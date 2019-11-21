Фільмові "Джокер 2" бути: Хоакін Фенікс погодився зіграти головну роль у другій частині

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"Джокер" отримає продовження / IMDb

Фанати нашумілого фільму "Джокер" можуть спокійно видихнути, адже з'явилася офіційна інформація, що американський трилер отримає продовження. Актор Хоакін Фенікс погодився знову зіграти головну роль.

Після шаленого успіху в прокаті фільм "Джокер" номінували на всі найпрестижніші нагороди Оскара-2020. А шанувальники драматичного трилера не могли дочекатися новини про продовження історії. Однак це трапилося. Напередодні на сайті видання The Hollywood Reporter з'явилася інформація, що режисер картини Тодд Філіпс отримав згоду від президента Warner Bros. Pictures на зйомки сиквела.

До теми про фільм: "Джокер" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті

Після цього було вирішено, що він разом зі Скоттом Сілвером, який працював над сценарієм, знову разом займуться виробництвом "Джокера 2". А головну роль, не порушуючи традицій, знову виконає талановитий Хоакін Фенікс.

Також у джерелі зазначається, що для зйомок другої частини картини студія Warner Bros. Pictures також виділила доволі більший бюджет. Цього разу він складе трохи більше, ніж 96 мільйонів доларів. Додамо, що це на 33 мільйони доларів більше від бюджету, який було призначено для першої частини "Джокера".

"Джокер": дивитися український трейлер 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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