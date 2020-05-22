Холостяк 10 сезон 12 випуск: як пройшов довгоочікуваний фінал шоу

Всі прихильники романтичного телешоу "Холостяк" 10 сезон з нетерпінням очікували на грандіозний фінал і нарешті це сталося. У п'ятницю, 22 травня, головний герой шоу Максим Михайлюк зробив важливий вибір та обрав серед двох учасниць лише одну. Як пройшов грандіозний фінал – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

До останнього ефіру шоу "Холостяк" 10 сезон дійшли дві харизматичні красуні – Дана і Даша. Хоча упродовж всього проєкту Максим Михайлюк намагався знайти своє кохання з-поміж 16 дівчат. То чи зміг він зробити вибір та хто з дівчат отримає бажану перемогу та серце Максима – читайте нижче.

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Екстремальне побачення з Дашою та серйозна сварка

Максим зізнався, що пара має традицію – пробувати щось вперше разом. Цього разу в них було екстремальне побачення в Барселоні – вони мали поплавати разом з акулами в океанаріумі. Перед зануренням парі провели інструктаж. Даша дуже хвилювалася, але не показувала це холостяку. Максим та Даша мала бути в клітці, проте в результаті пара пропливла просто у воді біля акул. Це було дуже страшно та екстремально, хоч і сподобалося учасникам.



Після цього Максим запросив Дашу піднятися на гору, звідки відкриваються красиві види на Барселону. Пара піднімалася в кабінці, насолоджуючись краєвидами та цілуючись. Проте атмосферу зіпсувала Даша, яка сказала, що це, ймовірно, їхнє останнє побачення. Максимові здалося, що вона прощається з ним, проте, швидше за все, вона неправильно висловилася. В результаті, пара посварилася, але після серйозного конфлікту Даша таки вибачилася.

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Свій вечір Максим та Даша вирішили провести в спокійній та романтичній атмосфері за вечерею. Даша вирішила показати Максимові картину, яка асоціювалася з їхнім першим побаченням. Проте між парою знову виникло непорозуміння, вони почали сваритися через ревнощі та несказані слова про почуття. Після цього холостяк шоу раптово вирішив завершити побачення та пішов, залишивши Дашу на самоті. Дівчина почала плакати та шкодувати про свої слова.

Романтичне побачення з Даною та пристрасть у ліжку

Дівчина аж летіла на зустріч Максимові. Пара прогулялася Барселоною та багато спілкувалася. Холостяк підготував сюрприз Дані – вони поїхали на фабрику заготовлення вина та мали розмалювати бокали для шампанського. Це було дуже весело та захопило пару на певний час. Після цього вони пішли на екскурсію по фабриці вина та мали зробити власну пляшку вина. Максима та Дану це настільки зацікавило, що вони не помітили, як швидко пролетів час.

Далі пара влаштувала собі романтичний вечір на ліжку з вином та фруктами. Вони говорили про себе та висловлювали власні почуття. Атмосфера між ними була особливою та все було дуже ніжно. Максим та Дана вирішили пограти в гру в слова, але вийшло дуже прямолінійно та відверто. Після цього учасниця шоу розповіла Максові еротичний вірш. Вони почали цілуватися та, можливо, між ними навіть було щось більше, але глядачам цього не показали.

Вибір Максима

Після цього у випуску показували перші зустрічі Максима з фіналістками шоу – Даною та Дашою, їхні враження один від одного. Максим розповідав власне бачення від себе, а дівчата – від себе. Потім показали відео зі всіх побачень дівчат, що їм сподобалося, а що було не так. Фіналістки обговорювали всі випуски шоу та говорили про свої емоції.

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Далі дівчата зібралися на головну церемонію шоу, де Максим мав обрати одну дівчину, з якою продовжить стосунки. Перед церемонією холостяк отримав лист від Даші, в якому вона вибачилася перед ним та зізналася у почуттях.

Холостяк кожній з дівчат сказав приємні слова. Потім Максим заявив, що Даші тяжко робити кроки та показувати справжню себе, натомість Дана завжди брала ініціативу та пам’ятала всі деталі. Проте в результаті, головний холостяк країни – Максим Михайлюк попрощався з Даною та обрав для подальших стосунків Дашу.

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі СТБ. Головним героєм 10 сезону став пілот із Маямі Максим Михайлюк, який мріяв знайти кохання на проєкті. У кожному випуску головний герой зустрічався з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час побачень дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.