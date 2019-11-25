Переможці проєкту "Танці з зірками 2019": як Ксенія Мішина та Євген Кот виступали на шоу

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Всі виступи переможців "Танців з зірками 2019" / LifeStyle 24

Головний кубок "Танців з зірками 2019" здобули Ксенія Мішина та Євген Кот. Пара щотижня вражала глядачів та суддів своїми постановкам, а також відкривали всім особисте життя. Отож, як переможці шоу кожного ефіру підкорювали глядачів — дивіться у добірці LifeStyle 24.

Популярне шоу "Танців з зірками" закінчилося, проте спогади про відомих учасників та незабутні танці залишатимуться в глядачів ще довго. 

Цікаво! "Танці з зірками 2019": цікаві факти про переможницю шоу Ксенію Мішину

Як відомо, танцювальний проєкт виграли неймовірні та пристрасні Ксенія Мішина та Євген Кот. Упродовж всіх 14 тижнів учасники шоу наполегливо тренувались та, не покладаючи рук, поступово завойовували прихильність суддів та глядачів.

Кожен новий виступ на паркеті був захоплюючим, а постановки вражали оригінальними перевтіленнями. Журналісти LifeStye24 вирішили показати, як переможці шоу поступово виборювали головний кубок, приголомшуючи всіх у кожному танці.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск дивитись онлайн – дебютний фокстрот

"Танці з зірками 2019" 2 випуск дивитись онлайн – приголомшливий джаз-модерн

"Танці з зірками 2019" 3 випуск дивитись онлайн – пристрасне танго

"Танці з зірками 2019" 4 випуск дивитись онлайн – віденський вальс

"Танці з зірками 2019" 5 випуск дивитись онлайн – зворушливий хіп-хоп

"Танці з зірками 2019" 6 випуск дивитись онлайн – запальний джаз

"Танці з зірками 2019" 7 випуск дивитись онлайн – аргентинське танго

"Танці з зірками 2019" 8 випуск дивитись онлайн – кумедний джайв

"Танці з зірками 2019" 9 випуск дивитись онлайн – повільний вальс

"Танці з зірками 2019" 10 випуск дивитись онлайн – пристрасна румба

"Танці з зірками 2019" 11 випуск дивитись онлайн – сексуальне танго

"Танці з зірками 2019" 12 випуск дивитись онлайн – складне самба

"Танці з зірками 2019" 12 випуск дивитись онлайн – пристрасний фрістайл

"Танці з зірками 2019" 13 випуск дивитись онлайн – незабутній пасадобль

"Танці з зірками 2019" 13 випуск дивитись онлайн – захоплюючий ф’южн

"Танці з зірками 2019" 14 випуск дивитись онлайн – зворушливий фокстрот

"Танці з зірками 2019" 14 випуск дивитись онлайн – щемливий джаз-модерн

 

 

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Автор: Марія Бондар
Теги: LifeStyle
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