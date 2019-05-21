Фінал "Гри престолів": Джордж Мартін зізнався, яким насправді буде завершення книги

Автор серії книг "Пісня льоду й полум'я" Джордж Мартін зізнався, що його творіння отримає нове продовження. Незабаром письменник представить нову книгу і її продовження буде відрізнятися від фіналу серіалу, який розчарував прихильників.

Кілька днів тому на великий екран вийшла фінальна серія 8 сезону "Гри престолів". Фанати серіалу обурюються такому завершенню, оскільки очікували на інший перебіг подій. Проте автор серії книг "Пісня льоду й полум'я", які послужили основою для серіалу, запевнив, що на прихильників чекає інше продовження. Про це Джордж Мартін написав у своєму блозі.

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Письменник ствердив, що фінал роману буде відрізнятися від завершення 8 сезону серіалу "Гри престолів". Також він написав, що ніхто не йде на пенсію і команда працюватиме над іншими проектами, серед яких новий епізод "Зоряних війн".

Є персонажі, які ніколи не з'являлися на екрані, а є ті, які загинули в серіалі, але все ще живуть у книгах. Так що читачі дізнаються, що сталося з Джейн Пул, леді Стоунхарт, Пенні і її свинею, Аріаною Мартелл і безліччю інших персонажів, як значних, так і не дуже, з якими глядачі ніколи не мали можливості зустрітися на екрані,

– написав Джордж Мартін у своєму блозі.

Що таке "Гра престолів"?"Гра престолів" – фентезійний серіал знятий телеканалом HBO, в основу якого покладено серію книг "Пісня льоду і полум'я". Попри те, що автор циклу, Джордж Мартін, написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Проте це не завадило кількасезонній сазі обігнати сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (фінальний) сезони серіалу базувалися на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Вын вмыстив у собі всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.