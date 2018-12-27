Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск: грандіозний фінал

На "Новому каналі" завершився 18 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 28 грудня 2018 року. Цей випуск став фінальним і ми нарешті дізнались ім'я переможниці.

У 18 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон на двох фіналісток чекає чергове завдання – зйомка відео. Дівчата мають зняти відео, в якому вони покажуть своє перевтілення на проекті. Ролик буде в заповільненому режимі, тож кожна емоція, яку покажуть дівчата, дуже важлива.

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Під час зйомки Катя та Яна по черзі мають падати в басейн із водою та показувати перевтілення у процесі падіння. Дуже складне завдання, але схоже, обом фіналісткам воно під силу. Адже Соня позитивно відзначила роботу обох.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн: останнє випробування на проекті

А поки дівчата знімали, відео у модельний будинок повернулись колишні учасники проекту. Таким чином 15 була знову у повному складі.

Вже наступного дня на усіх 15 моделей чекало випробування від Алли. Ведуча запустила свій бренд одягу і саме учасники 2 сезону спробують його рекламувати. Хто справиться із завданням найкраще – буде співпрацювати з Аллою у рекламній кампанії. Тож це дуже хороший шанс для учасників, що вже покинули проект.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн: 15-ка знову разом

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15 учасників розбили на дві групи, яку очолили Яна і Катя. Відбулось дві фотозйомки, в результаті якої команда Яни виявилась кращою. Далі перед Аллою стояло непросте завдання – обрати з команди найкращу модель. І одного таки обрати не вийшло. За рішенням Алли, її бренд рекламуватиме Юля та Дмитро Сукач.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн: фінальне дефіле

Ось і настав день фіналу. Сьогодні усі 15 учасників проведуть одразу два дефіле. Цікаво, що під час одного із показів моделі демонструватимуть одяг, який Марина Рибалко створила спеціально для проекту.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн:хто переміг у проекті

Після двох неймовірних дефіле Алла нарешті оголосила ім'я найкращої моделі на проекті – нею стала Яна.

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Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.