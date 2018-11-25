Фінал шоу "Танці з зірками 2018": як учасники готуються до грандіозного випуску – фото

Сьогодні, 25 листопада, вся країна побачить грандіозне шоу – фінал проекту "Танці з зірками 2018". До прямого ефіру залишились лічені години, відтак учасники посилено готуються до виходу на паркет.

Як відомо, за головний кубок шоу "Танці з зірками 2018" поборються Леся Нікітюк та Максим Єжов, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Всі танцівники упродовж тижня наполегливо готувались до випуску, аби показати бездоганні па на паркеті.

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Зазначимо, що під час останнього випуску "Танці з зірками 2018" учасники покажуть три номери. Зокрема, перший свій танець, найефектнішу постановку за час участі у проекті та новий танець.

Іраклі Макацарія зізнався журналу Elle, що вихід із шоу головного конкурента Павла Вишнякова не змусила його розслаблятись. Натомість продюсер посилено готується до шоу, не зважаючи на отримані травми під час півфіналу.

Травми, звичайно, заважають. Після мого сальто в останньому ефірі я досі відновлююся. Але я зроблю все, щоб глядач не помітив цей біль,

– зізнався Іраклі Макацарія.



Іраклі Макацарія на "Танці з зірками 2018"



Іраклі Макацарія і Яна Заєць



Іраклі Макацарія – тренування до фіналу "Танці з зірками 2018"​

Не менш наполегливо тренується й головний фаворит шоу – Ігор Ласточкін. Гуморист зізнався, що до фіналу проекту з Ілоною Гвоздьовою підготував ефектні постановки, які підкорять глядачів.

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"Переваг не відчуваємо, але відчуваємо сили: ми готові рвати! У фіналі будемо брати більше технікою, харизмою, настроєм і безпосередньо танцем", – розповів Ігор Ласточкін.



Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова



Тренування Ігоря Ласточкіна



Фінал "Танці з зірками 2018"​ – підготовка

А от Леся Нікітюк зізналась, що шоу "Танці з зірками 2018" допомогло їй повірити в себе, адже підтримка глядачів – це успіх для артиста.

"Шоу "Танці з зірками" та колосальна глядацька підтримка – це те, що допомогло мені ще більше повірити в себе і вдосконалюватися, як артист на 100%. Об'їздивши півсвіту, мені вдалося поспілкуватися з танцюристами, співаками та акторами. І знаєте, який я зробила висновок? Справжні артисти – профі у всьому! Вони різнобічно розвинені: коли потрібно співають, коли потрібно танцюють, грають і імпровізують. Я намагаюся максимально вдосконалювати себе в даному напрямку. Я щира людина, а таких формат не любить. Нічого в житті не давалося мені просто так. Але в півфіналі я зрозуміла: в житті можливо все", – розповіла Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк та Максим Єжов



Підготовка до фіналу "Танці з зірками 2018"

Усі фото – Elle