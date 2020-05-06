Від ловеласа до шахрая: найкращі ролі Джорджа Клуні, які підкорили світ

6 травня оскароносний актор Джордж Клуні святкує день народження! Зірці Голлівуду сьогодні виповнилось 59. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати про фільми, які принесли актору світову славу та визнання.

Харизматичний і талановитий актор Джордж Клуні давно завоював серця кіноманок. Його поява на екрані вже свідчить про успішність кінострічки. Джордж Клуні починав свою кар'єру з телешоу "Швидка допомога" та завоював прихильність публіки завдяки фільму "Від заходу до світанку". Наразі фільмографія актора нараховує понад 50 стрічок, кожна з яких особлива.

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Та які його ролі найбільше запам'ятались глядачам – дізнавайтесь у добірці LifeStyle 24.

"Одинадцять друзів Оушена"

Знаменита трилогія фільмів про друзів Оушена, мабуть, перше, з чим асоціюється ім'я Джорджа Клуні. У захопливих кінострічках він зіграв одну з головних ролей, поставши перед глядачами з Джулією Робертс, Бредом Піттом, Меттом Деймоном, Кейсі Аффлеком та іншими топовими акторами.

За сюжетом, Денні Оушен достроково виходить з в'язниці, де відбував покарання за крадіжку. Та не минає і доби, як чоловік вигадує нову аферу, що принесе мільйони. Його колишня дружина Тесс почала зустрічатись з власником мережі казино. Саме їх і прагне пограбувати Денні Оушен, заручившись підтримкою найкращих злодіїв США.

Дивіться трейлер до "Одинадцять друзів Оушена": відео

"Сіріана"

Назва фільму "Сіріана" – це термін, який запровадили працівники ЦРУ, щоб позначати ворожі війська на Близькому Сході. Головний герой – розвідник з понад 20-річним стажем Роберт Баєр, який бореться з тероризмом. Та коли уряд більше не фінансує спецоперації, Баєр починає розуміти страшну правду про свою роботу. Його боротьба стає запеклішою, адже глава нафтової компанії хоче укласти договір з шейхом, що може мати непоправні наслідки.

За цю кінострічку Джорджа Клуні отримав нагороду "Оскар". Сталось це у 2006 році.

Дивіться трейлер до фільму "Сіріана": відео

"Майкл Клейтон"

Головний герой – юрист, який вже багато років захищає у суді багатіїв. Майкл Клейтон береться тільки за найскладніші справи, тому називає себе "чистильником". Кар'єра стрімко розвивалась, поки адвокат не отримує нові докази провини працівників однієї з великих корпорацій. Тому перед Майклом постане важкий вибір.

Дивіться трейлер до фільму "Майкл Клейтон": відео

"Березневі іди"

Часто Джордж Клуні виступав у фільмах не тільки головним актором, але й режисером. Так і в кінострічці "Березневі іди".

У фільмі розповідається про виборчу кампанію Майка Морріса, яка проводилась під час агітації на пост президента США. Історія закручується навколо Стівена Маєрса – працівника виборчого штабу кандидата, а також самого Морріса, якого неперевершено зіграв Клуні. Та куди приведуть політичні ігри цих героїв?

Дивіться трейлер до фільму "Березневі іди": відео

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"Вище неба"

У фільмографії Джорджа Клуні є не тільки трилери та драми, але й комедії. Одна з них – "Вище неба".

За сюжетом, США накрила фінансова криза. У великих компаніях відбуваються масові скорочення штату. І, щоб самим не звільняти людей, вони запрошують спеціальних найманців. Один з них – Раян Бінгем. Через роботу усе його життя проходить в аеропортах та літаках, однак саме це і подобається головному герою. Та наступає мить, коли він хоче зупинитись і створити сім'ю.

Дивіться трейлер до фільму "Вище неба": відео

"Один прекрасний день"

Ще одна чудова комедія з Джорджем Клуні – "Один прекрасний день". Це романтична і кумедна історія про двох заклопотаних батьків, які не встигають відправити своїх дітей у шкільну поїздку. Тепер їм доводиться якось поєднати батьківство з роботою. Тому вони розділили час догляду за дітьми між собою. Та саме це і розпалило почуття героїв один до одного.

Дивіться трейлер до фільму "Один прекрасний день": відео