Прем'єри січня: 6 вражаючих фільмів, які обов'язково треба переглянути

Ідеальний той новий рік, який розпочався з красивих атмосферних і, що головне, нових фільмів. Адже всіма улюблені пригоди Кевіна МакКалістера, як олів'є у Новорічну ніч – ніби гарна традиція, але хочеться чогось нового. Тому в січні здивувати свого глядача обіцяє не лише світовий кінематограф, але й український, кожен з яких плідно працював протягом року, щоб зацікавити вас захоплюючими історіями.

У цей новорічний і святковий період усе, чого хочеться – відпочивати і дивитися фільми, дивитися фільми і відпочивати, і ще так кілька разів по колу. Однак, якщо ви і ваша весела компанія хочете незабутніх емоцій, не варто обмежувати себе домашнім переглядом кіно. Купуйте квитки в кінозал, адже перший місяць нового року обіцяє здивувати новинками.

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Якщо ви пропустили! На початку січня у великий прокат вийшло дві різдвяні стрічки. "Щасливого Різдва" від американських кінотворців, де головну роль зіграла "мати драконів" Емілія Кларк, а також українська комедія "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке". Додамо, що друга знята за мотивами твору відомого українського казкаря Сашка Лірника.

1. "Подорож доктора Дулітла" (The Voyage of Doctor Dolittle)

Закривати сезон різдвяних свят випала можливість американському фільму "Подорож доктора Дулітла". Стрічка знята у жанрах "комедія" та "сімейний", а це означає, що, якщо у вас є діти, то ваш святковий сімейний вечір забезпечено. В основу фільму 2020 року покладено серію із 13 книг Г'ю Лофтінга, перша з яких вийшла у 1920 році, а остання – у 1952 році.

До речі, прізвище лікаря перекладається з мови оригіналу як "робити щось маленьке".

Світова прем'єра: 9 січня 2020 року

Прем'єра в Україні: 9 січня 2020 року



Один із постерів до фільму "Подорож доктора Дулітла" / IMDb

Сюжет фільму "Дулітл": Ексцентричному доктору Джону Дулітлу випала можливість жити у вікторіанській Англії. Сім років тому він, відомий лікар-ветеринар, втратив свою дружину. З тих пір він ховається від самотності за високими стінами свого маєтку в компанії екзотичних тварин. Але коли юна королева тяжко захворіє, відомому доктору Дулітлу доведеться відправитися в дивовижну подорож за пошуками ліків, які є лише на міфічному острові. Дулітлу доведеться проявити свою мужність і кмітливість, адже на нього чекають несподівані зустрічі зі старими ворогами, а також знайомства з дивовижними істотами.

Головна роль доктора Дулітла дісталася Роберту Дауні-молодшому, а фантастичних колег-звірів озвучували Том Голланд, Рамі Малек, Емма Томпсон, Джон Сіна, Маріон Котіяр, Майкл Шин і Рейф Файнз.

"Подорож доктора Дулітла": трейлер українською дивитися онлайн

2. "Під водою" (Underwater)

Якщо ви поціновувач науково-фантастичних кінокартин і поспіхом прогорнули попередню прем’єру, рекомендуємо уважно переглянути інформацію про наступний фільм. Стрічка "Під водою" обіцяє здивувати гострим сюжетом і несподіваним поворотом подій. Назва картини повністю відповідає сценарію, який втілили в екранізацію голлівудські кінотворці. Підводні зйомки фільму проходили у Новому Орлеані, що в США. Голлівуд в очікуванні релізу.

Світова прем'єра: 10 січня 2020 року

Прем'єра в Україні: 9 січня 2020 року



Кадр з фільму "Під водою" / IMDb

Сюжет фільму "Під водою": Події розгортаються навколо Нори Прайс, яка є однією з членів групи науковців, які вивчають підводний світ. Норі та її колегам доводиться перебувати на спеціально облаштованій підводній базі у так званих відрядженнях не один і навіть не два тижні, адже їхня робота – дослідження глибин океану.

Для того, щоб бути частиною таких операцій, потрібна неабияка сила волі та відповідна фізична підготовка. Норі Прайс вона властива. Однак навіть такі сміливі та підготовлені дівчата безсилі перед могутньою природою. В процесі одного з досліджень, коли група "засіла" на дні океану, їхнє місце розташування стало епіцентром сильного землетрусу. Через високу позначку поштовхів більша частина їхньої підводної інфраструктури була зруйнована. Тепер науковцям доведеться прикласти чимало зусиль, аби прокласти собі шлях з-під води і залишитися в живих.

Головні ролі в фільмі зіграли Крістен Стюарт та Венсан Кассель. Компанію їм склали Джессіка Генвік, ТіДжей Міллер, Мамуду Аті, Ганнер Райт та Джон Галлахер молодший.

"Під водою": трейлер українською дивитися онлайн

3. "Віддана"

На екваторі першого місяця 2020 року в кінотеатрах очікується українська мелодрама "Віддана". Історична стрічка є першою екранізацією на роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія", що вийшов у 2014 році. Для зйомок української картини було побудовано чимало масштабних декорацій, які, за ідеєю, повинні були відтворювати вулиці стародавнього Івано-Франківська. Однак зйомки проходили не лише на Західній Україні. Фільм "Віддана" знімали також у Києві та Білій Церкві.

Прем'єра в Україні: 16 січня 2020 року



Головні герої фільму "Віддана" / Фото з офіційної сторінки у фейсбуці

Сюжет фільму "Віддана": Події історичної драми розгортаються наприкінці XIX століття у Станіславові. У центрі сюжету постає не зовсім звичайна сім'я – батько і двоє дочок, одна з яких рідна, а друга – прийомна. Річ у тім, що у 1868 році в страшній пожежі загинула дружина головного героя доктора Анґера, а також сім'я, яка працювала у їхньому будинку. Вижити вдалося лише його рідній доньці Адель та доньці їхніх слуг – Стефанії. Тому добрий доктор Анґер вирішив прийняти другу за свою, все життя виховуючи як невід'ємну частину сім'ї.

Однак після інциденту пройшло чимало часу, дівчата виросли та змінилися і готові будувати своє життя далі за межами будинку. Але навіть через 25 років Стефанія та Адель залишаються нерозлучними, подібними і водночас дуже різними. Те, що відрізняє їх напевно – рідна донька доктора Анґера вийшла заміж і досі почуває себе панною, а її зведена сестра переїхала разом з нею, аби виконувати домашню роботу замість неї. Їхній ідеальний зв'язок зазнає поразки, коли вони задумаються над тим, ким вони зараз є одна одній: сестрою і подругою, чи, може, служницею і господинею.

Головні ролі у фільмі зіграли Маріанна Янушевич, Олеся Романова та Роман Луцький. Режисерську роботу виконала Христина Сиволап, а продюсерську – Надія Зайончковська.

"Віддана": трейлер українською дивитися онлайн

4. "Погані хлопці назавжди" (Bad Boys for Life)

Комедійний бойовик "Погані хлопці назавжди" є прямим продовженням культової франшизи з понад 20-річної історією. Як відомо, перша та друга частини вийшли на великий екран у 1995 та 2003 роках. Картини користувалися неабияким успіхом, подарувавши режисеру та Віллу Сміту, для яких "Погані хлопці" були дебютним проєктом, світову популярність. Вже у 2008 році творці заговорили про продовження, однак у знімальної команди виникли проблеми з фінансуванням, тому на третю частину довелося чекати понад 10 років. Зйомки третього та завершального епізоду розпочалися у січня 2019 року і вже навесні того ж року були завершені.

Світова прем'єра: 17 січня 2020 року

Прем'єра в Україні: 23 січня 2020 року



Кадр з фільму "Погані хлопці 3" / IMDb

Сюжет фільму "Погані хлопці 3": події обертаються навколо добре знайомих та всіма улюблених персонажів – Маркуса Бернетта та Майка Лоурі. Досягнувши досить зрілого віку, Маркус зміг втілити в життя свою заповітну мрію. Він став поліцейським інспектором. Його робота приносить йому задоволення, тому й життя наповнене сенсом та радощами. Чого не скажеш про його бойового товариша по службі…

Майк Лоурі переживає кризу середнього віку, через що ніби зупинився на одному місці. Він нічого не хоче робити, в тому числі йти по кар'єрній драбині. Однак повернутися до життя кумедному поліцейському допоможе жорстокий бос румунської мафії. Якось Майк та Маркус завдали його "бізнесу" шкоди і тепер він хоче їм помститися.

Головні ролі незмінно виконали Мартін Ловренс та Вілл Сміт. У крісла режисерів сіли Bilall Fallah та Аділь Ель Арбі, а над сценарієм працювали Джо Карнахан, Кріс Бремнер і Пітер Крейг.

5. "Маленькі жінки" (Little Women)

Американська драматична картина "Маленькі жінки" знята за мотивами однойменної книги Луїзи Мей Елкотт, яка вперше побачила світ ще у 1868 році. Тоді роман продався тиражем у 2000 примірників і більше не припиняв випускатися. Екранізація 2020 року буде восьмим за рахунком проєктом. Перших три було створено у жанрі аніме-серіалів, наступний вийшов мінісеріалом, а після нього ще три повнометражні фільми.

Світова прем’єра: 25 грудня 2019 року

Прем’єра в Україні: 30 січня 2020 року



Кадр з фільму "Маленькі жінки" / IMDb

Сюжет фільму "Маленькі жінки": у центрі сюжету в самому розпалі триває громадянська війна в Сполучених Штатах Америки. Середньостатистична сім’я, яка складається з чотирьох юних сестер – Джо, Мег, Емі та Бет – разом зі своєю матір'ю чекають на повернення батька, який відстоює честь їхньої держави. Однак, попри очікування, їхнє життя не стоїть на місці. Дівчата дорослішають і їм належить приймати рішення, які впливатимуть на усе їхнє подальше життя. Тепер їхні мрії стати художницями, акторками чи письменницями потрохи стають далекими від реальності, а сестрам намагаються донести одну річ – їхня головна місія в житті – це вдало вийти заміж.

Головні ролі чотирьох сестер виконали Сірша Ронан, Емма Вотсон, Флоренс П'ю та Еліза Сканлен. Роль їхньої матері виконає Лора Дерн, яка відома роллю в серіалі "Велика маленька брехня". Також одна з головних ролей дісталася Тімоті Шаламе. Саме він та Сірша Ронан отримали чимало головних сюжетних сцен у фільмі "Маленькі жінки". Шаламе грає багатого сусіда сім'ї Марч, який по вуха закоханий у норовливу Джо, яку зіграла Сірша.

Режисером фільму стала Грета Гервіг, номінантка "Золотого глобуса" та "Оскара" за фільм "Леді-птаха", де головну роль також зіграла Сірша Ронан. Спершу Гервіг погодилася на пропозицію Sony Pictures, за умовами якої повинна була допрацювати сценарій, написаний іншими авторами.

"Маленькі жінки" трейлер українською дивитися онлайн

6. "Джентельмени" (The Gentlemen)

Також у січні поціновувачі кінотворчості Гая Річі зможуть побачити його нову роботу – комедійний бойовик "Джентельмени". Навіть переглядаючи трейлер, фанати 51-річного британського режисера зможуть побачити його "почерк" та відчути його стиль, який не притаманний більше ніяким кінотворцям. До слова, Гай Річі не лише сів у крісло режисера, але й приєднався до написання сценарію, над яким працювали Айван Еткінсон і Марн Девіс. До речі, у процесі зйомок назву фільму кілька разів змінювали. Знімальна команда також розглядала такі варіанти: Toff Guys та Bush.

Світова прем'єра: 24 січня 2020 року

Прем'єра в Україні: 30 січня 2020 року



Постер до фільму "Джентельмени" / IMDb

Сюжет фільму "Джентельмени": Міккі Пірсон – випускник Оксфорда. Про те, що він розумний свідчить його навчання в одному з найпрестижніших закладів світу, однак ні для кого не секрет, що для досягнення успіху потрібно володіти ще й харизмою і мати вдачу. Тож, Пірсон якраз такий. Талановитий хлопець переїхав до США, де йому вдалося побудувати кримінальний "бізнес". У старовинному маєтку, що був розташований подалі від людських очей, Міккі вирощував марихуану, роблячи всіх причетних до цієї справи трішечки щасливішими. Однак у якийсь момент Пірсон вирішив, що пора йому продати свій "ідеальний" бізнес. І збути його Міккі вирішив не будь-кому, а новій династії мільярдерів з Оклахоми.

Головні ролі у фільмі "Джентельмени" зіграють чи не найяскравіші зірки світового кіно. До акторського складу увійшли американці, британці та ірландці, а саме – Меттью Мак-Конегі, Чарлі Ганнем, Мішель Докері, Джеремі Стронґ, Колін Фаррелл і Генрі Голдінг.

"Джентельмени": трейлер українською дивитися онлайн

