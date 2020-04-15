Фільми від Маші Єфросиніної, які зможуть вас вразити

Знана українська кіноманка слідом за своїми колегами оприлюднила список улюблених фільмів. Зробила вона це в особливий час, перед Великоднім вікендом, щоб її прихильникам не довелось сумувати у святкові дні.

Телеведуча Маша Єфросиніна зізналась, що у неї часто питають прихильники, які кінострічки варті уваги. Тому зірка вирішила скласти свою традиційну "п'ятірочку", виділивши ті фільми, які неодмінно вразять навіть затятих кіноманів.

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"Моє вчорашнє опитування в сторіз показало 98% бажаючих дізнатися мою добірку кіно! Правда, якщо підсумувати всі списки фільмів, що зараз радять в мережі, вистачить ще на рік карантину (не дай Бог). Але, тим не менш. Сьогодні ловіть список фільмів, які я переглянула, займаючись кардіо на доріжці – вони настільки захоплюють, що мій кілометраж збільшився", – зазначила Маша Єфросиніна.

"Сховище" (2010)

"Це трилер з неймовірною Джуліанною Мур, і дуже несподіваною кінцівкою", – наголосила Маша Єфросиніна.

Фільм "Сховище" розповідає про судового психіатра Кару, яка вивчає тему роздвоєння особистості. Та одного разу вона стикається зі злочинцем, розлад якого не піддається раціональному поясненню. За виглядом звичайного привабливого чоловіка приховується справжнє зло.



Фільм "Сховище" / Офіційний постер

"Джентльмени" (2020)

"Гая Річі обожнюю. І навіть Меттью Макконехі не дратував", – зазначила Маша Єфросиніна.

Це новий фільм, який вже є в онлайн-прокаті. Кінострічка "Джентльмени" розповідає про Міккі Пірсона, який з нічого побудував власну наркоімперію. Та одного дня він вирішив продати бізнес, який зацікавилось надто багато людей. Відтак гра вийде на зовсім інший рівень.

Дивіться трейлер до фільму "Джентльмени": відео

"Аутсайдери" (2019)

"Аутсайдери" і вино під пахвою у чоловіка – те, що треба!" – дотепно підкреслила Маша Єфросиніна.

Кінострічка розкаже, як Генрі Форд ІІ хотів виграти перегони у затятих конкурентів Ferrari. Він замовляє розробку нового автомобіля, який буде вражати всіх глядачів швидкістю та виглядом. За справу беруться геніальний інженер Керролл Шелбі (Метт Деймон) та автогонщик Кен Майлз (Крістіан Бейл).

Дивіться трейлер до фільму "Аутсайдери": відео

"Жінки на межі нервового зриву" (1988)

"Це старий Алмодовар (мій найулюбленіший режисер) про жінок все зрозумів давно! Але як це незрівнянно", – прокоментувала зірка.

Бездоганна історія трьох таких різних жінок, яких зводить доля, розсмішить кожного. А починається все, звісно, з нерозділеного кохання: бойфренд Пепи безслідно зникає, тому жінка прагне вияснити, чому її покинули. Та для цього спершу треба знайти ловеласа.



"Жінки на грані нервового зриву" / Кадр з фільму

"Скандал" (2020)

"Шарліз Терон, Ніколь Кідман, Марго Роббі і реальна історія повалення директора телеканалу FOX за сексуальні домагання співробітниць! Ода невеликій перемозі жінок над тотальним сексизмом!" – анонсувала Маша Єфросиніна.

Дивіться трейлер до фільму "Скандал": відео