Cуперфінал 9 сезону "Мастер Шеф": відоме ім'я переможця проєкту

У суперфіналі 9 сезону "Мастер Шеф" ви дізнаєтесь ексклюзивні подробиці про учасників. Які страви обрала трійка суперфіналістів для свого меню. Головною інтригою випуску стане ім'я суперфіналіста та переможця 9 сезону "Мастер Шеф", якого озвучить наприкінці випуску Ектор Хіменес-Браво.

Найочікуваніший випуск кулінарного проєкту "Мастер Шеф" за весь 9 сезон шоу. Адже це суперфінал "Мастер Шеф" у якому вже сьогодні ми дізнаємося переможця 9 сезону, який отримає цінні подарунки та кубок проєкту. А саме грошовий приз – 500 тисяч гривень, курс навчання у школі кулінарного мистецтва Le Cordon Blue та кубок переможця 9 сезону "Мастер Шеф".

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Сергій Денисов, Ліля Сорокіна чи Руслан Лучков? Хто з них здолає хвилювання, зуміє розкрити весь свій потенціал на максимум та стане наступним "мастершефом" України 9 сезону – дізнаємося вже сьогодні!

Переможені не отримають нічого, окрім поразки. Щоб підтримати суперфіналістів у важкій битві за перемогу, до трійки лідерів приїхали їхні друзі, родичі та вся 20-ка "Мастер Шеф" 9 сезону. До Руслана Лучкова приїхали його друзі. Хлопець засумував, що не зміг побачити свою маму, через хворобу вона не змогла приїхати на проєкт. Підтримати Лілю Сорокіну приїхала кума, сестра та коліжанка. Сергія Денисова також підтримує його рідна сестра.

Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ліза Глінська виголосили останню у цьому 9 сезоні "Мастер Шеф" промову для лідерів сезону та порадили не хвилюватись і впевнено йти до своєї цілі.

У суперфінальній битві трійка кителянтів за 2,5 години повинна приготувати одну вишукану закуску, головну страву та десерт ресторанного зразка. В учасників було достатньо часу для підготовки свого суперфінального меню, яким вони будуть дивувати трійку суддів "Мастер Шеф" 9 сезону.

Руслан Лучков на закуску обрав рол з морепродуктів на подушці з шпинату та арахісу. Головною стравою у суперфіналіста була баранина з соусом з винограду та каперсами, гарнір фруктово-овочевий. На десерт Русік готуватиме тарт з малиновим і апельсиновим курдом.

Ліля Сорокіна на закуску готуватиме скляні равіолі з морепродуктами і соусом манго-маракуя в азіатському стилі. На головне – сібас з соусом Галандес та паленту на грилі з лемонграсом. На десерт шоколадну сферу у вигляді кокосу з мусом лаванди.

Сергій Денисов на закуску готуватиме Кучмач. Головною стравою стане вирізка ягняти з грузинським Чимічулі. А на десерт Сергій вирішив зробити Чурчхелу, та не у звичному для всіх вигляді, а на ресторанний манер.

Під час дегустації суддями страв, які приготувати суперфіналісти "Мастер Шеф" 9 сезону, було багато зауважень майже до кожної приготованої страви. Судді були максимально відвертими з учасниками та вказували на найменшу похибку у страві. У Русіка Лучкова, Ектор Хіменес-Браво знайшов кісточки у винограді, які суперфіналіст не повиймав перед подачею суддям. У Лілі, Ліза Глінська не побачила кокосу з шоколадної сфери, та й шоколаду було надто багато. Найменше зауважень від суддів було до страв Сергія Денисова. Невже він і стане переможцем 9 сезону "Мастер Шеф"? Дізнаємося зовсім скоро, адже після невеличкої наради Ектор Хіменес-Браво вже тримає у руках заповітний конверт із іменем переможця!

Судді довго передавали конверт з рук у руки та все ж назвали ім'я переможця! Готові? Переможцем 9 сезону "Мастер Шеф" став Сергій Денисов. Вітаємо кулінара!

Суперфінал 9 сезону "Мастер Шеф" онлайн скоро...