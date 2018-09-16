У неділю, 25 листопада, в Україні відгримів фінал популярного розважального шоу "Танці з зірками 2018". За 14 тижнів пари не тільки показували свою вправність на паркеті, але відзначались чималими скандалами.

Ще перед першим випуском шоу "Танці з зірками 2018" організатори викликали шквал обурення серед українців. Згодом проект обростав ще більшими конфліктами, провокуючи хейтерів.

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Участь Оксани Марченко

Чи не найгучнішим резонансом була участь куми Володимира Путіна у популярному проекті. Несподівано для всіх Оксана Марченко погодилась на запрошення авторів проекту "Танці з зірками 2018". Після такої новини мережа вибухнула обуренням. Люди вимагали від телеканалу схаменутись та в час російської агресії на території України відмовитись від такої затії. Підтримали українців і журналісти телеканалу "1+1", які написали відповідного листа до керівництва.

Однак попри всі заяви Оксана Марченко з посмішкою на обличчі вийшла на паркет у першому випуску шоу. Її партнером став танцівник Дмитро Чаплін.

Ще більше користувачів мережі обурювало те, як Оксана Марченко виборює собі місце у фіналі шоу "Танці з зірками 2018". Хоч дружина Віктора Медведчука показувала не ідеальні па, щоразу її несподівано рятувало голосування глядачів. Такі результати спровокували шквал обурення у людей.

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"Танці з зірками 2018" 5 випуск дивитись онлайн – танець Оксани Марченко

Офіційна сторінка шоу "Танці з зірками 2018" в Instagram та блог самої Оксани Марченко стали полем для палких обговорень. Останньою краплею терпіння українців був вихід з шоу Маші Єфросиніної, в той час як скандальна дружина Медведчука так не потрапила в номінацію. Це настільки обурило глядачів, що вони вимагали від організаторів показати результати їх голосування.

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Після хвилі заяв Оксана Марченко здалась та публічно відмовилась від участі в проекті. Телеведуча зазначила, що має травму, яка не дозволяє їй знову виходити на паркет.

Часом біль був нестерпним, я йшла в роздягальню, плакала, щоб ніхто не бачив, приймала ще сильніші знеболювальні ін'єкції і знову репетирувала. Лікарю, вибачте, що я не говорила вам про це. В іншому разі ви заборонили б мені танцювати ще тоді, а саме в той момент мені було це необхідно, тому що це була мрія моєї дочки,

– приголомшила заявою Оксана Марченко.

Вже за тиждень після оприлюднення заяви телеведуча влаштувала гучну вечірку та показала свої ранкові пробіжки, що наштовхнуло на думку про фейковість діагнозу Оксани Марченко.

Виступ Івана Дорна

Та на цьому череда скандалів не закінчилась. У 3 прямому ефірі під час шоу виступив одіозний вокаліст Іван Дорн. Телеведучий Юрій Горбунов зазначив в оголошенні до виступу, що це велике "повернення" співака на українську сцену, якого всі чекали.

Однак таке запрошення обернулось проти телеканалу. Скандальний Іван Дорн вирішив долити масла у вогонь та відзначився резонансною витівкою: на сцену він вийшов із зав'язаними очима та заспівав російськомовну пісню з повторюваними словами "Отямся", яку можна по-різному трактувати.

Іван Дорн зняв пов'язку та публічно прокоментував інцидент з журналістами "1+1", який стався у квітні 2018 року. Тоді представники ЗМІ підловили співака на заправці та влаштували погоню за ним. Цей момент вони подали так: "Дорн відмовляється спілкуватись з українськими журналістами".

Присвячується каналу "1+1". Вчора бігали за мною на заправках, сьогодні я в них у музичних заставках,

– заявив Дорн.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Івана Дорна

Одразу після випуску відео виступу Дорна видалили з мережі. Такі скандальні рішення організаторів шоу "Танці з зірками 2018" ще більше засмутили українців. "А чому видалили відео? Що, соромно?", "Та це ганьба", "Що це за треш?" – написали люди. Чимало прихильників після цього відмовились дивитись проект, публічно заявивши про це у мережі.

Виступ Микити Алексеєва

Гіркий досвід аж ніяк не повпливав на авторів шоу. Наступним російським гастролером, який виступив на проекті став Alexeev. Артист, якого після "Голосу країни" підтримувала Ані Лорак, активно гастролював у Росії та їздив до Москви за нагородами. Саме його вирішили запросити для виконання пісні, під яку станцювала Мішель Андраде та Женя Кот.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Alexeev

Коментар Олі Полякової

Не меншим скандалом обійшовся невдалий коментар Олі Полякової, яка була запрошеною ведучою балкону. Зірка не почула історію боксера Дениса Берінчика. Спортсмен втратив сина Тимура, який помер за 2 тижні після пологів. Строга Катерина Кухар ледь стримувала сльози та з болем зізналась, що як ніхто інший розуміє біль втрати боксера.

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"Денисе, повинна сказати вам, що у нас дуже багато спільного. Розуміння без слів, танець в боротьбі за життя. Колись в моєму житті була подібна трагедія і тільки балет повернув мене назад до життя. Я хочу сказати, що ви молодець, що ви своїм танцем є мотиватором для більшості людей: встати і йти далі", – сказала Катерина Кухар.

Не почувши щемливої історії Оля Полякова з посмішкою зустріла Дениса Берінчика після виступу. У прямому ефірі співачка подякувала йому, зазначивши, що завдяки йому вся країна дізналась, що стримана Катерина Кухар вміє плакати.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – невдалий коментар Олі Полякової

Одразу після ефіру невдалий жарт артистки прокоментували сотні людей. Схаменувшись, Оля Полякова публічно попросила вибачення у балерини. Зірка додала, що не чула передісторії, тому їй шкода за свої слова.

Конфілкт між Лесею Нікітюк та Владом Ямою

Мабуть, першість серед скандалів шоу можна сміливо віддати конфлікту норовливої Лесі Нікітюк та судді проекту Влада Ями, який розтягнувся на кілька ефірів.

Палка суперечка розгорілась ще в перших випусках "Танці з зірками 2018". Влад Яма у коментарі танцю порівняв одну з підтримок Лесі Нікітюк з драбиною. Це обурило не тільки харизматичну зірку, але й її прихильників. Телеведуча аж ніяк не мала наміру миритись з такою поведінкою хореографа: вона записала відеозвернення, в якому назвала слова Влада Ями некоректними. Таку заяву підтримали тисячі користувачів мережі.

У свою чергу, Влад Яма пояснив, що повинен не тільки хвалити танцівників, але й критикувати їх. Після кількох тижнів словесних перепалок та низьких оцінок хореограф здався від тиску прихильників зірки і переглянув свою позицію. Він запросив до своєї постановки Лесю Нікітюк, обігравши скандал в ефектній постановці.

"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – спільний виступ Лесі Нікітюк та Влада Ями

На завершення чималого конфлікту Леся Нікітюк вирішила записати кумедну пісню, яку присвятила своєму опоненту. У курйозному хіті "богиня ламінату" пригадала всі скандальні коментарі Влада Ями.

"Король епітетів, імператор слова. Думаєш, що на дні ти, але він потопить знову", – висміяла Влада Яму телеведуча.

Дивіться відео запису пісні Лесі Нікітюк, присвяченій Владу Ямі

У неділю, 25 листопада, відбувся фінал шоу "Танці з зірками 2018". Попри всі скандали, які охопили Україну, проект неодмінно запам'ятається ефектними постановками та несподіваними перевтіленнями. Однак і скандали назавжди закарбуються у пам'яті українців.