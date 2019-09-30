Фільмові "Людина-павук" бути: Sony і Disney домовилися залишити картину у всесвіті Marvel

Третя частина фільму "Людина-павук", яка є творінням кіновсесвіту Marvel, таки отримала шанс на життя. Кіностудіям Disney та Sony вдалося порозумітися. Вони повідомили про умови угоди і навіть назвали дату прем'єри нової картини.

Наприкінці серпня стало відомо про конфлікт між двома гігантськими студіями Disney та Sony. Проблема виникла через непорозуміння щодо розподілу прибутку від фільму "Людина-павук". Однак, як повідомляє видання Variety, третю частину епізоду "Людина-павук: Повернення додому" все-таки знімуть.

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Дійти компромісу і залагодити фінансові розбіжності було складно, однак керівництву двох кіногігантів це вдалося. Угоду про розподіл доходів було підписано 26 вересня. У ній обидві компанії погодилися отримати по 25% прибутку, а також зберегти участь президента студії Marvel Кевіна Фейджа у фільмуванні картини. Адже раніше представники Disney вимагали залишити його лише як консультанта.

Також Disney та Sony повідомила про дату прем'єри стрічки. За попередніми даними, фільм вийде в великий прокат 16 липня 2021 року. А головну роль, як і раніше, зіграє Том Голланд.