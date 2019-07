Голос Діти 5 сезон 7 випуск онлайн: як суперфіналісти боролись за грандіозну перемогу

Сьомий випуск п'ятого сезону вокального проекту "Голос. Діти" вийшов на екрани каналу "1+1" 7 липня о 21:00. Позаду залишились головні етапи шоу – сліпі прослуховування, вокальні бої та нокаути, а вже сьогодні глядачі змогли обрати переможця дитячого вокального проекту.

За умовами шоу Голос Діти 5 сезон, в першому етапі шоу на учасників чекають "сліпі прослуховування", де тренери, сидячи в кріслах спиною до сцени, оцінюють тільки голос кожного вокаліста. На вокальних боях по троє учасників з команд тренерів виходять на сцену та намагаються якнайкраще виконати підготовлену пісню. Вже на вокальних нокаутах талановиті діти виконують сольні виступи та змагаються за місця у прямому ефірі.

До суперфіналу змогли дійти лише 6 учасників проекту "Голос. Діти" – по двоє в команді Джамали, Дзідзя та "Врямя и Стекло". Шоу пройшло у 2 етапи: спочатку виступили всі учасники, для яких на кожен їхній номер тимчасово відкривались лінії для голосувань, а потім, згідно з результатами підрахунків, у другому етапі шоу боролись лише по одному учаснику з кожної команди тренера. Хто з них став переможцем 5 сезону – читайте в нашому матеріалі.

Нетта Барзілай

Суперфінал 7 липня відкрила легендарна переможниця Євробачення-2018 з Ізраїля Нетта Барзілай (Netta). Разом із фіналістами проекту вона виконала пісню "Toy", з якою перемогла на пісенному конкурсі в Португалії. Виступ вийшов неймовірно яскравим!

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Нетта Барзілай – Toy

Команда Дзідзя

Вероніка Морська, 7 років

Наймолодша учасниця фіналу проекту вже встигла зачарувати публіку своїм проникливим голосом на вокальних боях та нокаутах проекту. Її називають справжнім янголям та душою проекту, тому підтримки і любові їй точно не вистачає. Дзідзьо вірить у дівчинку, тому вона намагалась не підвести свого тренера. У фіналі проекту її підтримала навіть Оксана Муха – переможниця останнього сезону дорослого вокального проекту "Голос країни". Вероніка заспівала популярну пісню 80-90-х "Mama Mia" гурту Abba.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Вероніка Морська – Mamma Mia

Ярослав Карпук, 13 років

Український соловейко або ж волинський "Елвіс Преслі" – саме так називають другого учасника з команди Дзідзя. Він став справжньою зіркою на проекті через свій незвичайний оксамитовий голос. У нього є всі шанси на перемогу, тому хлопець дуже сподівався на омріяну мандрівку в Діснейленд, яку організатори обіцяли в разі виграшу. Свою підтримку хлопцеві висловив Павло Зібров, а також всі його земляки та родичі. На сцені суперфіналу він виконав пісню переможця Євробачення-2019 Дункана Лоренса – "Arcade".

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Ярослав Карпук – Arcade

Вероніка Морська, Ярослав Карпук і Дзідзьо

Третій виступ на сцені 7 випуску увінчався спільним виконанням популярної пісні "Я і Сара" Михайла Хоми (Дзідзя). Її виконали сам Дзідзьо та його підопічні – Вероніка і Ярослав. Діти дуже полюбили свого тренера за час проекту, тому цей номер став по-справжньому особливим для них трьох.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Вероніка Морська, Ярослав Карпук і Дзідзьо – Я і Сара

KAZKA

Поки глядачі голосували за учасників команди Дзідзя, в прямому ефірі на "Голос. Діти" 5 сезон виступили зірки українського шоу-бізнесу – гурт KAZKA. Їхній найвідоміший хіт "Плакала" знають мільйони шанувальників у світі, тому варто сподіватись, що нова композиція під назвою "Пісня сміливих дівчат" стане не менш відомою. З нею музичний гурт і виступив на сцені проекту.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – KAZKA – Пісня сміливих дівчат

Команда Джамали

Варвара Кошова, 11 років

Знаменита донька "кварталівця" Євгена Кошового – Варвара Кошова – першою відкрила команду учасників Джамали. Вона вже брала участь в дитячому вокальному проекті, але тоді не змогла завоювати всю увагу суддів. Тепер вона повернулась за перемогою і намагалась виступити краще за всіх. Її підтримав у соцмережах не лише батько Євген, який не зміг бути на прямому ефірі, а й комік Ігор Ласточкін. Вона виконала пісню своєї зіркової тренерки Джамали – "Крила".

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Варвара Кошова – Крила

Нікіта Ачкасов, 12 років

Талановитий учасник з команди Дзідзя зазнав чимало знущань та насмішок зі сторони своїх однолітків через любов до музики та інші погляди на життя. Хлопець хоче впевнено йти до своєї мети та не лише стати переможцем на проекті, а й завоювати прихильність усього світу до себе. Особливу підтримку йому висловив Монатік та висловив бажання заспівати з Нікітою колись на одній сцені. У суперфіналі він виконав пісню Елтона Джона "Your Song".

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Нікіта Ачкасов – Your Song

Варвара Кошова, Нікіта Ачкасов і Джамала

На справжній музичний експеримент наважились Джамала та її підопічні – Варвара і Нікіта. Юні вокалісти вважаю свою тренерку дуже доброю та щирою, через що їй працювати протягом кількох тижнів було неабияк комфортно. На одній сцені Джамала та діти виконали знаменитий хіт виконавиці Alyona Alyona "Рибки", чим неабияк здивували глядацький зал.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Варвара Кошова, Нікіта Ачкасов і Джамала – Рибки

The Hardkiss

І поки творці проекту "Голос. Діти" 5 сезон підбивали результати голосувань першого етапу випуску, на сцену вийшов знаменитий український рок-гурт The Hardkiss. Музиканти виконали одну зі своїх останніх пісень під назвою "Серце".

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – The Hardkiss – Серце

Команда "Время и Стекло"

Карина Столаба, 14 років

Команда Наді Дорофєєвої та Позитива (Олексія Завгороднього) закрила перший етап 7 випуску. На сцену першою вийшла Карина Столаба, яка є однією з найстарших учасниць фіналу проекту "Голос. Діти" 5 сезон. Хоч вона і має сильні вокальні дані, її суперники вважають "темною конячкою" на проекті. Хто знає, можливо, саме вона всіх "перескочить" та дійде до перемоги? Вона заспівала пісню Ірини Швайдак з гурту "Один в каное" "Небо".

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Карина Столаба – Небо

Олександр Зазарашвілі, 12 років

Талановитий хлопчик з Грузії мав всі шанси стати найкращим на проекті та здобути перемогу. Протягом всіх етапів шоу він впевнено йшов вперед та залишав після себе сотні захоплених відгуків. Хлопчик увійшов в рейтинг найкращих співаків "Голос країни" у світі. Почесне звання він намагався довести і в суперфіналі, виконавши пісню своєї вітчизняної співачки Ніно Катамадзе "Once in the Street", яка у соцмережах його щиро підтримала.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Олександр Зазарашвілі – Once in the Street

Карина Столаба, Олександр Зазарашвілі і "Время и Стекло"

І останній виступ в складі чотирьох виконавців закрив перший етап 7 випуску. Дует Наді Дорофєєвої та Позитива, а також Карини і Олександра заспівали хіт безсмертної людини – Андрія Кузьменка. Вони заспівали пісню "Люди, як кораблі".

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Андрій Кузьменко – Люди, як кораблі

Мішель Андраде

І поки підраховували останні голоси глядачів у прямому ефірі, на сцені виступила Мішель Андраде. Її новий хіт "Tranquila" вже зірвав всі українські музичні чарти, тому гарячий хіт болівійки має всі шанси стати найпопулярнішим цього літа.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Мішель Андраде – Tranquila

Джамала

На один музичний виступ у суперфіналі конкурсу стало більше, адже окрім The Hardkiss, KAZKA та Мішель Андраде на сцені виступила із сольним номером зіркова тренерка Джамала. Вона заспівала одну зі своїх останніх пісень "Solo".

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Джамала – Solo

Результати голосування першого етапу шоу

Згідно з результатами голосування глядачів, у вокальному проекті залишаються Варвара Кошова (команда Джамали), Олександр Зазарашвілі (команда "Время и Стекло") і Ярослав Карпук (команда Дзідзя).

Яскравий суперфінал

Ярослав Карпук

Поборотись за головну перемогу у трійці суперфіналістів першим вийшов Ярослав з Волині. Він заспівав композицію "Can’t help falling in love" Елвіса Преслі, яка повністю відкрила весь потенціал голосу підлітка, і з якою він вперше прийшов на проект у сліпих прослуховуваннях.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Ярослав Карпук – Can’t help falling in love

Варвара Кошова

Зіркова донечка має велику віру і сили у своє майбутнє, відтак боролась до останнього за своє місце у суперфіналі. Дівчина виконала пісню Джамали "Fall in line".

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Варвара Кошова – Fall in line

Олекандр Зазарашвілі

Один з найсильніших та найдобріших учасників дитячого проекту таки зміг дійти до суперфіналу. Грузин вийшов на сцену із піснею "All by myself" канадської зірки Селін Діон.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Олександр Зазарашвілі – All by myself

Переможець проекту

Лінії для голосувань вдруге було закрито. Ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов зазначили, що вперше в історії проекту відрив між голосами суперфіналістів був дуже малим і кожної хвилини результати змінювались.

Згідно з результатами голосувань глядачів, переможцем "Голос. Діти" 5 сезон став 12-річний Олександр Зазарашвілі з команди "Время и Стекло". Він отримав грандіозний подарунок – поїздку в казковий Діснейленд у Париж.

Джамала – відома українська виконавиця, яка здобула неймовірну славу після перемоги на Євробаченні-2016 в Стокгольмі. Тоді вона виконала пісню "1944", присвячену кримськотатарському народу. Зірка часто бере участь в музичних проектах, випускає альбоми, багато подорожує та виходить на червоні доріжки світських заходів.

Дзідзьо (Михайло Хома) – один з найвідоміших українських артистів, який виступає солістом в складі гурту DZIDZIO. Артист виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу" і часто використовує у своїх пісня суржик. Разом з іншими музикантами випустив кілька успішних альбомів, а також взяв участь в зйомках більше 10 українських фільмів.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) – запальний український гурт, який виконує пісні у жанрі поп. Дует є продюсерським проектом Олексія Потапенка (Потап). За свою кар'єру отримали чимало нагород, зокрема, в Росії.