"Танці з зірками 2019" 14 випуск: грандіозний фінал шоу

24 листопада українці дізнаються, хто ж став переможцем популярного шоу "Танці з зірками 2019". Вперше за історію шоу пройде виключно жіночий фінал, адже за головний кубок борються Анна Різатдінова, Ксенія Мішина та Вікторія Булітко. Допомагають їм у цьому партнери по шоу. Чим відзначився фінал проєкту – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Щоб пари продемонстрували всі свої вміння, організатори "Танців з зірками 2019" запропонували їм продемонструвати три постановки. Спершу Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, Ксенія Мішина та Євген Кот покажуть свій дебютний номер на шоу. Другою постановкою стане та, яка отримала найбільший успіх на проєкті. Мабуть, найскладнішим стане третє випробування, адже фіналісти повинні будуть виконати "танець за життя", імпровізуючи під запропоновану музику.

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Окрім цього, у фіналі проєкту візьмуть участь українські зірки. Зокрема, глядачі "Танців з зірками 2019" зможуть побачити виступи Мішель Андраде, Тіни Кароль, Дзідзьо, Юлії Саніної, Насті Каменських, гурту "Время и Стекло", а також російських гастролерів Макса Барських та MARUV. Як це було – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Перший етап: дебютна постановка

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка є головною фавориткою проєкту, відкривала фінал шоу. Перед виходом на паркет вона вкотре зізналась, що участь у "Танцях з зірками 2019" була для неї кроком до руйнування кліше дружини олігарха. І їй це вдалось: завдяки ідеальним па Анна Різатдінова отримала прихильність не тільки суддів шоу, але й усіх глядачів.

Дебютним танцем Анни та Олександра Прохорова був палкий пасодобль. Танець пара виконала під запальну пісню української групи The Hardkiss "Коханці", яка символічно показала прощання Різатдінової з минулим.

"Танці з зірками 2019" 14 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінова та Олександра Прохорова

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Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Зірка "Дизель-Шоу" Вікторія Булітко без вагань може себе назвати народною улюбленицею. Саме глядачі допомогли їй та Дмитру Дікусару пройти всі випробування на шоу та дійти до фіналу, оминаючи критику зіркових суддів. Тому свої останні виступи вона вирішила присвятити прихильникам.

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар вийшли на паркет із дебютним лінді-хопом. Під запальні ритми пара відтворила всі па та вразили суддів пристрасною постановкою.

"Танці з зірками 2019" 14 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Ксенія Мішина та Євген Кот

Акторка Ксенія Мішина зізналась, що хоче привести свого партнера по шоу "Танці з зірками 2019" до перемоги. Тому вона вирішила першу постановку присвятити не своєму єдиному сину, а Євгену Коту. Наприкінці відеозвернення акторка зізналась партнеру в любові та заявила, що ці почуття ніколи не переростуть поза лаштунки шоу.

Ксенія Мішина та Євген Кот показали пасодобль у стилі серіалу "Кріпосна". Драматичний сюжет номеру викликав овації у залі та серед суддів.

"Танці з зірками 2019" 14 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

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Другий етап: найуспішніший виступ

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

За час участі Анни Різатдінової ледь не кожен виступ можна було назвати найуспішнішим. Однак для фінального поєдинку пара обрала пристрасну та гарячу румбу. На паркет Анна Різатдінова вийшла у напівпрозорій сукні та запалила з Олександром Прохоровим. Вода охолодила гарячу пристрасть пари.

"Танці з зірками 2019" 14 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

А от Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар вирішили у фіналі зробити ставку на ніжну румбу. Комедійна акторка показала в постановці життя легендарної Едіт Піаф. Вікторія не тільки візуально нагадувала знамениту артистку, але й емоційно передала її біль та пристрасть.

"Танці з зірками 2019" 14 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

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Ксенія Мішина та Євген Кот

Не менш зворушливу обрали постановку і Ксенія Мішина та Євген Кот. Їхній джаз-модерн про материнство не залишив байдужими ані глядачів, ані зіркових суддів. Щемливий номер пара присвятила сину Ксенії Мішиної, якого вона виховує самотужки.

"Танці з зірками 2019" 14 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

Третій етап: "танці за перемогу"

Кожна пара повинна була станцювати один із бальних танців, які замовив суддя проєкту. Фіналісти не знали заздалегідь, який вид танцю їм дістанеться, тому в імпровізації повинні були відтворити па під незнайому музику.

Танго

Григорій Чапкіс попросив учасників виконати пристрасне танго. Відкривати боротьбу за перемогу довірили Ксенії Мішиній та Євгену Коту. Учасники виконали базові па та нескладні підтримки, за які отримали 10 балів. Наступними вийшли на паркет Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, які не вразили Григорія Чапкіса та отримали 9 балів. Виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова легендарний хореограф оцінив у 10 балів. Олімпійська чемпіонка з легкістю виконала складну підтримку, яка вразила глядачів.

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Фрістайл

Франциско Гомес попросив у фіналістів виконати запальний фрістайл. Розпочали шоу Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, виступ яких оцінили в 6 балів. Ксенія Мішина та Євген Кот виконали пристрасний фрістал із надскладною підтримкою вкінці. Пара отримала 7 балів. Справжні овації викликала Анни Різатдінова та Олександр Прохоров, які за свій феєричний виступ здобули 8 балів.

"Танці з зірками 2019" 14 випуск: дивитись онлайн – фрастайл

Ча-ча-ча

Катерина Кухар замовила в учасників шоу "Танців з зірками 2019" ча-ча-ча. Випробування розпочала Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Для прими-балерини свій виступ вони розпочали з балетних па, відтак здобули від неї 10 балів. Продовжили боротьбу Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар, яким вдалось вибороти 7-ку. А от Ксенія Мішина та Євген Кот отримали 9 балів завдяки ефектним підтримкам.

Джайв

Хореограф Влад Яма попросив танцівників виконати ритмічний джайв. Розпочали випробування Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, які не вразили суддю. А от Анна Різатдінова та Олександр Прохоров отримали найбільше балів завдяки ідеальним па. Водночас Євгену Коту вдалось здивувати експертів, адже танцівник видерся до них на стіл. Постановку він продовжив із Ксенією Мішиною.

"Танці з зірками 2019" 14 випуск: дивитись онлайн – танці за перемогу

Відео буде згодом

​Що відомо про проєкт "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році, легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.