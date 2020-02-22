Фінал відбору на Євробачення-2020: відео виступів учасників

Фінал Національного відбору Євробачення-2020 відбувся 22 лютого на телеканалах "СТБ" та UA:Перший. У фіналі шоу виступили 6 учасників: ​KRUTЬ, JERRY HEIL, GO_A, DAVID AXELROD, KHAYAT і TVORCHI. Перемогу на конкурсі отримали GO_A з піснею Solovey.

Згідно з результатами глядацького та суддівського голосування, GO_A перемогли у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020. Відтак вони представлять Україну на головному міжнародному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди, у першому півфіналі 12 травня.

До теми: Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали GO_A

Окрім переможця, за головний "приз" боролись чимало інших талановитих виконавців, які зайняли інші сходинки рейтингу. Пропонуємо переглянути усі відео виступів учасників фіналу Національного відбору Євробачення-2020.

Фінал відбору на Євробачення-2020: відео виступів

KRUTЬ – 99 фінал відбору Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Jerry Heil – VEGAN фінал відбору Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

GO_A​ – Solovey фінал відбору Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

DAVID AXELROD – Horizon фінал відбору Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

KHAYAT – Call For Love фінал відбору Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

TVORCHI – Bonfire фінал відбору Євробачення 2020: дивіться відео онлайн