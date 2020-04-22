Найкращі фільми з Ембер Герд, які встигли підкорити весь світ

Талановита і харизматична Ембер Герд святкує день народження! Голлівудській красуні 22 квітня виповнилось 34 роки! Які ж фільми допомогли їй прославитись на весь світ – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Останні кілька років ім'я Ембер Герд асоціюється з її гучним розлученням з актором Джонні Деппом. Пара звинувачує один одного в домашньому насиллі та щоразу надає докази суду, які створюють резонанс у пресі. Проте Ембер знаменита і своїми кінороботами, про що вирішив нагадати 24 канал.

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Змалку запальна американка робила кроки до слави. У шкільні роки Ембер Герд виступала в театральних постановках та мріяла колись підкорити Голлівуд. Проте це сталось не одразу: спершу ефектна білявка прославилась як модель, після чого переїхала до Лос-Анджелеса та стала постійним гостем акторських прослуховувань. І доля таки усміхнулась їй! Епізодичні ролі у фільмах та серіал привели її до зйомок кінострічки "У променях слави", яка стала її дебютною роботою в кіно.

У день народження Ембер Герд журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 5 фільмів, які вже встигли оцінити глядачі.

Найкращі фільми з Ембер Герд

"Аквамен"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,0

Це супергеройський фільм, знятий кінокомпаніями DC Comics та Warner Bros. Автори фільму "Аквамен" розповіли історію сина доглядача маяка та підводної королеви, яка віддала життя за нащадка. Артур Керрі чудово знає бойові мистецтва та живе на суходолі, рятуючи інколи моряків. Однак тихі будні завершуються, коли до супергероя приходить підводна принцеса, яка розповідає про майбутню війну. Щоб зупинити кровопролиття та стати королем Атлантиди, Артур повинен знайти древній скіпетр. З цього почнуться його приголомшливі та небезпечні пригоди.

Ембер Герд зіграла у фільмі принцесу Імерію. Для цієї ролі акторка приміряла перуку з червоним волоссям, яка ефектно виглядала в кадрі.

Дивіться трейлер до фільму "Аквамен": відео

"Дівчина з Данії"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 7,1

За сюжетом, художниця Герда Вегенер переживає творчу кризу. Щоб намалювати картину, яка прославить її на весь світ, головна героїня просить свого чоловіка Ейнара одягнути перуку та перевтілитись у жінку. Та саме ця подія кардинально змінює життя подружжя. Ембер Герд у кінострічці "Дівчина з Данії" зіграла подругу родини Уллу Полсон.

Дивіться трейлер до фільму "Дівчина з Данії": відео

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"Палата"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 7,0

Та по-справжньому розкрити свій талант Ембер Герд вдалось у фільмі жахів "Палата". там вона зіграла головну героїню Крістен, яка проходить лікування у психіатричній лікарні. Вночі вона чує моторошні голоси, після чого одна за одною зникають пацієнтки клініки. Крістен розуміє, що стане наступною, тому придумує план втечі. Однак у прагненні втекти вона відкриває чимало таємниць лікарні.

Дивіться трейлер до фільму "Палата": відео 18+

"Ромовий щоденник"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 6,2

Це особливий фільм у кар'єрі Ембер Герд, адже саме тут вона зіграла головні ролі зі своїм ексчоловіком Джонні Деппом. Кінострічка розкаже про письменника Пола Кемпла, який приїжджає до пуерто-ріканської столиці Сан-Хуан. За все своє життя головному герою не вдалось продати жодної своєї книги, однак його беруть на посаду журналіста. Та на нього чекає чимало пригод, зокрема, знайомство з запальною дівчиною.

Дивіться відео до фільму "Ромовий щоденник"

"Скажені перегони"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 5,4

За сюжетом, злочинець, якого вбили, потрапляє в пекло. Однак звідти йому вдається втекти назад на Землю, щоб врятувати свою єдину доньку. А допоможе йому в цьому запальна офіціантка Пайпер, яку зіграла Ембер Герд. Компанію їй у фільмі склав знаменитий Ніколас Кейдж.

Дивіться трейлер до фільму "Скажені перегони": відео