився взяти участь у фінальному шоу. Обережно, буде гаряче!

Дивіться трейлер до фільму "Супер Майк XXL": відео

"Крок вперед 6: Рік танців"

Оригінальна назва: Step Up China

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 3,4

Головні актори: Хуан Цзінсін, Мен Мейці, Оводог, Джейд Чайновет, Чжоу Ісюань

Найновіший танцювальний фільм із серії "Крок вперед". Кінокритики вважають, що ця новинка за сюжетом не така потужна, як її попередники, з чим неможливо не погодитись. Однак радимо переглянути, щоб побачити синхронні па та ліричну історію головних героїв.

Дивіться трейлер до фільму "Крок вперед 6: Рік танців": відео