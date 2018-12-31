Фільму, який Кевін дивився, коли залишився сам удома, насправді не існує: несподівані деталі

Культову новорічно-різдвяну кінострічку про хлопця, який впорався з двома дорослими грабіжниками, напевне, бачили всі. Однак точно мало хто задумувався над дрібними нюансами, які відіграли чималу роль у кінокартині "Сам удома". Як от, наприклад, фільм, який Кевін дивився і вмикав для грабіжників. Насправді, його не існує.

Про глибоке розчарування через вигаданий фільм на своїй сторінці у Twitter написав американський комік Сет Роган.

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Усе своє дитинство я думав, що фрагмент зі стрічки "Янголи з брудними душами", який дивиться Кевін у "Сам удома" – це насправді старий фільм,

– зізнався комік.

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie. — Seth Rogen (@Sethrogen) 25 грудня 2018 р.

Головний герой комедії "Сам удома" Маколей Калкін поділився опублікованим зізнанням від Сета Рогана і написав у відповідь, що навіть він не знав, що це не справжня кінокартина.

Як виявилося, гангстерське кіно, яке відважний Кевін вмикав, аби відлякати лиходіїв, було зняте спеціально для фільму "Сам удома". "Янголи з брудними душами" – це кількахвилинна пародія на повну кінострічку "Янголи з брудними обличчями".

Дивитись фрагмент з фільму "Сам удома", де Кевін вмикає епізод "Янголи з брудними душами" (відео):