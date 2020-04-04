Фільми від Marvel з Робертом Дауні-молодшим, які найбільше сподобалися гллядачам

Знаменитий американський актор, продюсер та музикант Роберт Дауні-молодший сьогодні, 4 квітня, святкує 55-річчя. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 підготували для вас добірку найкращих фільмів від Marvel, у яких вже встиг зіграти актор.

Роберт Дауні-молодший за час своєї кар'єри став улюбленем мільйонів. Популярність він здобув завдяки байопіку "Чаплін", де виконав головну роль коміка Чарлі Чапліна. Двічі був номінований на найпрестижнішу кінопремію Оскар, став дворазовим лауреатом "Золотого глобуса", а також є володарем премії BAFTA.

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У день народження зірки Marvel пропонуємо згадати його найкращі ролі у відомих кінострічках.

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