Фінал "Пісня льоду і полум'я": Джордж Мартін зробив неочікувану заяву

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Серіал "Гра престолів"
Серіал "Гра престолів" / www.hbo.com

Американський письменник-фантаст Джордж Мартін зізнався, що вже цілеспрямовано сів за написання фінальної частини серії романів "Пісні льоду і полум'я", на основі яких було екранізовано серіал "Гра престолів".

У своєму блозі Not A Blog 70-річний фантаст подякував шанувальникам за терпінням та пообіцяв, що вони згодом побачать завершення саги.

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Я повернувся в свою фортецю самотності та повернувся до Вестеросу. Це не станеться завтра, і не наступного тижня, але ви отримаєте кінець "Пісні льоду і полум'я",
– зізнався автор книг.

У своєму дописі Джордж Мартін також нагадав, що фінальний 8 сезон "Гри престолів" вийде у квітні 2019 року, а серіал-приквел вже перебуває в стадії розробки: "Новий серіал, який поки неофіційно називається "Довга ніч", веде набір акторського складу, також створюється ще кілька сценаріїв... і ще кілька цікавих речей в роботі. Не лише зима близько ", – заінтригував відомий письменник.

Джордж Мартін

Фанати припускають, що цей допис був присвячений виходу його іншої книги, яка розповідає про історію дому Таргарієнів "Вогонь і кров", через яку він перервав написання довгоочікуваного фіналу "Пісні льоду і полум'я".

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів Книги Література
Джерело: Syfy
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