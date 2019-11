10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі

Кажуть, люди діляться на дві категорії: ті, які люблять мелодрами, і ті, які віддають перевагу хоррорам. Тож, якщо ви відноситеся до другого типу – рекомендуємо підбірку найкращих фільмів жахів 2019 року.

Осінь і зима – відмінні пори року для того, аби темні холодні вечори проводити вдома за переглядом кіно. Однак, коли сидячи під теплою ковдрою ще задовго до пори сну захочеться спати, – зарядити себе енергією допоможуть не мелодрами чи комедії, а фільми жахів!

Тож, редакція LifeStyle 24 вирішила зробити підбірку найкращих хоррорів 2019 року, аби розбавити ваш монотонний вечір.

Найкращі фільми жахів 2019 року

1. "Пункт призначення: Смайл" або "Полароїд" (Polaroid)

Американський фільм жахів 2019 року, знятий за мотивами однойменної стрічки 2015 року, отримав чи не найбільше відгуків від глядачів. Саме тому ми вирішили розмістити його на першому місці у рейтингу десяти найкращих фільмів-хоррорів цього року.

За сюжетом, сором'язлива старшокласниця Берд отримує від свого друга Коннора подарунок. Унікальну річ, фотоапарат "Полароїд" з ініціалами RJS, який неабияк вразив дівчину, хлопець купив на гаражному розпродажі.

Дівчина в захваті від якості зйомки, тому вирішує відвідати вечірку друзів, взявши туди свій подарунок. Там вона багато фотографує друзів та знайомих. Однак на кожній фотографії, попри її відмінну якість, вона помічає дивну тінь позаду них. Цього ж вечора Берд дізнається, що хлопець з магазину мертвий, а також стає свідком смерті організаторки свята. Як виявляється пізніше, презентованим Берд "Полароїдом" раніше володів викладач фотографії Роланд Джозеф Сейбл (RJS). Його звинуватили в катуванні чотирьох студентів та вбивстві трьох з них під час фотозйомки. Саме тому всі люди, чиї фото були зроблені на "Полароїд", помирають. Група підлітків намагатиметься розгадати моторошну таємницю фотоапарата.

"Полароїд": дивитися трейлер до фільму онлайн

2. "Страшні історії для розповіді у темряві" (Scary Stories to Tell in the Dark)

Ще один фільм жахів 2019 року для вечірнього перегляду, від якого волосся на голові може стати сторчма!

Сюжет фільму "Страшні історії для розповіді у темряві" розгортається у США в 1968 році. Технології та умови життя стрімко змінюються, стаючи кращими. Однак для жителів містечка Міл-Веллі все залишається попереднім, а все через маєток на околиці населеного пункту. Колись на території будинку загинуло кілька дітей, через що місцева поліція вирішила закрити вхід до нього. Але для трьох шкільних друзів – Стелли, Рамона та Оггі – закритий маєток – не перешкода на шляху до вдоволення своєї цікавості.

Вони винайшли спосіб, як зайти в закинутий дім, і в одній із шаф знайшли старовинну книгу, яка нагадувала чийсь особистий щоденник. Кожна нова сторінка із записами була присвячена окремій істоті, монстру, привиду чи відьмі. Однак не це насторожило друзів найбільше, а те, що текст був написаний кров'ю, принаймні їм так здалося з першого погляду. Вони вирішили прочитати кілька історій, які вже наступного дня стали реальністю. Підлітки розбудили старовинне зло і тепер будуть змушені боротися з ним.

"Страшні історії для розповіді у темряві": дивитися трейлер до фільму онлайн

3. "Кладовище домашніх тварин" (Pet Sematary)

Діти, тварини та цвинтарі завжди постають у найстрашніших сценах фільмів жахів. А уявіть, якщо такий сценарій до фільму написав король жахів Стівен Кінг, а режисери об'єднали це все в одну картинку! Хоррор 2019 року "Кладовище домашніх тварин" обіцяє здивувати гострим перебігом подій.

У центрі сюжету – молода сім'я з двома дітьми, які вирішують переїхати з мегаполіса у тихе селища, бо бажають змінити щось у своєму житті. Вони заселяються у будинку посеред лісу. Одразу ж після переселення їхній сусід розповідає їм про містичне місце, що неподалік дому. А саме – кладовище домашніх тварин. Він застерігає молоду сім'ю, що не варто ходити туди зайвий раз, а тим паче підпускати до нього дітей. Однак ті, підслухавши розмову, вирішують самі знайти місце, про яке невідомий дідусь розмовляв з їхніми батьками. Однак цього разу батькам і сусідові вдасться вберегти дітлахів від біди.

Через деякий час улюблений кіт сімейства гине під колесами вантажівки і вони вирішують похоронити його саме на тому цвинтарі. Проте наступного ранку брудний, нерозчесаний і смердючий Черч містичним чином з'являється у їхньому будинку. І, як виявляється пізніше, повернувшись з того світу, їхній домашній і милий котик віднайшов злісну сутність. На фоні цих моторошних подій голова сімейства отримує ще одне відро холодної води на голову – йому сповіщають, що на його родину чекають страшні біди, якщо він переступить межу біля проклятого кладовища. Однак його все більше тягне до забороненого місця.

"Кладовище домашніх тварин": дивитися трейлер до фільму онлайн

4. "Щасливий день смерті 2" (Happy Death Day 2U)

Попереднього дня народження Трі пережила, здавалося б, найгірший жах, який може бути. Їй снилося, що її вбивав маньяк, а пізніше вона знову і знову переживала той самий момент, поки не знайшла свого вбивцю і не позбавила його життя. Тепер Трі насолоджується життям, живучи разом зі своїм бойфрендом Картером. Однак в її черговий день народження петля часу повторюється і цього разу у ній гинуть її друзі. На календарі знову понеділок, знову 18 вересня, і цього разу Трі доведеться знову знайти вбивцю швидше, аніж він вб'є її та усіх її друзів.

"Щасливий день смерті 2”: дивитися трейлер до фільму онлайн

5. "Ми" (Us)

В компанії чоловіка та двох дітей Аделаїда Вілсон відправляється на довгоочікуваний відпочинок в Каліфорнію. Вони оселилися у власному будинку на березі моря, де мама сімейства провела майже все своє дитинство. Сім'я запланувала провести незабутні канікули разом зі своїми друзями, однак після насиченого та веселого дня вони остерігаються незнайомців, що вештаються поблизу будинку замість того, щоб побажати своїм приятелям спокійної ночі.

Четверо невідомих людей дивно поводяться, тримаючись за руки і приховуючи обличчя під маскою, а також керуються однією метою – вбити Вілсонів. Однак найстрашніше на ідеальну сім'ю чекає попереду, коли вони дізнаються, що під маскою кожного з диваків ховаються люди, які, як дві краплі води, подібні до Вілсонів. Після цього боротьба з ворогами набуває іншого сенсу, адже вони розуміють, що від себе не втечеш.

"Ми": дивитися трейлер до фільму онлайн

6. "Смертельний лабіринт" (Escape Room)

Зої, Аманда, Майк, Бен, Денні і Джейсон мали спокійне і впорядковане життя, не знаючи про існування один одного. Однак в якийсь момент їм довелося познайомитися один з одним, адже кожному з них прийшло послання, в якому їм пропонували взяти участь у квесті. Група незнайомців отримала ваучери на вхід в унікальну квест-кімнату. Найцікавіше та найсолодше у цій грі – головний приз, сума якого складає 1 мільйон доларів.

Їхня команда опиняється у зачиненій кімнаті, вихід з якої вони повинні знайти у різних зашифрованих дрібничках. Здавалося б, що складного? Однак, найстрашніше почалося згодом. Квест-кімната, вихід з якої друзі повинні були знайти, почала нагріватися. Вибравшись з неї, вони потрапили в іншу пастку, а після наступної у ще одну. Незнайомці зрозуміли, що тепер перемоги у грі вони хочуть не задля грошей, а задля того, щоб вийти звідти живими.

"Смертельний лабіринт": дивитися трейлер фільму онлайн

7. "Брайтбьорн" (Brightburn)

Містер та місіс Брайєр мріють про поповнення у їхній новоствореній сім'ї. Але дружина сімейства ніяк не може завагітніти. Одного разу на місці, де впав невідомий об'єкт, Торі, яка не може мати дітей, знаходить малюка. Вона вирішує, що таким чином вищі сили послали їм таке очікуване поповнення. Вони вирішили залишити хлопця у себе, прийнявши як рідного і особливого. З незвичайною чуйністю та любов'ю вони виховували хлопчика, якого назвали Брендоном.

Однак, незважаючи на ставлення своєї нової сім'ї, він не може приховувати свою істинну сутність. З часом незвичайні здібності Брендона стануть ще більш помітними, внаслідок чого його однолітки і навіть прийомний батько ніяк не зможуть прийняти хлопця таким, яким він є. Це пробудило в ньому чимало злості. З його очей почали випромінюватися світлові іскри, він став невразливим і некерованим, проявив вміння літати і дивитися як рентген – і це навіть не половина надзвичайних здібностей Брендона. Його батьки з усіх сил намагатимуться направити ці вміння у правильне русло, однак чи вистачить сил злісному синові стати добрим Суперменом…

"Брайтбьорн": дивитися трейлер до фільму онлайн

8. "Сонцестояння" (Midsommar)

Закохана пара Дані і Крістіан переживають не найкращіі часи. Вона – студентка коледжу, яка емоційно страждає через те, що її сестра вбила їхніх батьків, а пізніше покінчила життя самогубством. Він – аспірант за напрямком антропологія, який вважає, що його кохана надто вимоглива до нього. Його думку, до слова, підтримують навіть друзі хлопця.

Якось Крістіан зі своїми приятелями Майком і Джошом отримують пропозицію від свого шведського друга Пелла завітати у гості і взяти участь в купальському святі в рідній для нього комуні у Швеції. Той, не роздумуючи, погоджується. Однак і тут вимоглива Дані ставить йому умову – вона хоче, щоб її коханий відмовився від подорожі, провівши відпустку з нею. Крістіан згадує ті жахливі події, що пережила його дівчина, і вмовляє друзів взяти її з собою. Після прибуття до Швеції місцеві переконують групу підлітків залишитися на святкове дійство. Однак, погоджуючись на пропозицію, вони не знали, що головні ритуали під час фестивалю – це жорстокі і безжальні язичницькі обряди, а Пелле з самого початку планував заманити їх у смертельну пастку.

"Сонцестояння": дивитися трейлер до фільму онлайн

9. "Воно 2" (It: Chapter Two)

Як і зазначалося у синопсисі, події, що розгортаються у другій частині фільму "Воно", відбуваються через 27 років після знайомства клубу з Пеннівайзом. Колишні діти тепер дорослі люди, кожен з яких живе своїм життям, цікавиться різними речами і намагається забути про жахи дитинства. Однак клоун-вбивця прокидається після багаторічного сну, щоб продовжити свою жахливу місію. Так, всього один дзвінок змусить дорослих героїв-рятівників повернутися у старі місця і об’'єднатися, щоб побороти їхнього давнього ворога.

"Воно 2": дивитися трейлер фільму онлайн

10. "Доктор Сон"

Ще одна екранізація у 2019 році від культового короля жахів Стівена Кінга. Фільм "Доктор Сон" є прямим продовженням стрічки "Сяйво" 1980 року. Як і в реальному житі, події у новій екранізації відбуваються через 40 років після подій першої картини. Головий герой Денні виріс, однак через певні обставини в житті почав зловживати алкоголем, як і його батько. Він досі володіє надзвичайними здібностями, які з часом почали все менше і менше проявлятися. Однак іноді він читає думки і бачить те, що чекає його чи інших в майбутньому.

В якийсь момент дорослий Денні вирішує, що з випивкою пора завершувати і влаштовується на роботу у госпіс. Там він "бачить", що відбувається у голові у страреньких пацієнтів і допомагає їм помирати легшою смертю, через що отримує прізвисько Доктор Сон. Здавалося б, його життя потрохи налагоджується, однак віднайдений спокій попрощається з Денні, коли на його шляху з'явиться "сяюча" дівчина Абра. За нею полює група вампірів з "Правдивого Вузла". Тому вона проситиме допомоги в такого ж самого хлопця з "сяйвом". І він допоможе Абрі захиститися від їхніх ворогів.

"Доктор Сон": дивитися трейлер до фільму онлайн