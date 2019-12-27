Топ-модель по-українськи 3 сезон 18 випуск: грандіозний фінал

27 грудня відбувся 18, фінальний, випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Нарешті ми дізнаємось ім'я переможниці.

Фінальний тиждень у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" п очався з повернення до Києва. Вони поселились у квартирі, де раніше жили інші фіналістки. Дівчата очікували, що їх одразу ж чекатиме випробування.

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Та їх чекало запрошення на фестиваль Санта Муерте у Києві. Це популярне свято у Мексиці, в перекладі це Свята Смерть.

Вже на наступний день, розслаблені та повні сил, дівчата відправились на перше випробування. Це була зйомка у стилі Санта Муерте. Дівчат переодягли у відповідні костюми. Завдання полягало у тому, щоб розбивати піньяти. У кожної із моделей всього по три спроби, адже піньят всього 9.

Перед випробуванням експерти оголосили про ще одну важливу деталь. За результатами цього випробовування вже буде визначена одна фіналістка.

Усі троє моделей показали рівну роботу. Однак, оцінювали їхню роботу вирішили лише за результатами отриманих фото. Найкращою виявилась Наталя. Саме вона стає першою фіналісткою. А Мальвіні і Каті доведеться поборотись за місце у фіналі.

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Наступного дня на топ-модель по-українськи на дівчат чекала зйомка відео. Знімати будуть у лісі. А партнеркою по зйомці для дівчат стане Алла.

Вона буде в образі матінки-природи. А кожна з моделей відіграватиме перетворення личинки у метелика. І хоч Наталя вже стала фіналісткою та вона брала участь у випробуванні. І треба сказати, що показала дівчина відмінну роботу. Все відбулось за одного дубля.

Хто стане другою фіналісткою дівчата дізнаються під час вечері із експертами. Тут всі судді визнали, що і Мальвіна, і Катя провели колосальну роботу на проєкті.

Однак, достойнішою була Мальвіна, тож саме вона продовжує боротьбу. А Катя покидає Топ-модель по-українськи.

За день до фіналу дівчат вирішили підготувати до життя знаменитостей, тож вони відправляються на радіостанцію, де дадуть перш в житті інтерв'ю.

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От і розпочався грандіозний фінал. Знову на Топ-модель по-українськи зібрались усі 17 учасниць. Дівчата знову пройшлись по подіумі. При чому, відбулось одразу два дефіле.

На сцені з'явилась Алла та дві фіналістки: Мальвіна та Наталя. Обидві достойні. Обидві проробили колосальну роботу. Але переможниця лише одна. І це – Мальвіна.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.